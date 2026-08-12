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दिल्‍ली: बदरपुर में ट्रक हादसे के बाद मथुरा रोड पर लंबा जाम, लोगों को हुई भारी परेशानी

बदरपुर में मथुरा रोड पर बीती रात एक हादसे में ट्रक का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया. इससे मथुरा रोड पर यातायात प्रभावित रहा.

Truck Accident on Badarpur Mathura Road
ट्रक हादसे के बाद मथुरा रोड पर लंबा जाम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 12, 2026 at 4:11 PM IST

2 Min Read
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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के बदरपुर इलाके में मथुरा रोड पर बीती रात एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर फुटपाथ पर चढ़ गया. हादसे में ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. दुर्घटना में ट्रक चालक को मामूली चोटें आई हैं, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई.

हादसे के बाद बुधवार सुबह मथुरा रोड पर यातायात बुरी तरह प्रभावित रहा. सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त ट्रक के फंसे होने के कारण वाहनों की लंबी कतार लग गई और यात्रियों को भारी जाम का सामना करना पड़ा. कई जगह वाहन बेहद धीमी गति से चलते नजर आए.

जाम में फंसे राहगीर नागेंद्र ने बताया कि पूरे मथुरा रोड पर काफी लंबा जाम लगा हुआ है.उनके मुताबिक, हादसे के बाद ट्रक को समय पर सड़क से नहीं हटाया जा सका, जिसके चलते यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई. वहीं, संतोष कुमार ने बताया कि ट्रक दुर्घटना के कारण मथुरा रोड पर भीषण जाम लगा है.उन्होंने कहा कि कुछ मिनट का सफर अब घंटों में पूरा करना पड़ रहा है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है. एक अन्य राहगीर राणा प्रताप ने बताया कि उन्हें अली विलेज की तरफ जाना था.उन्होंने सर्विस लेन के रास्ते आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन दुर्घटनाग्रस्त ट्रक के कारण आगे रास्ता बाधित होने पर उन्हें वापस लौटना पड़ा और दूसरे मार्ग का सहारा लेना पड़ा.

मथुरा रोड पर लगे भीषण जाम में फंसे लोगों ने बताई परेशानी (ETV Bharat)

क्रेन की मदद से हटाया जा रहा ट्रक

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को बुधवार सुबह करीब 8 बजे दुर्घटना की जानकारी मिली.इसके बाद ट्रक को हटाने के लिए क्रेन मौके पर भेजी गई.हालांकि, ट्रक पर सामान लदा होने के कारण उसका वजन काफी अधिक है.इसके अलावा दुर्घटना के बाद ट्रक फुटपाथ पर चढ़कर पेड़ों के बीच फंस गया, जिससे उसे हटाने में पुलिस और क्रेन ऑपरेटरों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.फिलहाल ट्रक को हटाने का काम जारी है.इसके चलते मथुरा रोड पर यातायात प्रभावित है और यात्रियों को भारी जाम का सामना करना पड़ रहा है.

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