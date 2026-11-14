कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ रामपुर कोर्ट में परिवाद दायर, जानिये कब होगी अगली सुनवाई?
अधिवक्ता रामसिंह लोधी ने न्यायालय में वाद दायर किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 7:48 PM IST
रामपुर : उत्तर प्रदेश के रामपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ रामपुर कोर्ट में एक परिवाद (शिकायत वाद) दायर किया गया है. आरोप है कि उन्होंने भगवान श्रीराम और भगवान श्रीकृष्ण को लेकर कथित विवादित बयान दिया था. जिसके बाद अधिवक्ता रामसिंह लोधी ने न्यायालय में वाद दायर किया है.
अधिवक्ता रामसिंह लोधी ने बताया कि उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ रामपुर के न्यायालय में एक वाद दायर किया है. यह इस बात को लेकर है कि धीरेंद्र शास्त्री ने भगवान श्रीराम और भगवान श्रीकृष्ण को लेकर अपमानजनक बातें कहीं थीं.
उन्होंने कहा कि इससे हमारे हिंदू सनातन धर्म के समाज को गहरी ठेस पहुंची है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं. उन्होंने बताया कि पहले उन्होंने स्थानीय पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई थी, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर उन्हें अदालत का रुख करना पड़ा.
उन्होंने बताया कि यह परिवाद उन्होंने सिविल जज प्रीति मोगा के न्यायालय में दायर किया है. उन्होंने मांग की है कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए. उन्होंने आरोप लगाया कि थाना सिविल लाइंस में भी प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई हुई.
उन्होंने कहा कि अब इस मामले में बयान दर्ज होगा. इसके बाद न्यायालय की तरफ से इन्हें अदालत में तलब किया जाएगा. इस मामले की अगली तारीख 30 तारीख तय की गई है, जिस दिन आगे की न्यायिक कार्रवाई की जाएगी.
धीरेंद्र शास्त्री का बयान: बता दें कि आरोप है कि 29 अक्टूबर 2026 को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने शिवपुरी जिले स्थित करेरा में आयोजित एक राम कथा में विवादित टिप्पणी की.
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