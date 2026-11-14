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कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ​ रामपुर कोर्ट में परिवाद दायर, जानिये कब होगी अगली सुनवाई?

कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री ( Photo credit: Bageshwar Dham Peeth Committee )

रामपुर : उत्तर प्रदेश के रामपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ रामपुर कोर्ट में एक परिवाद (शिकायत वाद) दायर किया गया है. आरोप है कि उन्होंने भगवान श्रीराम और भगवान श्रीकृष्ण को लेकर कथित विवादित बयान दिया था. जिसके बाद अधिवक्ता रामसिंह लोधी ने न्यायालय में वाद दायर किया है.

अधिवक्ता रामसिंह लोधी ने बताया कि उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ रामपुर के न्यायालय में एक वाद दायर किया है. यह इस बात को लेकर है कि धीरेंद्र शास्त्री ने भगवान श्रीराम और भगवान श्रीकृष्ण को लेकर अपमानजनक बातें कहीं थीं.