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सपा नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ीं; ED ने रिमांड पर लिया, 16 नवंबर तक होगी पूछताछ

सपा नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ीं ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं. गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को आजम खान की चार दिन की कस्टडी रिमांड मंजूर कर दी है.

ईडी अब 12 नवंबर शाम 4:30 बजे से 16 नवंबर शाम 4:30 बजे तक उनसे पूछताछ करेगी. यह मामला 426.46 करोड़ रुपये के कथित वित्तीय घोटाले से जुड़ा है.







अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि रिकॉर्ड देखने से प्रथम दृष्टया यह सामने आया है कि पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत जरूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया है. जांच में 426.46 करोड़ रुपये के सार्वजनिक धन और संपत्तियों से जुड़े बड़े वित्तीय घोटाले की बात सामने आई है. अदालत ने माना कि मामले में पैसों के लेन-देन की पूरी कड़ी का पता लगाना जरूरी है. इसमें कई संस्थाओं और कंपनियों की भूमिका भी सामने आई है. ऐसे में ईडी को आरोपी से हिरासत में पूछताछ की जरूरत है.