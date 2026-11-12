सपा नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ीं; ED ने रिमांड पर लिया, 16 नवंबर तक होगी पूछताछ
ईडी 12 नवंबर शाम 4:30 बजे से 16 नवंबर शाम 4:30 बजे तक पूछताछ करेगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 7:02 PM IST
लखनऊ : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं. गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को आजम खान की चार दिन की कस्टडी रिमांड मंजूर कर दी है.
ईडी अब 12 नवंबर शाम 4:30 बजे से 16 नवंबर शाम 4:30 बजे तक उनसे पूछताछ करेगी. यह मामला 426.46 करोड़ रुपये के कथित वित्तीय घोटाले से जुड़ा है.
अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि रिकॉर्ड देखने से प्रथम दृष्टया यह सामने आया है कि पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत जरूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया है. जांच में 426.46 करोड़ रुपये के सार्वजनिक धन और संपत्तियों से जुड़े बड़े वित्तीय घोटाले की बात सामने आई है.
अदालत ने माना कि मामले में पैसों के लेन-देन की पूरी कड़ी का पता लगाना जरूरी है. इसमें कई संस्थाओं और कंपनियों की भूमिका भी सामने आई है. ऐसे में ईडी को आरोपी से हिरासत में पूछताछ की जरूरत है.
अदालत ने ईडी की कस्टडी रिमांड मंजूर करते हुए कुछ शर्तें भी लगाई हैं. कस्टडी शुरू होने से पहले और खत्म होने पर आजम खान का मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा. पूछताछ के दौरान किसी भी तरह की शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जाएगी.
आजम खान के पसंद का एक वकील रोजाना एक घंटे उनसे मुलाकात कर सकेगा. हालांकि, मुलाकात जांच में बाधा नहीं बननी चाहिए. हर 48 घंटे में नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा. किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में तत्काल बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करानी होगी. कस्टडी की अवधि समाप्त होने पर ईडी को आजम खान को दोबारा अदालत में पेश करना होगा.
जौहर यूनिवर्सिटी पर ED ने की थी कार्रवाई : बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय के लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय ने रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 426.46 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की थी. इन संपत्तियों का मौजूदा बाजार मूल्य करीब 1,170 करोड़ रुपये बताया गया. यह कार्रवाई आजम खान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और अन्य के खिलाफ चल रहे धनशोधन मामले में धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत की गई थी.
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