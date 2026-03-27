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फांसीघर मामले में बढ़ सकती हैं पूर्व CM केजरीवाल व अन्य आरोपितों की मुश्किलें, विधानसभा ने पास किया प्रस्ताव

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र के चौथे दिन शुक्रवार को कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई. इस दौरान फांसी घर मामले में पूर्व में विशेषाधिकार समिति द्वारा पेश की गई रिपोर्ट पर सदन ने नियम 77(1)(a) के तहत एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया. इस प्रस्ताव में पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पूर्व अध्यक्ष राम निवास गोयल और पूर्व उपाध्यक्ष राखी बिड़ला को औपचारिक चेतावनी जारी की गई है. यह प्रस्ताव सदन की अवमानना साबित होने और विधानसभा परिसर के भीतर एक फांसी घर (फांसी देने वाले कमरे) के बारे में मनगढ़ंत और बेबुनियाद कहानी फैलाने के कारण अपनाया गया है.

विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि हालांकि सदन के पास कारावास सहित कठोर दंड देने का सर्वोच्च अधिकार है, फिर भी उसने विधायिका की गरिमा को बनाए रखने के लिए यह औपचारिक चेतावनी जारी कर न्यायिक संयम बरतने का निर्णय लिया है. स्थिति की गंभीरता पर सदन को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने विधानसभा परिसर के भीतर फांसी घर की मनगढ़ंत कहानी पर गहरी चिंता व्यक्त की.

अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने स्पष्ट किया कि इस गौरवशाली इमारत को फांसी देने वाले कमरे से जोड़ना इसके सच्चे इतिहास के साथ अन्याय है. सदन इस मामले पर पूर्ण न्याय के साथ विचार-विमर्श कर रहा है. अवमानना साबित हो चुकी है. हालांकि, भारत में कोई भी अदालत विधायी विशेषाधिकारों के मामलों में कोई राहत नहीं दे सकती, फिर भी हम इस संस्था की गरिमा के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं. उन्होंने सदस्यों को याद दिलाया कि यह सदन केवल एक इमारत नहीं है, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक पवित्र स्थल है.

विधानसभा अध्यक्ष ने कई ऐतिहासिक तथ्यों पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि यह एकमात्र ऐसी विधायी सभा है, जहां गांधी जी कार्यवाही देखने के लिए कभी आए थे. अपनी आत्मकथा ‘सत्य के प्रयोग’ (पृष्ठ 396) में, उन्होंने मार्च 1919 में यहां रॉलेट बिल पर हुई बहस को सुनने का ज़िक्र किया. गुप्ता ने आगे कहा कि कुख्यात रॉलेट एक्ट इसी सदन में 18 मार्च 1919 को पारित किया गया था. इन कार्यवाहियों को देखने के बाद ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था. स्पीकर ने इस बात का भी ज़िक्र किया कि 30 मार्च, 1919 को चांदनी चौक पर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हुई बेरहम गोलीबारी, जिसे गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की एक पूर्व-घटना बताया था.