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IPS रतनलाल डांगी की मुश्किलें बढ़ेंगी, पीड़िता महिला ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में दायर की याचिका, जांच अधिकारियों को बदलने की मांग

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने गृह सचिव और पीएचक्यू को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

IPS RATANLAL DANGI
IPS रतनलाल डांगी की मुश्किलें बढ़ेंगी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 12, 2026 at 10:21 PM IST

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बिलासपुर: IPS रतनलाल डांगी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. पीड़िता महिला ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर जांच अधिकारियों को बदलने और वरिष्ठ अफसरों से जांच की मांग की है. आज सुनवाई के दौरान जस्टिस ए के प्रसाद की सिंगल बेंच ने गृह सचिव व पीएचक्यू को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

IPS रतनलाल डांगी की मुश्किलें बढ़ेंगी

मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 31 अगस्त की तिथि तय की है. याचिकाकर्ता पीड़िता ने अपनी याचिका में कहा है कि दोनो आईपीएस अधिकारियों को उक्त मामलें की जांच का अधिकार ही नहीं है. पीड़िता ने उक्त मामलें में आईपीएस अधिकारी के स्थान पर आईएएस अधिकारी से जांच की मांग की साथ हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की है. याचिका में स्पष्ट किया गया है कि तत्कालीन आईजी पी आनंद छाबड़ा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया, जबकि आनंद छाबड़ा रतनलाल डांगी के समान रैंक के अधिकारी हैं, लिहाजा उन्हें उक्त मामले की जांच का अधिकार नहीं है.

याचिका में लगाए गए आरोप

याचिका में कहा गया है कि आईपीएस आनंद छाबड़ा के विरूद्ध महादेव सट्टा एप मामले में आपराधिक प्रकरण भी विचाराधीन है, अतः पीड़िता उक्त अधिकारी से अपने मामले की जांच नहीं कराना चाहती है, इसके साथ ही मिलना कुर्रे जो कि तत्कालीन डीआईजीपी के पद पर पदस्थ थी जो कि आईपीएस रतनलाल डांगी से एक रैंक नीचे की अधिकारी है, लिहाजा आईपीएस मिलना कुर्रे को भी उक्त मामले की जांच की अधिकारिता भी नहीं है.

याचिका में कही गई बातें

याचिका के अनुसार आईपीएस डांगी के विरूद्ध इतने गंभीर आरोप लगने के बावजूद भी राज्य शासन द्वारा उन्हें सेवा से निलंबित नहीं किया पीड़िता ने अपनी याचिका में सीनियर आईएएस अधिकारी एवं महिला आईएएस अधिकारी से उक्त गंभीर शिकायत की जांच कराने व आईपीएस डांगी के राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ राज्य में बनाई गई अवैध संपत्ति की जांच पश्चात् आईपीएस रतनलाल डांगी को सेवा से बर्खास्त करने की मांग भी की है.

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