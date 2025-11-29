BJP सांसद कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ीं; MP-MLA कोर्ट ने आदेश की यह तारीख तय की
वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने बताया कि स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए में शनिवार को कंगना रनौत मामले की सुनवाई हुई.
आगरा: अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत के खिलाफ किसानों के अपमान और राष्ट्रद्रोह मामले की रिवीजन अर्जी पर शनिवार को सुनवाई हुई. स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए में वादी और प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ताओं ने बहस में अपने-अपने तर्क दिए. इस पर न्यायाधीश ने मामले में अब आदेश की तिथि 16 दिसंबर नियत कर दी है. 16 दिसंबर को ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.
वादी और वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने बताया कि स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए में शनिवार को कंगना रनौत मामले की सुनवाई हुई. इसमें रिवीजन आदेश अवलोकन करके वाद स्वीकार किया गया. इसमें कोर्ट ने माना कि इस मामले में चूक हुई है.
इस पर दोनों दोनों पक्ष की बहस सुनी गई. अभिनेत्री कंगना रनौत की ओर से सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता सुधा प्रधान और स्थानीय अधिवक्ता विवेक शर्मा ने अपने तर्क दिए. अब इस मामले में न्यायाधीश ने 16 दिसंबर 2025 की तिथि आदेश के लिए नियत कर दी.
क्या है पूरा मामला: आगरा के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट में अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा से भाजपा सांसद कंगना रनौत के विरुद्ध देशद्रोह और राष्ट्र अपमान की धाराओं में 11 सितंबर 2024 को वाद दायर किया था.
इसमें भाजपा सांसद कंगना रनौत ने 26 अगस्त 2024 को एक साक्षात्कार में केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करने वाले किसानों को हत्यारा और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया था. वाद में कंगना रनौत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की थी.
एक बार खारिज हो चुका है वाद: कोर्ट में 9 महीने तक इस मामले की सुनवाई हुई. मई 2025 में एमपी-एमएलए कोर्ट आगरा के न्यायाधीश अनुज कुमार सिंह ने वाद खारिज कर दिया था. इस पर वादी ने जिला सत्र न्यायालय में रिवीजन दायर किया था.
12 नंवबर को इसी मामले में स्पेशल जज एमपी-एमएलए लोकेश कुमार ने कंगना के खिलाफ दायर रिवीजन याचिका स्वीकार की थी. इससे कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ गई हैं.
