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गोरखपुर में PWD की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे सैकड़ों, बारिश के बाद वैकल्पिक मार्ग कीचड़ में तब्दील

गोरखपुर: देश के अलग-अलग हिस्सों से निर्माण में कई तरह की कमियों की खबर देखने को मिल रही हैं. कहीं पुल गिर रहे हैं तो कहीं नई बनी हुई सड़क धंस रही है. इसी क्रम में एक कमी गोरखपुर में दिखाई दी है. जहां लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाए जा रहे पुल के बगल से जो वैकल्पिक मार्ग के रूप में कच्ची सड़क बना दी गई थी. वह लोगों के लिए बारिश में मुसीबत बन गई.

गोरखपुर में 11 और 12 जुलाई को घनघोर बारिश से यह सड़क लबालब हो गई और एयरफोर्स स्टेशन से रजही की ओर जाने वाले मार्ग पर निर्माणाधीन तुर्रा नाला पुल के बगल में बनाया गया. वैकल्पिक रास्ता बारिश में धंस गया. इसके कारण रास्ते पर आवागमन पूरी तरह ठप हो गया. दर्जनों गांवों के लोगों का शहर से सीधा संपर्क प्रभावित हो गया और करीब 25 हजार से अधिक आबादी को कुसम्ही जंगल व पादरी बाजार के रास्ते लंबा चक्कर लगाकर आवागमन करना पड़ा.

लोक निर्माण विभाग के निर्माण खंड-3 की ओर से पुल निर्माण के दौरान आवागमन बनाए रखने के लिए वैकल्पिक मार्ग बनाया गया था. बारिश के दौरान तेज जलप्रवाह से सड़क के नीचे की मिट्टी बह जाने के कारण मार्ग का एक बड़ा हिस्सा धंस गया. विभाग ने मरम्मत का काम शुरू कराया, लेकिन देर रात तक इसे पूरा नहीं किया जा सका. सोमवार को भी स्थिति जस की तस बनी रही.

स्थानीय लोगों का आरोप है कि ठेकेदार की ओर से केवल मिट्टी डालकर छोड़ दिया गया है. मिट्टी अत्यधिक गीली होने के कारण दोपहिया और चारपहिया वाहन लगातार फंस रहे हैं. रविवार को कई कारें घंटों तक कीचड़ में फंसी रहीं, जिन्हें स्थानीय लोगों ने धक्का लगाकर बाहर निकाला. जोखिम उठाकर निकल रहे कई बाइक सवार फिसलकर घायल भी हो गए.

यह मार्ग आराजी चौरी, तालुआबाद, अहिरौली, उनौला, चिलबिलवा, बरौली, नईयापार, केंद्रीय विद्यालय क्षेत्र, बड़हरा, दुबौली, स्कूल टोला, रजही रमसरिया और पिपरही समेत दर्जनों गांवों को शहर से जोड़ता है. सड़क धंसने से नंदानगर, रजही, कूड़ाघाट और आसपास के इलाकों के लोगों को भी भारी परेशानी झेलनी पड़ी.

चेतावनी बोर्ड तक नहीं: स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क धंसने के कई घंटे बाद तक प्रशासन की ओर से न तो कोई चेतावनी बोर्ड लगाया गया और न ही बैरिकेडिंग की गई. ऐसे में ग्रामीणों ने सरिया में लाल कपड़ा बांधकर राहगीरों को खतरे से आगाह किया. सुबह शहर की ओर जाने वाले सैकड़ों लोग मौके से वापस लौट गए या फिर वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेने को मजबूर हुए.

स्कूल जाने वाले बच्चों पर सबसे ज्यादा असर: सड़क धंसने का सबसे अधिक असर स्कूली बच्चों पर पड़ा. आराजी चौरी और आसपास के क्षेत्रों से बच्चों को लेकर आने वाली कई स्कूल वैन तुर्रा नाला के पास ही रुक गईं. बच्चों को पैदल स्कूल जाना पड़ा, जबकि कई अभिभावकों ने बच्चों को स्कूल ही नहीं भेजा.

सब्जी कारोबारियों को उठाना पड़ा नुकसान: रजही कैंप बाजार में रोजाना सब्जियां लेकर आने वाले किसानों और व्यापारियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा. सामान्य दिनों में ऑटो और बाइक से सब्जियां लेकर आने वाले लोग लंबा रास्ता तय कर बाजार पहुंचे. देरी होने के कारण कई व्यापारियों को सब्जियां कम कीमत पर बेचनी पड़ीं, जबकि कुछ लोग गोरखपुर नवीन मंडी चले गए.