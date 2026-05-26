कानपुर में आर्थिक तंगी से परेशान ऑटो चालक पानी की टंकी पर चढ़ा, छलांग लगाने की धमकी
टेंपो की मरम्मत कराने के लिए नहीं थे पैसे, पुलिस ने दिया दिलासा, तब जाकर माना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 26, 2026 at 6:10 PM IST
कानपुर: कानपुर साउथ के बर्रा क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक व्यक्ति पानी की टंकी पर चढ़ गया और छलांग लगाने की धमकी देने लगा. सूचना मिलते ही पुलिस पहुंच गई. पता चला कि टंकी पर चढ़े शख्स का नाम शैलेंद्र दुबे है और उसके पास दो ऑटो हैं. उनकी मरम्मत कराने के लिए उसके पास पैसे नहीं है. पुलिस ने काफी मान-मनौव्वल की. यहां तक कि ऑटो की मरम्मत कराने की बात कही, इसके बाद ही वह माना और टंकी से नीचे उतरा.
पुलिस के मुताबिक, शैलेंद्र (50) ऑटो चलाता है. उसके पास दो ऑटो हैं और दोनों इस समय खराब पड़े हैं. ऑटो न चला पाने की वजह से घर में आर्थिक तंगी है. मंगलवार सुबह शैलेंद्र ने ऑटो ठीक कराने के लिए अपने पिता से रुपये मांगे, लेकिन उन्होंने देने से मना कर दिया. इसके बाद शैलेंद्र ने ठेके पर जाकर शराब खरीदी और सुबह लगभग 7.30 बजे 50 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गया. टंकी पर चढ़कर शैलेंद्र ने पहले शराब पी और नीचे आने-जाने वाले लोगों को गालियां देने लगा. जब राहगीरों ने उसे टंकी पर चढ़ा देखा तो पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने शैलेंद्र को नीचे उतरने के लिए समझाया.
एक सिपाही ने चुपके से टंकी पर चढ़ने का प्रयास किया लेकिन शैलेंद्र ने देख लिया और छलांग लगाने की धमकी दी. इसके बाद सिपाही वापस आ गया. पुलिस ने शैलेंद्र से टंकी पर चढ़ने का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसकी दोनों ऑटो खराब हैं और उसे ठीक कराने के लिए पैसे नहीं हैं. पुलिस ने मौके पर परिजनों को बुलाया. परिजनों ने पैसे देने की बात कही, लेकिन वह नीचे उतरने को तैयार नहीं हुआ. फिर पुलिस कर्मियों ने कहा कि ऑटो ठीक कराने के लिए वे ही रुपये देंगे, तब जाकर वह नीचे उतरा.
बर्रा इंस्पेक्टर रवींद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि युवक आर्थिक तंगी से परेशान होकर पानी की टंकी पर चढ़ गया था. इस दौरान वह नशे की हालत में था. उसे सुरक्षित नीचे उतारकर नशा मुक्ति केंद्र भेज दिया गया है.
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