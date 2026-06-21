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आजम खान की बढ़ीं मुश्किलें, जौहर ट्रस्ट को आयकर विभाग ने भेजा 37 पन्नों का नोटिस

शिकायत वर्ष 2017 में रामपुर शहर विधायक आकाश सक्सेना ने की थी.

सपा नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ीं.
सपा नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ीं. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 21, 2026 at 3:40 PM IST

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रामपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं. आयकर विभाग, लखनऊ ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का संचालन करने वाले जौहर ट्रस्ट को 37 पन्नों का नोटिस जारी किया है. नोटिस में वित्तीय लेनदेन और कथित अनियमितताओं को लेकर विस्तृत जवाब मांगा गया है. इस मामले की शिकायत वर्ष 2017 में रामपुर शहर विधायक आकाश सक्सेना ने की थी, जिसके बाद आयकर विभाग ने जांच शुरू की.

सपा नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ीं. (Video Credit; ETV Bharat)

आयकर विभाग द्वारा जारी नोटिस में जौहर ट्रस्ट से वित्तीय वर्ष के दौरान हुए वित्तीय लेनदेन पर स्पष्टीकरण मांगा गया है. जौहर ट्रस्ट ही मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का संचालन करता है. वर्तमान में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम खान विभिन्न मामलों में रामपुर जिला जेल में हैं. ऐसे में अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जौहर ट्रस्ट नोटिस का क्या जवाब देता है.

जौहर ट्रस्ट को नोटिस.
जौहर ट्रस्ट को नोटिस. (IT department)

वहीं इस मामले पर रामपुर शहर विधायक आकाश सक्सेना ने कहा कि जौहर ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी से संबंधित शिकायतें कई वर्ष पहले की गई थीं. उनके अनुसार आयकर विभाग की ओर से पहले भी कई नोटिस जारी किए गए, लेकिन उनका संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया. विधायक ने आरोप लगाया कि ट्रस्ट का संचालन मुख्य रूप से आजम खान के परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिस पर पहले भी न्यायालयों में सवाल उठ चुके हैं.

आकाश सक्सेना ने यह भी दावा किया कि जौहर यूनिवर्सिटी की बड़ी मात्रा में भूमि सरकारी है और यूनिवर्सिटी की कई इमारतों के निर्माण में सरकारी धन के उपयोग को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं. कहा कि यदि आयकर विभाग ने नोटिस जारी किया है तो संबंधित पक्ष को उसका जवाब देना चाहिए और जांच प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए.

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