अभिनेता राजपाल यादव की मुश्किलें बढ़ीं; शाहजहांपुर में संपत्ति नीलामी का नोटिस चस्पा

अभिनेता राजपाल यादव की मुश्किलें बढ़ीं; शाहजहांपुर में संपत्ति नीलामी का नोटिस चस्पा
राजपाल यादव ने लोन में अपनी पत्नी राधा यादव और अपनी मां गोदावरी यादव की संपत्तियों को गारंटी के तौर पर मर्ज किया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 6, 2026 at 2:49 PM IST|
Updated : August 6, 2026 at 2:55 PM IST
शाहजहांपुर: चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव की मुश्किलें फिर बढ़ गई हैं. शाहजहांपुर में सेंट्रल बैंक इंडिया ने उनकी संपत्ति को नीलाम करने के लिए नोटिस चस्पा कर दिया है. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुंबई का राजपाल यादव पर 16 करोड़ 61 लाख 64 हजार का कर्ज बकाया है.
राजपाल यादव ने यह लोन फिल्म अता पता लापता के लिए लिया था. कर्ज न चुकाने पर सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया मुंबई की शाखा द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है. शाहजहांपुर में बंडा स्थित एक संपत्ति (यादव भवन) की कीमत 3 करोड़ 19 लाख 26 हजार रुपए बताई गई है.
नीलामी में शामिल होने के लिए 31 लाख रुपए बयाना 7 सितंबर तक जमा करना होगा. इसकी नीलामी 9 सितंबर 2026 को ऑनलाइन नीलामी के जरिए की जाएगी.
राजपाल यादव ने लोन में अपनी पत्नी राधा यादव और अपनी मां गोदावरी यादव की संपत्तियों को गारंटी के तौर पर मर्ज किया था. जिसके चलते सेंट्रल बैंक आफ इंडिया मुंबई ने शाहजहांपुर के उनकी एक संपत्ति को नीलाम करने की कार्रवाई की है.
जिस कंपनी के मालिक का चेक बाउंस हुआ था, वह भी शाहजहांपुर के रहने वाले हैं. फिलहाल, राजपाल यादव कि मुश्किल एक बार फिर से बढ़ गई है. बैंक द्वारा उनके घर पर नीलामी का नोटिस चस्पा कर दिया है.
बता दें कि फिल्म अभिनेता राजपाल यादव द्वारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से 16 करोड़ 61 लाख रुपए का लोन लिया गया था, जिसका भुगतान न किए जाने पर मुंबई के ऋण वसूली न्यायाधिकरण ने उनके बंडा स्थित आवास यादव भवन संपत्ति को कुर्क कर नीलामी के आदेश दिए हैं.
शाहजहांपुर सेंट्रल बैंक शाखा के प्रबंधक अनुज वर्मा ने अभिनेता के शाहजहांपुर आवास पर नीलामी का नोटिस चस्पा किया है. बैंक प्रबंधक ने बताया कि राजपाल यादव, उनकी पत्नी राधा यादव और मां गोदावरी देवी पर बैंक का कुल 16 करोड़ 61 लाख 64 हजार 638 रुपए बकाया है.
वसूली के लिए पुवायां तहसील के गांव बंडा स्थित गाटा संख्या 1410, 1411, 1412 और 1413 जमीन पर बने भवन को नीलामी के लिए रखा गया है, जिसकी कीमत 3 करोड़ 10 लाख रुपए तय की गई है. नीलामी में शामिल होने के लिए 31 लाख रुपए बयाना जमा करना होगा.
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