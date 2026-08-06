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अभिनेता राजपाल यादव की मुश्किलें बढ़ीं; शाहजहांपुर में संपत्ति नीलामी का नोटिस चस्पा

अभिनेता राजपाल यादव की मुश्किलें बढ़ीं. ( Photo Credit: ETV Bharat )

शाहजहांपुर: चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव की मुश्किलें फिर बढ़ गई हैं. शाहजहांपुर में सेंट्रल बैंक इंडिया ने उनकी संपत्ति को नीलाम करने के लिए नोटिस चस्पा कर दिया है. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुंबई का राजपाल यादव पर 16 करोड़ 61 लाख 64 हजार का कर्ज बकाया है. राजपाल यादव ने यह लोन फिल्म अता पता लापता के लिए लिया था. कर्ज न चुकाने पर सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया मुंबई की शाखा द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है. शाहजहांपुर में बंडा स्थित एक संपत्ति (यादव भवन) की कीमत 3 करोड़ 19 लाख 26 हजार रुपए बताई गई है. नीलामी में शामिल होने के लिए 31 लाख रुपए बयाना 7 सितंबर तक जमा करना होगा. इसकी नीलामी 9 सितंबर 2026 को ऑनलाइन नीलामी के जरिए की जाएगी. अभिनेता राजपाल यादव की मुश्किलें बढ़ीं. (Photo Credit: ETV Bharat) राजपाल यादव ने लोन में अपनी पत्नी राधा यादव और अपनी मां गोदावरी यादव की संपत्तियों को गारंटी के तौर पर मर्ज किया था. जिसके चलते सेंट्रल बैंक आफ इंडिया मुंबई ने शाहजहांपुर के उनकी एक संपत्ति को नीलाम करने की कार्रवाई की है.