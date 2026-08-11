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भाजपा सांसद कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ीं; आगरा कोर्ट में परिवाद दर्ज, 21 अगस्त को अगली सुनवाई

आगरा : भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की मुश्किलें और बढ़ गईं हैं. राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए में सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ एक और परिवाद दायर किया है. जिसे स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए ने परिवाद दर्ज कर लिया है. जिसमें वादी का आरोप है कि भाजपा सांसद ने पेपर लीक को लेकर विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को आपत्तिजनक शब्द कहकर अपमानित किया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी.

वादी अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा का आरोप है कि भाजपा सांसद का छात्रों पर दिया गया बयान सही नहीं है. जिससे हर देशवासी आहत है. भाजपा सांसद के बयान से मेरी और मेरे साथियों की भावनाएं आहत हुई हैं. मंगलवार को सुनवाई के बाद परिवाद दर्ज किया गया है. वादी ने कोर्ट को अवगत कराया कि शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर अदालत में परिवाद दाखिल किया था.

उन्होंने बताया कि भाजपा सांसद के खिलाफ सोशल मीडिया टिप्पणी समेत अन्य संबंधित धाराओं में कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने बताया कि स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए में सांसद के खिलाफ परिवाद दर्ज करके मामले की अगली सुनवाई की तिथि 21 अगस्त 2026 दी है. इस दिन स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए में अभिनेत्री कंगना रनौत पर लगाए गए आरोपों पर सुनवाई होगी.

परिवादरी अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने बताया कि देश में नीट और अन्य परीक्षाओं के पेपर बार-बार लीक होने से आहत देश के लाखों छात्र-छात्राओं को अपना भविष्य अंधकारमय लग रहा है. जिससे आहत तमाम छात्र-छात्राओं ने आत्महत्या भी की. निराश और आक्रोशित छात्र-छात्राओं ने नई दिल्ली में नीट पेपर लीक को लेकर कई दिन तक जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन किया.