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फर्रुखाबाद से बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत समेत 87 लोगों पर कासगंज में केस दर्ज, कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई

संपत्ति विवाद में केस: मामला सांसद की बहन रीना राजपूत और उनके ससुराल पक्ष के बीच लंबे समय से चल रहे संपत्ति विवाद से जुड़ा है. पुलिस ने कोर्ट के आदेश के अनुपालन में एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. सहावर थाने में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, वादी लक्ष्मण सिंह पुत्र पातीराम, निवासी लक्षिमपुर, थाना सहावर ने आरोप लगाया है कि उनका एक मकान कस्बा सहावर के मोहल्ला अवंती बाई नगर में स्थित है. उनके पुत्र रविंद्र कुमार की शादी भाजपा सांसद मुकेश राजपूत की बहन रीना राजपूत से हुई थी. शिकायतकर्ता का आरोप है कि सांसद की बहन होने के कारण रीना राजपूत अपने ससुराल पक्ष पर लगातार दबाव बनाती थीं और आए दिन विवाद एवं मारपीट करती थीं.

कासगंज: फर्रुखाबाद से भाजपा सांसद मुकेश राजपूत की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश पर कासगंज के सहावर थाने में सांसद मुकेश राजपूत सहित 37 नामजद, 50 अज्ञात पुरुष और पांच अज्ञात महिलाओं के खिलाफ लूटपाट, मारपीट, जबरन कब्जा समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.

FIR में क्या है: एफआईआर के मुताबिक, लगभग एक वर्ष पूर्व सांसद मुकेश राजपूत ने कथित रूप से दबाव बनाकर विवादित मकान पर रीना राजपूत का कब्जा करा दिया. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई, घर में लूटपाट हुई और उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल तक भिजवाया गया. प्रार्थना पत्र में कई अन्य गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं. बताया गया कि इस मामले में वादी ने एमपी-एमएलए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. कोर्ट ने 20 जुलाई को मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था. आदेश के अनुपालन में सहावर थाना पुलिस ने शुक्रवार को एफआईआर दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी.

कितने लोगों का नाम: पुलिस द्वारा दर्ज मुकदमे में सांसद मुकेश राजपूत, उनकी पत्नी सौभाग्यवती राजपूत, बहन रीना राजपूत, अर्पित, अंकित, दो सुरक्षा गार्ड, राकेश राजपूत, दिनेश उर्फ नन्ने, संजीव, राहुल, शिवम, हिमांशु उर्फ लल्लन, अजीत उर्फ झापा, रीता राजपूत, धीरेंद्र यादव, मीना राजपूत, जितेंद्र सिंह, सुधाकर प्रधान, सीमा राजपूत, ओम शरण वर्मा, राजेश, निलेश, विपिन, अमन, अंकुर राजपूत, अंशुल, नीलम, चंद्रपाल, कांति देवी, शैलेंद्र, राहुल, लखन सिंह, चंद्रभान, रामभान, नीरज, देवेंद्र, राम नरेश समेत 37 नामजद, 50 अज्ञात पुरुष और पांच अज्ञात महिलाओं को आरोपी बनाया गया है.





7 सितंबर 2025 को सहावर में इसी संपत्ति को लेकर रीना राजपूत और उनके ससुर लक्ष्मण सिंह के बीच विवाद हुआ था. उस समय मारपीट का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. उस प्रकरण में रीना राजपूत की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे में लक्ष्मण सिंह जेल भी गए थे. जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने एमपी-एमएलए कोर्ट में सांसद मुकेश राजपूत, रीना राजपूत और अन्य लोगों के खिलाफ मारपीट, लूटपाट और अन्य आरोपों को लेकर परिवाद दायर किया था. अब कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज होने के बाद पूरे मामले की जांच शुरू हो गई है. पुलिस का कहना है कि विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.



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