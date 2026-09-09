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डूब गया श्मशान घाट, ऊंचे स्थानों पर लोगों ने जलायी अपनों की चिताएं

वैशाली में अपनों की अंतिम विदाई में परेशानी ( ETV Bharat )

कोनहारा घाट पर अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे लोगों ने बताया कि पहले शवदाहगृह के चालू होने की जानकारी ली गई थी. वहां पहुंचने पर पता चला कि यह लंबे समय से बंद है. घाट में पानी भर जाने के कारण लकड़ी से अंतिम संस्कार करने के लिए भी जगह नहीं बची है.

"शवदाह गृह 13 महीना से बंद पड़ा है. इसका प्रदूषण फिल्टर फेल है, क्वायल कटा हुआ है.बिजली सही है. यह चालू रहता तो प्रतिदिन 6 से 10 तक शव जलता,कोनहारा घाट के चोरों तरफ बाढ़ का पानी भरा हुआ हैं, जिससे शव जलाने में लोगो को परेशानी होती हैं. कार्यपालक पदाधिकारी को दो बार आवेदन दिया गया. इसका कोई जबाब नहीं मिला, कोई सुनवाई नही है."- भुनेश्वर दास, ऑपरेटर, शवदाह गृह हाजीपुर

तकनीकी खराबी और पाइपलाइन से जुड़ी समस्या के कारण शवदाह गृह बंद है. शवदाह गृह के कर्मचारियों के अनुसार इसे चालू कराने के लिए जिला प्रशासन को जुलाई 2025 से लगातार आवेदन दिए जा रहे हैं. दो बार आवेदन देने के बावजूद अब तक इसे चालू नहीं कराया गया है.

अंतिम संस्कार के लिए नहीं मिल रही जगह (ETV Bharat)

घाट पर पानी भर जाने से शवों का अंतिम संस्कार करना मुश्किल हो गया है. ऐसे में लोग किसी तरह ऊंची जगह तलाशकर लकड़ी पर शव जला रहे हैं. कोनहारा घाट परिसर में बना विद्युत शवदाह गृह पिछले करीब 13 महीने से बंद पड़ा है. अगर यह चालू रहता तो बाढ़ के दौरान भी लोगों को काफी राहत मिल सकती थी.

"बाढ़ से लोग परेशानी हैं. पूरा पानी ही पानी है. जब व्यवस्था है तो इस विद्युत शवदाह गृह को चालू करना था, अच्छा रहता. इधर-उधर लाश जलाने की जरूरत नहीं पड़ती. सरकार से अनुरोध है कि इसे जल्द से जल्द चालू किया जाए."- विनोद कुमार ठाकुर, स्थानयी निवासी

"लोगों को बहुत परेशानी हो रही है. पानी के बीच शवों को जलाने में परेशानी आ रही है."- स्थानीय निवासी

शवदाह गृह बंद होने का कारण

ऐसे में शवदाह गृह परिसर में ही किसी तरह ऊंची जगह तलाशकर अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है. शवदाह गृह के कर्मचारियों के मुताबिक मशीन और व्यवस्था में तकनीकी दिक्कत के साथ प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी पाइपलाइन में भी समस्या है. इन्हीं कारणों से शवदाहगृह बंद है.

बाढ़ के समय इस बंद पड़े शवदाहगृह की समस्या और गंभीर हो गई है. सामान्य दिनों में लोग घाट पर लकड़ी से अंतिम संस्कार कर लेते थे, लेकिन अभी घाट का बड़ा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है. इससे अंतिम संस्कार के लिए सुरक्षित जगह मिलना भी मुश्किल हो गया है.

पानी में डूबा कोनहारा घाट (ETV Bharat)

बिहार में बाढ़ को लेकर सरकार और जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर होने का दावा कर रहे हैं. बाढ़ प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां भी की जा रही हैं, लेकिन हाजीपुर के कोनहारा घाट की स्थिति इन दावों पर सवाल खड़े कर रही है. बाढ़ के बीच जहां लोगों को भोजन, नाव और सुरक्षित ठिकाने की जरूरत है, वहीं मौत होने के बाद अंतिम संस्कार के लिए जगह तक उपलब्ध नहीं होना व्यवस्था की गंभीर तस्वीर सामने ला रहा है.

ऊंची जगह पर कर रहे अंतिम संस्कार

यदि विद्युत शवदाह गृह समय रहते चालू करा दिया गया होता तो बाढ़ के दौरान यह बड़ी राहत बन सकती थी. अब लोग पानी से घिरे घाट के बीच मजबूरी में ऊंची जगह तलाशकर अपने परिजनों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं.

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