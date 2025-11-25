ETV Bharat / state

सड़क में उठ रहा धूल का गुबार, NH 343 पर खतरे में जान, राहगीर समेत आम जनता परेशान

हम जो भी खाना बनाते हैं,उसमें धूल के कण आ जाते हैं.पानी में भी धूल उड़कर आ जाता है. घर के सामान में धूल की मोटी परत जम चुकी है.हम लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है- कमला देवी, स्थानीय

दुर्घटना का खतरा : धूल के कारण लोगों को सामने से आने वाले वाहन भी कई बार नहीं दिखते हैं,जिसके कारण दुर्घटना का खतरा बना रहता है.धूल के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर भी काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है.राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे रहने वाले लोग भी धूल के कारण परेशान हैं.

बलरामपुर रामानुजगंज : छत्तीसगढ़ के सरगुजा में सड़कों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है.मॉनसून के बाद अब ठंड में सड़क में उड़ रही धूल के कारण राहगीर परेशान हैं. बलरामपुर रामानुजगंज की लाइफ लाइन माने जाने वाला NH 343 भी बदहाल है,जिसके कारण टू व्हीलर से लेकर भारी वाहन चालकों को परेशानी हो रही है. सड़क पर धूल के कारण वाहन हादसे के शिकार हो रहे हैं.



दुकानदारों को भी हो रहा नुकसान : कमला के मुताबिक धूल के कारण घर के लोग बीमार पड़ रहे हैं. हमारा पूरा घर धूल से भर गया है. हम किसान हैं, हमारे पौधे फूल और खेत में धूल समा गया है.हम लोगों को धूल के कारण काफी परेशानी हो रही है. वहीं स्थानीय सब्जी विक्रेता भी धूल के कारण परेशान हैं.

भारी वाहनों के कारण उड़ती है धूल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

धूल में हमारा रोजाना आना जाना होता है. रास्ता भी बहुत ज्यादा खराब है. आने जाने में बहुत दिक्कत होती है. बड़ी गाड़ियां भी इस रोड में चलती हैं,उस वक्त कुछ नहीं दिखाई देता है.सांस लेने में परेशानी होती है- धर्मजीत, सब्जी विक्रेता

रोड में बड़े गड्ढों से भी परेशानी : राष्ट्रीय राजमार्ग 343 पर हमेशा आवाजाही करने वाले ट्रक ड्राइवर श्याम सुंदर शाह ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि हमारा इस रोड में डेली आना जाना है. रोड में बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं.गाड़ियों के गुजरने पर धूल उड़ती है,कई बार गाड़ी का पट्टा भी टूट चुका है.





सड़क में उठ रहा धूल का गुबार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



धूल के कारण आगे गाड़ी जाता है तो पीछे कुछ दिखाई नहीं देता है. इसलिए रोड पर पानी डालने का व्यवस्था हो या फिर गड्ढों को भरवा दिया जाए तो अच्छा रहेगा.आम पब्लिक और गाड़ी चालकों को आने जाने में परेशानी नहीं होगी- श्यामसुंदर,ट्रक ड्राइवर

धूल के कारण बीमारी का खतरा : इस बारे में रामानुजगंज शासकीय अस्पताल में तैनात डॉ दिव्या पांडेय ने ईटीवी भारत से बात करते हुए बताया कि धूल से बहुत सारे पेसेंट एलर्जिक होते हैं, इससे उनके फेफड़े में बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है.

धूल के कारण सांस लेने में दिक्कत हो सकता है. अगर उसके पार्टिकल्स लंग्स में जमा हो जाते हैं तो लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है. रोड खराब होने की वजह से प्रतिदिन एक्सीडेंट के केस भी आ रहे हैं. धूल से लोगों के लंग्स खराब हो सकते हैं. पेसेंट को हमेशा अनइजी फील हो सकता है और भी कई स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो सकती हैं -डॉ दिव्या पाण्डेय, मेडिकल ऑफिसर

अंबिकापुर को झारखंड के गढ़वा से जोड़ने वाली NH 343 सड़क में धूल का आलम ये है कि स्कूली बच्चे से लेकर सरकारी कर्मचारियों को रोजाना इसी के बीच से होकर गुजरना होता है. इसलिए प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द धूल उड़ाती सड़क को दुरुस्त करने का कोई वैकल्पिक प्रबंध करे,ताकि लोगों को बीमारियों और दुर्घटना से बचाया जा सके.

स्कूली बच्चे पी रहे हैं नदी का पानी, रनिंग वाटर योजना ठप, चंदेला गांव के ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी



महीने में 200 यूनिट हाफ बिजली बिल के लिए क्या करना होगा, सोलर पैनल किसके लिए उपयोगी, जानिए पूरा गणित



अमित जोगी ने हिड़मा का समर्थन करने वालों पर बोला हमला, वीर जवानों को किया नमन