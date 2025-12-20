ETV Bharat / state

फ्रांस की तर्ज पर होगी टूर डी ट्रॉफी, पेशेवर साइक्लिस्ट के बीच प्रतिस्पर्धा

पुणे की प्रसिद्ध ‘तांबट आळी’ कारीगर समुदाय निर्मित ट्रॉफी पुणे क्षेत्र के आठ ऐतिहासिक किलों और छत्रपति शिवाजी महाराज की गौरवशाली विरासत का प्रतीक है.

trophy was unveiled in Jaipur
जयपुर में ट्रॉफी का अनावरण (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 20, 2025 at 8:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: भारत में पेशेवर साइक्लिंग पुणे ग्रैंड टूर 2026 की ट्रॉफी का शनिवार को जयपुर में अनावरण किया गया. महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से यह देश की पहली UCI 2.2 श्रेणी की रोड रेस होगी. इसमें विश्वभर से शीर्ष साइक्लिस्ट भारत की धरती पर प्रतिस्पर्धा करेंगे. राष्ट्रीय स्तर पर ट्रॉफी टूर के तहत पिंक सिटी जयपुर में ट्रॉफी का अनावरण किया गया. पुणे की प्रसिद्ध ‘तांबट आळी’ कारीगर समुदाय की ओर से निर्मित यह ट्रॉफी पुणे क्षेत्र के आठ ऐतिहासिक किलों और छत्रपति शिवाजी महाराज की गौरवशाली विरासत का प्रतीक है.

उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि यह देखकर प्रसन्नता होती कि भारत नए खेलों को अपनाते हुए बड़े अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी की दिशा में आगे बढ़ रहा है. पुणे ग्रैंड टूर 2026 भारत की पहली UCI वर्गीकृत साइक्लिंग रेस है, जो देश में पेशेवर साइक्लिंग को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी. BJP प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि यह आयोजन न केवल खेलों को प्रोत्साहित करता है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी आगे बढ़ाता है.

पढ़ें:केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल बोले- बीकानेर में जुटेंगे दुनियाभर के साइक्लिस्ट, पर्यटन के नक्शे पर दिलाएंगे पहचान

पुणे के जिलाधिकारी जीतेंद्र डूडी ने कहा कि पुणे ग्रैंड टूर 2026 बीते छह महीनों की सतत और लक्ष्य-आधारित मेहनत का परिणाम है. हमारा लक्ष्य भारत को भविष्य में टूर डी फ्रांस की तर्ज पर UCI प्रो रेस की मेजबानी करने वाला देश बनाना है.

437 किमी सड़क तैयार: इस प्रतियोगिता के लिए महाराष्ट्र सरकार ने मात्र दो महीने में 437 किमी लंबी सड़क तैयार की. इस ट्रॉफी के आयोजन में करीब 500 करोड़ रुपया खर्च होंगे. विश्व भर के इंटरनेशनल साइक्लिस्ट इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हैं. ट्रॉफी के अनावरण में स्पोर्ट्स काउंसिल के अध्यक्ष डॉ. नीरज के पवन, ओंकार सिंह, चेयरमैन, साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया तथा सरिका चौधरी, चेयरपर्सन सेलेक्शन कमेटी, राजस्थान साइक्लिंग एसोसिएशन भी उपस्थित रहे.

पढ़ें:साइकिल से हजारों किमी यात्रा करते हुए अलवर पहुंचा यवुक, जवानों और पुलिस के प्रति कर रहा जागरुक

TAGGED:

TROPHY WAS UNVEILED IN JAIPUR
TAMBAT ALI COMMUNITY CREATED TROPHY
COUNTRY FIRST UCI CATEGORY RACE
COMPETITION PROFESSIONAL CYCLISTS
CYCLING PUNE GRAND TOUR 2026 TROPHY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.