ETV Bharat / state

फ्रांस की तर्ज पर होगी टूर डी ट्रॉफी, पेशेवर साइक्लिस्ट के बीच प्रतिस्पर्धा

जयपुर: भारत में पेशेवर साइक्लिंग पुणे ग्रैंड टूर 2026 की ट्रॉफी का शनिवार को जयपुर में अनावरण किया गया. महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से यह देश की पहली UCI 2.2 श्रेणी की रोड रेस होगी. इसमें विश्वभर से शीर्ष साइक्लिस्ट भारत की धरती पर प्रतिस्पर्धा करेंगे. राष्ट्रीय स्तर पर ट्रॉफी टूर के तहत पिंक सिटी जयपुर में ट्रॉफी का अनावरण किया गया. पुणे की प्रसिद्ध ‘तांबट आळी’ कारीगर समुदाय की ओर से निर्मित यह ट्रॉफी पुणे क्षेत्र के आठ ऐतिहासिक किलों और छत्रपति शिवाजी महाराज की गौरवशाली विरासत का प्रतीक है.

उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि यह देखकर प्रसन्नता होती कि भारत नए खेलों को अपनाते हुए बड़े अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी की दिशा में आगे बढ़ रहा है. पुणे ग्रैंड टूर 2026 भारत की पहली UCI वर्गीकृत साइक्लिंग रेस है, जो देश में पेशेवर साइक्लिंग को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी. BJP प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि यह आयोजन न केवल खेलों को प्रोत्साहित करता है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी आगे बढ़ाता है.

पढ़ें:केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल बोले- बीकानेर में जुटेंगे दुनियाभर के साइक्लिस्ट, पर्यटन के नक्शे पर दिलाएंगे पहचान