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त्रियुगीनारायण में अब तक 1564 से अधिक जोड़ों ने लिये सात फेरे, श्रद्धालुओं की भी उमड़ी भीड़

रुद्रप्रयाग: भगवान शिव और माता पार्वती के पौराणिक विवाह स्थल त्रियुगीनारायण में इन दिनों विवाह पर्यटन का आकर्षण तेजी से बढ़ रहा है. देश के विभिन्न हिस्सों से नवयुगल यहां पहुंचकर अखंड धूनी को साक्षी मानकर वैदिक रीति-रिवाजों के साथ सात फेरे ले रहे हैं. धार्मिक आस्था के साथ विवाह को यादगार बनाने की चाहत ने त्रियुगीनारायण को तेजी से उभरते विवाह पर्यटन केंद्र के रूप में पहचान दिलाई है.

तीर्थ पुरोहित समिति के अनुसार नवंबर 2025 से जुलाई 2026 तक शुभ मुहूर्तों में 1564 से अधिक विवाह त्रियुगीनारायण में संपन्न हो चुके हैं. विवाह के लिए पहुंचने वाले जोड़ों में उत्तराखंड के अलावा देश के विभिन्न राज्यों के नवयुगल शामिल हैं. शिव-पार्वती के दिव्य विवाह की मान्यता से जुड़े इस धाम में विवाह को नवदंपती अपने वैवाहिक जीवन के लिए विशेष आशीर्वाद के रूप में देख रहे हैं.

अखंड धूनी के समक्ष लेते हैं सात फेरे: त्रियुगीनारायण मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यहां स्थित अखंड धूनी है. धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के दौरान प्रज्वलित हुई पवित्र अग्नि आज भी अखंड धूनी के रूप में विद्यमान है. इसी पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर विवाह संस्कार संपन्न कराने की परंपरा चली आ रही है. पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने विवाह में माता पार्वती के भाई की भूमिका निभाई, जबकि भगवान ब्रह्मा ने पुरोहित के रूप में विवाह संस्कार संपन्न कराया. यही पौराणिक जुड़ाव त्रियुगीनारायण को देश के अन्य विवाह स्थलों से अलग और विशिष्ट बनाता है.

22 अप्रैल से 2.35 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे: बीकेटीसी उपाध्यक्ष विजय कप्रवान के अनुसार 22 अप्रैल से अब तक 2.35 लाख से अधिक श्रद्धालु त्रियुगीनारायण मंदिर में दर्शन कर चुके हैं. लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या और विवाह समारोहों ने क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन की गतिविधियों को नई गति दी है. केदारनाथ यात्रा मार्ग से जुड़े होने के कारण भी त्रियुगीनारायण में वर्षभर श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रहती है. विवाह समारोहों के लिए आने वाले नवदंपतियों और उनके परिजनों से क्षेत्र में ठहराव बढ़ने के साथ स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को भी मजबूती मिल रही है.