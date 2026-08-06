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त्रियुगीनारायण मंदिर में उमड़ रही भक्तों की भीड़, 2.32 लाख पार हुआ श्रद्धालुओं का आंकड़ा

रुद्रप्रयाग: भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य विवाह स्थल के रूप में विश्वविख्यात त्रियुगीनारायण धाम में इस वर्ष आस्था का अभूतपूर्व सैलाब उमड़ रहा है. चारधाम यात्रा के साथ बड़ी संख्या में देश-विदेश से श्रद्धालु इस पौराणिक धाम पहुंच रहे हैं. 22 अप्रैल से अब तक यहां 2 लाख 32 हजार 738 श्रद्धालु पूजा-अर्चना, जलाभिषेक और अखंड धूनी के दर्शन कर चुके हैं. बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या से यह धाम धार्मिक पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है.

पौराणिक मान्यता के अनुसार, इसी पावन स्थल पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह भगवान विष्णु की साक्षी तथा ब्रह्मा जी के वैदिक मंत्रोच्चार के बीच संपन्न हुआ था. विवाह के समय प्रज्ज्वलित की गई पवित्र अग्नि आज भी मंदिर परिसर में अखंड धूनी के रूप में निरंतर प्रज्वलित है. यही कारण है कि यह धाम श्रद्धालुओं के साथ-साथ नवविवाहित दंपतियों और विवाह के इच्छुक युवाओं के लिए विशेष आस्था का केंद्र बना हुआ है.



चारधाम यात्रा पर आने वाले अधिकांश श्रद्धालु केदारनाथ धाम के दर्शन के साथ त्रियुगीनारायण पहुंचकर शिव-पार्वती के विवाह स्थल के दर्शन को अपनी यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा मान रहे हैं. मंदिर परिसर में स्थित ब्रह्म कुंड, रुद्र कुंड, विष्णु कुंड और सरस्वती कुंड भी श्रद्धालुओं की विशेष आस्था के केंद्र हैं. धार्मिक मान्यता है कि इन पवित्र कुंडों में स्नान और पूजा-अर्चना करने से दांपत्य जीवन में सुख-समृद्धि आती है तथा मनोकामनाएं पूर्ण होती है.