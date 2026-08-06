त्रियुगीनारायण मंदिर में उमड़ रही भक्तों की भीड़, 2.32 लाख पार हुआ श्रद्धालुओं का आंकड़ा
चारधाम यात्रा के साथ त्रियुगीनारायण मंदिर भी श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बन रहा है. यहां दिनों दिन श्रद्धालुओं की संख्या बढती जा रही है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 6, 2026 at 4:47 PM IST|
Updated : August 6, 2026 at 6:03 PM IST
रुद्रप्रयाग: भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य विवाह स्थल के रूप में विश्वविख्यात त्रियुगीनारायण धाम में इस वर्ष आस्था का अभूतपूर्व सैलाब उमड़ रहा है. चारधाम यात्रा के साथ बड़ी संख्या में देश-विदेश से श्रद्धालु इस पौराणिक धाम पहुंच रहे हैं. 22 अप्रैल से अब तक यहां 2 लाख 32 हजार 738 श्रद्धालु पूजा-अर्चना, जलाभिषेक और अखंड धूनी के दर्शन कर चुके हैं. बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या से यह धाम धार्मिक पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है.
पौराणिक मान्यता के अनुसार, इसी पावन स्थल पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह भगवान विष्णु की साक्षी तथा ब्रह्मा जी के वैदिक मंत्रोच्चार के बीच संपन्न हुआ था. विवाह के समय प्रज्ज्वलित की गई पवित्र अग्नि आज भी मंदिर परिसर में अखंड धूनी के रूप में निरंतर प्रज्वलित है. यही कारण है कि यह धाम श्रद्धालुओं के साथ-साथ नवविवाहित दंपतियों और विवाह के इच्छुक युवाओं के लिए विशेष आस्था का केंद्र बना हुआ है.
चारधाम यात्रा पर आने वाले अधिकांश श्रद्धालु केदारनाथ धाम के दर्शन के साथ त्रियुगीनारायण पहुंचकर शिव-पार्वती के विवाह स्थल के दर्शन को अपनी यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा मान रहे हैं. मंदिर परिसर में स्थित ब्रह्म कुंड, रुद्र कुंड, विष्णु कुंड और सरस्वती कुंड भी श्रद्धालुओं की विशेष आस्था के केंद्र हैं. धार्मिक मान्यता है कि इन पवित्र कुंडों में स्नान और पूजा-अर्चना करने से दांपत्य जीवन में सुख-समृद्धि आती है तथा मनोकामनाएं पूर्ण होती है.
श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिली है. होटल, होमस्टे, भोजनालय, टैक्सी संचालक, प्रसाद विक्रेता और हस्तशिल्प कारोबारियों के व्यवसाय में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की जा रही है. स्थानीय लोगों का कहना है कि धार्मिक पर्यटन के विस्तार से क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर बढ़े हैं. युवाओं को अपने गांव में ही रोजगार मिलने लगा है. सड़क, पार्किंग और अन्य आधारभूत सुविधाओं में हुए सुधार का सकारात्मक असर भी तीर्थाटन पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है.
22 अप्रैल से अब तक 1,11,530 पुरुष, 1,01,477 महिलाएं तथा 19,731 बच्चों सहित कुल 2,32,738 श्रद्धालु त्रियुगीनारायण धाम में पूजा-अर्चना एवं जलाभिषेक कर विश्व शांति और समृद्धि की कामना कर चुके हैं.
बलवीर सिंह नेगी, मंदिर समिति के प्रबंधक
वहीं, व्यापार संघ अध्यक्ष महेन्द्र प्रसाद सेमवाल ने राज्य सरकार से मांग की है कि श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए त्रियुगीनारायण धाम में पार्किंग, पैदल मार्ग, प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता, आवास और अन्य आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाए. उन्होंने कहा सुनियोजित विकास के माध्यम से इस पौराणिक धाम को अंतरराष्ट्रीय धार्मिक पर्यटन मानचित्र पर और अधिक प्रभावी पहचान दिलाई जा सकती है.
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