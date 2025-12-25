ETV Bharat / state

उर्मिला-सुरेश की पर्सनल फाइट से उत्तराखंड की राजनीति में मची खलबली, त्रिवेंद्र ने भी दिया बड़ा बयान

उर्मिला-सुरेश का घेरलू विवाद पूरे प्रदेश की राजनीति की बड़ा मुद्दा बन गया है, जिससे बीजेपी की मुश्किल बढ़ गई है.

Etv Bharat
उर्मिला-सुरेश (@Actress Urmila Suresh Rathore facebook)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 25, 2025 at 5:01 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

किरणकांत शर्मा

देहरादून: उत्तराखंड की राजनीति में इस वक्त अंकिता भंडारी केस से जुड़ी एक कथित कंट्रोवर्सी ने खलबली मचा रखी है. कंट्रोवर्सी के बाद जहां कांग्रेस, बीजेपी पर हमलावर होती दिख रही है तो वहीं बीजेपी थोड़ी असहज नजर आ रही है. हालांकि, बीजेपी की तरफ से भी जवाब दिए जा रहे हैं, लेकिन मामला थमने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है. बताते हैं कि आखिर ये कंट्रोवर्सी का अंकिता भंडारी हत्याकांड से क्या कनेक्शन है और कैसे उर्मिला-सुरेश की पर्सनल फाइट बीजेपी की गले की फांस बन गई.

दरअसल, एक्ट्रस उर्मिला सनावर का बीते लंबे समय से बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर से झगड़ा चल रहा है. उर्मिला सनावर खुद को कथित तौर पर पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी बताती हैं. दोनों एक-दूसरे पर सार्वजनिक तौर पर कई गंभीर आरोप भी लगा चुके हैं. इस विवाद के बाद बीजेपी ने सुरेश राठौर को पार्टी से भी निष्कासित कर दिया था, लेकिन बाद में दोनों का ये विवाद बीजेपी के गले की फांस बन जाएगा, ये किसी न नहीं सोचा था.

यहां से हुई गड्डू कंट्रोवर्सी की एट्री: उर्मिला सनावर ने सुरेश राठौर का एक ऑडियो सार्वजनिक किया. इस ऑडियो में उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर के बीच बातचीत की रिकॉर्डिंग की है. ईटीवी भारत इस ऑडियो रिकॉर्डिग की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन उर्मिला सनावर का कहना है कि ये उनकी और सुरेश राठौर की बीच बातचीत की रिकॉर्डिंग है, जिसमें उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर बड़ा चौकाने वाला खुलासा किया था.

कांग्रेस ने दिल्ली में की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस: बीते दिनों ही उर्मिला सनावर ने अपना वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में बार-बार जिस वीआईपी का नाम सामने आ रहा है, वो बीजेपी का एक बड़ा नेता है. उसी वीआईपी के कारण अंकिता भंडारी की हत्या हुई है. उर्मिला सनावर के वीडियो के बाद इस मामले को कांग्रेस ने लपक लिया और उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने दिल्ली में उर्मिला सनावर के वीडियो को हवाला देकर बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया.

आरती गौड़ ने दिया था इस्तीफा: उर्मिला सनावर ने अपने वीडियो में यहां तक आरोप लगाया है कि बीजेपी की जिला पंचायत सदस्य आरती गौड़ ने ही रिजॉर्ट का कमरा तुड़वाया था, जिसमें अंकिता भंडारी रहा करती थी ताकि कोई सबूत न मिल सके. उर्मिला सनावर के आरोपों के बाद आरती गौड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और कहा था कि जब तक सरकार अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच नहीं करवा देती वो अपने इस्तीफे पर कायम रहेंगी.

उर्मिला सनावर ने महेंद्र भट्ट को भी घसीटा: उर्मिला सनावर के आरोपों पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान आया. उन्होंने उर्मिला सनावर को कांग्रेस के हाथ से खेलने वाला खिलौना तक कहा था. महेंद्र भट्ट के इस बयान के बाद उर्मिला सनावर ने एक और वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने फिर से महेंद्र भट्ट को लेकर अपनी और सुरेश राठौर के बीच फोन पर हुई बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई और महेंद्र भट्ट पर भी गंभीर आरोप लगाए. बता दें इन ऑडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो के बाद उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर पर हरिद्वार व देहरादून में मुकदमे भी दर्ज हुए हैं.

सुरेश राठौर ने उर्मिला सनावर पर लगाया आरोप: उर्मिला सनावर, सुरेश राठौर की जिन कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग का हवाला देकर बीजेपी के बड़े नेताओं को घसीटने में लगी हुई है, उस पर सुरेश राठौर का भी बयान आया है. सुरेश राठौर का कहना है कि उन्हें लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा है. उर्मिला सनावर ब्लैकमेल कर उनसे अभी तक 50 लाख रुपए ठग चुकी है. हालांकि, सनावर ने भी सुरेश राठौर के आरोपों पर सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट किया है.

त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान: वहीं बीजेपी नेताओं पर लगे इस तरह के आरोपों पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत की प्रतिक्रिया भी मिली है-

अब ये बड़ा गंभीर सवाल है क्योंकि ये मुद्दा सीधे-सीधे महिलाओं से जुड़ा है. निश्चित रूप से इसमें बहुत गहराई से जाने की जरूरत है. अभी ये मामले कोर्ट के विचाराधीन है, इसलिए इसमें सरकारें कुछ निर्णय नहीं ले सकती है. कोई टिप्पणी भी नहीं कर सकता है, लेकिन मामला काफी गंभीर है. इस तरह के गलत काम करने की छूट किसी को भी नहीं होनी चाहिए. कोई भी हो, मेरा बच्चा हो, भाई हो, समाज की छवि खराब होने का काम नहीं होना चाहिए. इससे समाज पर धब्बा लगाता है. मुझे व्यक्तिगत रूप से भी इस सारे विषय को लेकर तकलीफ हुई है. इस मामले में जो भी दोषी है, उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए.
- त्रिवेंद्र सिंह रावत, बीजेपी सांसद हरिद्वार -

वहीं, जब इस पूरे मसले पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अजय भट्ट से सवाल किया गया तो उन्होंने भी अपनी बात रखी-

मुझे तो प्रकरण का पूरा मालूम नहीं है. अभी लोगों ने जिक्र किया, लेकिन मैं इस पर बोलना उचित भी नहीं समझता हूं. कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना. जहां गलत हुआ है, वहां कानून अपना काम करता है. मुझे इस पूरे मामले की जानकारी नहीं हैं.
- अजय भट्ट, बीजेपी सांसद -

पढ़ें---

TAGGED:

ANKITA BHANDARI CASE
URMILA SANAWAR STATEMENT
GADDU CONTROVERSY
उर्मिला सुरेश कंट्रोवर्सी
TRIVENDRA SINGH RAWAT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.