उर्मिला-सुरेश की पर्सनल फाइट से उत्तराखंड की राजनीति में मची खलबली, त्रिवेंद्र ने भी दिया बड़ा बयान

किरणकांत शर्मा

देहरादून: उत्तराखंड की राजनीति में इस वक्त अंकिता भंडारी केस से जुड़ी एक कथित कंट्रोवर्सी ने खलबली मचा रखी है. कंट्रोवर्सी के बाद जहां कांग्रेस, बीजेपी पर हमलावर होती दिख रही है तो वहीं बीजेपी थोड़ी असहज नजर आ रही है. हालांकि, बीजेपी की तरफ से भी जवाब दिए जा रहे हैं, लेकिन मामला थमने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है. बताते हैं कि आखिर ये कंट्रोवर्सी का अंकिता भंडारी हत्याकांड से क्या कनेक्शन है और कैसे उर्मिला-सुरेश की पर्सनल फाइट बीजेपी की गले की फांस बन गई.

दरअसल, एक्ट्रस उर्मिला सनावर का बीते लंबे समय से बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर से झगड़ा चल रहा है. उर्मिला सनावर खुद को कथित तौर पर पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी बताती हैं. दोनों एक-दूसरे पर सार्वजनिक तौर पर कई गंभीर आरोप भी लगा चुके हैं. इस विवाद के बाद बीजेपी ने सुरेश राठौर को पार्टी से भी निष्कासित कर दिया था, लेकिन बाद में दोनों का ये विवाद बीजेपी के गले की फांस बन जाएगा, ये किसी न नहीं सोचा था.

यहां से हुई गड्डू कंट्रोवर्सी की एट्री: उर्मिला सनावर ने सुरेश राठौर का एक ऑडियो सार्वजनिक किया. इस ऑडियो में उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर के बीच बातचीत की रिकॉर्डिंग की है. ईटीवी भारत इस ऑडियो रिकॉर्डिग की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन उर्मिला सनावर का कहना है कि ये उनकी और सुरेश राठौर की बीच बातचीत की रिकॉर्डिंग है, जिसमें उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर बड़ा चौकाने वाला खुलासा किया था.

कांग्रेस ने दिल्ली में की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस: बीते दिनों ही उर्मिला सनावर ने अपना वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में बार-बार जिस वीआईपी का नाम सामने आ रहा है, वो बीजेपी का एक बड़ा नेता है. उसी वीआईपी के कारण अंकिता भंडारी की हत्या हुई है. उर्मिला सनावर के वीडियो के बाद इस मामले को कांग्रेस ने लपक लिया और उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने दिल्ली में उर्मिला सनावर के वीडियो को हवाला देकर बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया.

आरती गौड़ ने दिया था इस्तीफा: उर्मिला सनावर ने अपने वीडियो में यहां तक आरोप लगाया है कि बीजेपी की जिला पंचायत सदस्य आरती गौड़ ने ही रिजॉर्ट का कमरा तुड़वाया था, जिसमें अंकिता भंडारी रहा करती थी ताकि कोई सबूत न मिल सके. उर्मिला सनावर के आरोपों के बाद आरती गौड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और कहा था कि जब तक सरकार अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच नहीं करवा देती वो अपने इस्तीफे पर कायम रहेंगी.