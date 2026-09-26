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त्रिवेंद्र ने हरीश रावत को बताया गुगली मास्टर, हरिद्वार की चुनावी चर्चा पर दिया बयान

हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह ने एक क्रिकेट खिलाड़ी का जिक्र करते हुए कहा कि बहुत पहले एक प्रसन्न नाम का खिलाड़ी हुआ करता था, जब वो गुगली फेंकता था, तो किसका स्टंप उड़ा दे, कुछ पता नहीं चलता था. वैसी ही गुगली हरीश रावत की भी है. हरीश रावत के हरिद्वार में सक्रिय होने के सवाल पर त्रिवेंद्र सिंह ने कहा कि उनकी उम्र भी हो गई है, इसलिए हरिद्वार में सक्रिय रहना भी चाहिए.

अब उनकी गुगली कहां जाकर टकराएगी, कुछ नहीं कह सकते. उनकी गुगली किसका स्टंप लेगी, या खुद ही कैच आउट हो जाएंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता. चुनाव लड़ना लड़ाना, उनकी पार्टी का मामला है. हमारी तो हमेशा उनके लिए हमेशा शुभकामनाएं ही हैं. हम तो केवल हरीश रावत के स्वास्थ्य के लिए मंगल कामनाएं कर सकते हैं.

बता दें बीमारी के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं. एक दिन पहले उन्होंने हरिद्वार से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी. उन्होंने कहा वो चाहते हैं कि उनकी अंतिम यात्रा हरिद्वार के प्रतिनिधि के रूप में निकले. इससे पहले उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भी हरिद्वार का कर्ज उतारने की बात लिखी थी. साफ तौर से माना जा रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में हरीश रावत हरिद्वार से चुनाव लड़ना चाहते हैं. वे लगातार यहां पहले भी सक्रिय रहे हैं.

2009 में हरीश रावत हरिद्वार से सांसद चुने गए थे. 2014 में उनकी पत्नी को हरिद्वार से ही हार का सामना करना पड़ा था. इसके बाद 2024 के विधानसभा चुनाव में उनके बेटे विरेंद्र रावत भी हरिद्वार से चुनाव हार चुके हैं. 2022 हरीश रावत की बेटी ने हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा से पूर्व मंत्री शिकस्त देकर विधायक बनीं थी.

हालांकि, हरीश रावत ने हरिद्वार से चुनाव लड़ने की इच्छा तो जाता दी है लेकिन उन्होंने किसी विधानसभा का नाम नहीं खोला है. उनके चुनाव लड़ने की इच्छा के बाद हरीश रावत भाजपा के निशाने पर जरूर आ गए हैं. बीते दिन मुख्यमंत्री के सलाहकार दिनेश अग्रवाल ने उन्हें पुराने चुनाव याद दिलाए. आज भाजपा सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उन्हें गूगली मास्टर बताया है.

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