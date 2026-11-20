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शिप्रा नदी की धार्मिक महत्ता बताएगी 540 किलोमीटर लंबी यात्रा, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद होंगे शामिल

21 नवंबर से निकलेगी संपूर्ण क्षिप्रा प्रदक्षिणा यात्रा ( ETV Bharat )

उज्जैन: मोक्षदायिनी क्षिप्रा नदी को प्रवहमान और निर्मल बनाने के उद्देश्य से त्रिशूल शिवगढ़ वाहिनी द्वारा शुरू की गई संपूर्ण क्षिप्रा प्रदक्षिणा यात्रा इस वर्ष 21 से 24 नवंबर तक निकाल जाएगी. 21 नवंबर को सुबह 8 बजे क्षिप्रा के श्री रामघाट से यात्रा शुरू होगी. यात्रा में ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज वर्चुअल जुड़ेंगे.

यात्रा से वर्चुअल जुड़ेंग शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज

यात्रा के माध्यम से नदी में निर्माल्य, मूर्ति विसर्जन और गंदगी रोकने के साथ क्षिप्रा में मिलने वाले नालों को रोकने के लिए सरकार से योजना बनाने की मांग उठाई जाएगी. यात्रा में ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज के वर्चुअल जुड़ने की बात सामने आई है. त्रिशूल शिवगण वाहिनी के संस्थापक आदित्य नागर ने बताया कि साल 2025 में शुरू की गई इस यात्रा का मूल उद्देश्य क्षिप्रा नदी की सहायक नदियों को पुनर्जीवित करना, स्वच्छ बनाना और नदी के प्रति जनजागरण करना है. पिछले साल चार स्थानों पर सनातन पंचायत का आयोजन किया गया था जिनमें 250 किसानों को अपने खेतों में तालाब खुदवाने का संकल्प दिलवाकर सकारात्मक परिणाम के रूप में लगभग 40 किसानों ने अपनी स्वेच्छा से तालाब भी खुदवाए. हाईली एजुकेटेड वकील साहब बने गए संत भोजपाली बाबा, अयोध्या से नर्मदा तक जिंदगी बनी पहेली महामंडलेश्वर शैलेशानन्द गिरि महाराज जूना अखाड़ा ने यात्रा के पीछे धार्मिक पर्यटन और जल संरक्षण का व्यापक विजन बताया. कहा कि उद्गम से संगम तक यात्रा के दौरान चार स्थानों पर सनातन पंचायत आयोजित की गई थी जिसमें पाया कि क्षिप्रा के आसपास कई ऐसे तीर्थ हैं जिन्हें मेडिकल सेंटर के रूप में विकसित किया जा सकता है. नदी के जल स्तर और प्रवाह को बनाए रखने के लिए आसपास वाटर बॉडीज का निर्माण और रिचार्ज भूजल बेहद जरूरी है.