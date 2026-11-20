शिप्रा नदी की धार्मिक महत्ता बताएगी 540 किलोमीटर लंबी यात्रा, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद होंगे शामिल
21 से 24 नवंबर तक निकलेगी संपूर्ण क्षिप्रा प्रदक्षिणा यात्रा. 21 नवंबर को सुबह 8 बजे क्षिप्रा के श्री रामघाट से यात्रा शुरू होगी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 6:06 PM IST
उज्जैन: मोक्षदायिनी क्षिप्रा नदी को प्रवहमान और निर्मल बनाने के उद्देश्य से त्रिशूल शिवगढ़ वाहिनी द्वारा शुरू की गई संपूर्ण क्षिप्रा प्रदक्षिणा यात्रा इस वर्ष 21 से 24 नवंबर तक निकाल जाएगी. 21 नवंबर को सुबह 8 बजे क्षिप्रा के श्री रामघाट से यात्रा शुरू होगी. यात्रा में ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज वर्चुअल जुड़ेंगे.
यात्रा से वर्चुअल जुड़ेंग शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज
यात्रा के माध्यम से नदी में निर्माल्य, मूर्ति विसर्जन और गंदगी रोकने के साथ क्षिप्रा में मिलने वाले नालों को रोकने के लिए सरकार से योजना बनाने की मांग उठाई जाएगी. यात्रा में ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज के वर्चुअल जुड़ने की बात सामने आई है.
त्रिशूल शिवगण वाहिनी के संस्थापक आदित्य नागर ने बताया कि साल 2025 में शुरू की गई इस यात्रा का मूल उद्देश्य क्षिप्रा नदी की सहायक नदियों को पुनर्जीवित करना, स्वच्छ बनाना और नदी के प्रति जनजागरण करना है. पिछले साल चार स्थानों पर सनातन पंचायत का आयोजन किया गया था जिनमें 250 किसानों को अपने खेतों में तालाब खुदवाने का संकल्प दिलवाकर सकारात्मक परिणाम के रूप में लगभग 40 किसानों ने अपनी स्वेच्छा से तालाब भी खुदवाए.
महामंडलेश्वर शैलेशानन्द गिरि महाराज जूना अखाड़ा ने यात्रा के पीछे धार्मिक पर्यटन और जल संरक्षण का व्यापक विजन बताया. कहा कि उद्गम से संगम तक यात्रा के दौरान चार स्थानों पर सनातन पंचायत आयोजित की गई थी जिसमें पाया कि क्षिप्रा के आसपास कई ऐसे तीर्थ हैं जिन्हें मेडिकल सेंटर के रूप में विकसित किया जा सकता है. नदी के जल स्तर और प्रवाह को बनाए रखने के लिए आसपास वाटर बॉडीज का निर्माण और रिचार्ज भूजल बेहद जरूरी है.
क्षिप्रा परिक्रमा का उद्देश्य आमजन को नदी की धार्मिक महिमा से अवगत करवाना
गिरीश गुरु श्री कृष्ण मित्र वृंदावन मंदिर के पुजारी ने बताया 540 किलोमीटर लंबी क्षिप्रा परिक्रमा का उद्देश्य आमजन को नदी की धार्मिक महिमा से अवगत करवाना है. क्षिप्रा के नाम और धार्मिक महत्ता का उल्लेख करते हुए गिरीश गुरु ने कहा कि नदी की परिक्रमा से लोगों को आध्यात्मिक महत्व का अनुभव होगा और जनमानस का जुड़ाव बढ़ेगा.
चार दिन उद्गम से संगम और फिर रामघाट तक यात्रा
21 नवंबर को रामघाट से यात्रा प्रारंभ होकर शहर के गोपाल मंदिर, कंठाल, मालीपुरा, टावर और तीन बत्ती चौराहा होते हुए बोलासा गांव पहुंचेगी. इसके बाद क्षिप्रा दकनाखेड़ी, उज्जैनी स्थित उद्गम क्षेत्र तक जाएगी. 22 नवंबर को उद्गम से सिमरोल सांवेर होते हुए दत्त अखाड़ा घाट और उपनिषद आश्रम पहुंचेगी. 23 नवंबर को रणजीत हनुमान, ऋण मुक्तेश्वर काल भैरव, सिद्धनाथ, क्षिप्रा, गंभीर संगम होते हुए आलोट जागीर, महिदपुर रोड के रास्ते क्षिप्रा चंबल संगम स्थल सिपावरा पहुंचेगी. 24 नवंबर को यात्रा सिपावरा से महिदपुर घाट, नारायण धाम, अंगारेश्वर, मंगलनाथ, खाक चौक, केडी गेट और रामानुज कोट होते हुए शाम 5 बजे रामघाट पर यात्रा का समापन होगा.