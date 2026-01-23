बसंत पंचमी : मां दंतेश्वरी मंदिर में निभाई गई पुरातन परंपरा, त्रिशूल स्थापना के साथ मेला मड़ई की शुरुआत
दंतेवाड़ा में बसंत पंचमी के अवसर पर दंतेश्वरी प्रांगण में त्रिशूल स्थापना की गई.इसी के साथ मेला मड़ई उत्सव की शुरुआत भी होती है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 23, 2026 at 3:22 PM IST
दंतेवाड़ा : बस्तर की सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं का प्रतीक मेला मड़ई का शुभारंभ हो चुका है. बसंत पंचमी के पावन अवसर पर त्रिशूल स्थापना की ऐतिहासिक रस्म निभाई गई. बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के प्राचीन मंदिर प्रांगण में पूरे विधि-विधान और परंपरागत रीति-रिवाजों के साथ त्रिशूल की स्थापना की गई. इसी के साथ बस्तर अंचल में मेला मड़ई की परंपरागत शुरुआत मानी जाती है. ये परंपरा सदियों से चली आ रही है.
गायता परिवार निभाता है पुरानी परंपरा
वर्षों पुरानी परंपरा के अनुसार त्रिशूल स्थापना की यह रस्म गायत (गायता) परिवार निभाता है.परिवार की पीढ़ियां इस दायित्व को निभाते आ रहे हैं. त्रिशूल स्थापना के बाद ही बस्तर के गांव-गांव में मेला मड़ई की तैयारियां और आयोजन शुरु हो जाते हैं.
देश-विदेश से श्रद्धालुओं का आगमन
मां दंतेश्वरी के इस ऐतिहासिक आयोजन को देखने और देवी के दर्शन करने के लिए देश-विदेश से श्रद्धालु और पर्यटक दंतेवाड़ा पहुंचते हैं. इस दौरान मंदिर परिसर में बस्तर की विशिष्ट लोक संस्कृति, परंपराएं और धार्मिक आस्थाएं जीवंत रूप में देखने को मिलती हैं. पारंपरिक रस्मों, पूजा विधियों और लोक वाद्य यंत्रों की ध्वनि से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठता है.
विधि-विधान से हुआ त्रिशूल स्थापना कार्यक्रम
सुबह करीब 10 बजे मंदिर प्रांगण में त्रिशूल की विधिवत पूजा-अर्चना कर उसे स्थापित किया गया. इस अवसर पर दंतेश्वरी मंदिर के 12 लंकवार, सेवादार और पुजारीगण उपस्थित थे. बेलपत्र, आम के बौर (फूल) और पारंपरिक पूजन सामग्री से मां दंतेश्वरी की आराधना की गई. श्रद्धालुओं ने मां से बस्तर क्षेत्र की सुख-समृद्धि, शांति और खुशहाली का आशीर्वाद मांगा.पूजा के बाद माता के छत्र को पुलिस के जवानों ने सलामी दी, जो इस आयोजन की गरिमा और सुरक्षा व्यवस्था का प्रतीक है.
सेवादारों और गायता परिवार की अहम भूमिका
इस संपूर्ण आयोजन को सफल बनाने में मां दंतेश्वरी मंदिर के सेवादारों, 12 लंकवारों और गायता परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है. पीढ़ियों से ये परिवार इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं और बस्तर की धार्मिक पहचान को आगे बढ़ा रहे हैं.
क्या है त्रिशूल स्थापना और मेला मड़ई की परंपरा
मंदिर के पुजारी विजेंद्र नाथ जिया ने बताया कि मां दंतेश्वरी की यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है, जिसे मंदिर समिति आज भी पूरी श्रद्धा से निभा रही है. त्रिशूल स्थापना के बाद त्रिशूल स्तंभ पर रोजाना महाशिवरात्रि तक दीपक जलाया जाता है।. महाशिवरात्रि के बाद से ही बस्तर अंचल में मेला मड़ई का व्यापक रूप से आयोजन शुरू हो जाता है, जो गांव-गांव में धूमधाम से मनाया जाता है.
मां दंतेश्वरी के धाम में नौ दिनों का विश्व प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है. नौ दिनों तक चलने वाले इस भव्य मेले में बस्तर के करीब 1200 से अधिक गांवों के देवी-देवताओं को आमंत्रित किया जाता है. मेला मड़ई के दौरान मां दंतेश्वरी के अलग-अलग स्वरूपों में माता के छत्र का नगर भ्रमण कराया जाता है.प्रत्येक दिन विशेष रस्में निभाई जाती हैं. इन परंपराओं को देखने के लिए देश-विदेश से पर्यटक बड़ी संख्या में दंतेवाड़ा आते हैं- विजेंद्र नाथ जिया, पुजारी दंतेश्वरी मंदिर
मंदिर के पुजारी के मुताबिक नौ दिनों के बाद दसवें दिन विधि विधान से होलिका दहन किया जाता है. इसके बाद दूर दराज से आए देवी देवताओं को सम्मान भेंट कर विधिवत विदाई दी जाती है.मेला मड़ई ना केवल धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह बस्तर की सांस्कृतिक एकता, लोक परंपराओं और आस्था का जीवंत उत्सव है, जो हर वर्ष बसंत पंचमी से लेकर होलिका दहन तक पूरे बस्तर अंचल को उत्सव के रंग में रंग देता है.
नगर भ्रमण में उमड़ा जनसैलाब
आपको बता दें कि त्रिशूल स्थापना से पहले ढोल-नगाड़ों और पारंपरिक बाजों की गूंज के साथ माता के छत्र का भव्य नगर भ्रमण निकाला गया. नगर भ्रमण के दौरान दंतेवाड़ा के चौक-चौराहों और मार्गों पर नगरवासियों ने माता की आरती उतारी और दर्शन कर आशीर्वाद लिया. पूरे नगर में उत्सव और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला. नगर भ्रमण के बाद माता के छत्र को पुनः मंदिर में विधिवत रूप से विराजमान किया गया. ये परंपरा पिछले लगभग 800 वर्षों से निरंतर चली आ रही है, जो बस्तर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है.
शक्तिपीठ के रूप में मां दंतेश्वरी का महत्व
मां दंतेश्वरी का मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक प्रमुख शक्तिपीठ माना जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार सती के शरीर का दंत इस स्थान पर गिरा था, जिसके कारण इस क्षेत्र का नाम दंतेवाड़ा और देवी का नाम मां दंतेश्वरी हुआ. यही कारण है कि यह मंदिर न केवल बस्तर बल्कि पूरे देश में आस्था का बड़ा केंद्र है.बस्तर की परंपरा के अनुसार बसंत पंचमी के दिन मां दंतेश्वरी की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. मेला मड़ई की तैयारियां पुजारी वर्ग एक माह पहले से शुरू कर देता है.
गिरौदपुरी मेला 2026 की तैयारी तेज, मंत्री खुशवंत साहेब और गुरु बालदास साहेब की मौजूदगी में अहम बैठक
प्रयागराज माघ मेले में संत बनाम सत्ता की राजनीति, कांग्रेस का आरोप सामने आया बीजेपी का हिंदू विरोधी चेहरा
धार्मिक नगरी शिवरीनारायण में पॉलीथिन पर बैन, कलेक्टर-SP ने लगाया झाड़ू, ली गई स्वच्छता की शपथ