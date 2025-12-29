ETV Bharat / state

त्रिपुरा छात्र एंजेल चकमा हत्याकांड, सीसीटीवी फुटेज आया सामने, ऐसे हुआ हमला

देहरादून: उत्तराखंड में देहरादून जिले के सेलाकुई इलाके में हुई त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा की हत्या से जुड़ा एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है. सीसीटीवी वीडियो में कुछ लोग एंजेल चकमा को मारते हुए दिख रहे है. देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा की हत्या का मामला इन दिनों सुर्खियों में है. इस मामले का खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान लिया और एंजेल चकमा के पिता से भी बात की.

पूरा मामला जानिए: दरअसल, त्रिपुरा के उनाकोटी जिले का रहने वाला 24 साल का एंजेल चकमा उत्तराखंड के देहरादून जिले में एमबीए फाइनल ईयर का छात्र था. एंजेल चकमा का भाई भी देहरादून में ही पढ़ाई करता था. दोनों सेलाकुई इलाके में रहते थे.

त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा से मारपीट का वीडियो (@dehradun police)

आरोप है कि 9 दिसंबर को एंजेल चकमा और उसका भाई बाजार में गए थे. इस दौरान कुछ लड़कों ने दोनों पर टिप्पणी की, जिसका एंजेल चकमा ने विरोध किया. इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हो गया और पांच से छह लड़कों ने एंजेल चकमा पर धारदार हथियार से हमला किया. इस हमले में एंजेल चकमा का भाई भी घायल हुआ था, लेकिन एंजेल चकमा को ज्यादा चोट आई थी. इसके बाद एंजेल चकमा को ग्राफिक एरा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान 26 दिसंबर सुबह को एंजेल चकमा की मौत हो गई थी.

एंजेल चकमा के भाई माइकल चकमा की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. इस मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जिसमें दो नाबालिग हैं जिन्हें बाल सुधार ग्रह भेजा गया है. फिलहाल एक आरोपी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश में जुटी हुई है. बताया जा रहा है कि फरार आरोपी नेपाल भाग गया है, जिसकी तलाश में पुलिस की एक टीम को भी नेपाल भेजा गया है. इस घटना के बाद उत्तराखंड में रहने वाले बाहरी राज्यों के छात्र में डर का माहौल है. रविवार को नॉर्थ ईस्ट के छात्रों ने एकत्र होकर कहा था कि वो इस तरह की नस्ल भेदी टिप्पणी करना बर्दाश्त नहीं करेंगे.