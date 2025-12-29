ETV Bharat / state

Angel Chakma Murder Case : गहलोत बोले- एजेंल चकमा की निर्मम हत्या देश के सामाजिक ताने-बाने पर घाव

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 29, 2025 at 8:34 PM IST

जयपुर: उत्तराखंड में उत्तर-पूर्वी राज्य के छात्र एजेंल चकमा की निर्मल हत्या के बाद अब इस मामले को लेकर देशभर में उबाल है. देश के उत्तर-पूर्वी राज्यों में इस हत्याकांड को लेकर जहां विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं तो वहीं कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी इस निर्मम हत्याकांड की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उत्तराखंड सरकार से की है.

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी एजेंल चकमा की हत्या को देश के सामाजिक ताने-बाने पर गहरा घाव बताया है. पूर्व मुख्यमंत्री ने सोमवार शाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि उत्तराखंड के देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एजेंल चकमा की सिर्फ इसलिए निर्मम हत्या कर दी गई, क्योंकि उन्होंने नस्लीय टिप्पणियों का विरोध किया था. यह घटना न केवल हृदय विदारक है, बल्कि देश के सामाजिक ताने-बाने पर एक गहरा घाव है.

देश में नफरत और असहिष्णुता का माहौल : पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आज धर्म, प्रांत और पहचान के नाम पर लोगों के बीच आक्रोश बढ़ाया जा रहा है. यह घटना साबित करती है कि देश में नफरत और असहिष्णुता का माहौल किस कदर हावी हो चुका है. 'अनेकता में एकता' हमारी पहचान और ताकत रही है, लेकिन ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण वारदातें हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिर देश किस दिशा में जा रहा है?

पढ़ें : एजेंल चकमा हत्या मामला : केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने उत्तराखंड के सीएम से की बात, कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना

गहलोत ने कहा कि हम 'वसुधैव कुटुम्बकम' की बात करते हैं, लेकिन अपने ही देश के पूर्वोत्तर के भाई-बहनों के साथ ऐसा व्यवहार स्वीकार्य नहीं हो सकता. ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और इस मुश्किल घड़ी में चकमा परिवार को संबल दे. मैं उत्तराखंड सरकार से मांग करता हूं कि दोषियों को ऐसी सख्त सजा मिले जो एक नजीर बने. हम पूर्वोत्तर के हर नागरिक के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं.

