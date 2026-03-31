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Tripura Governor : इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ने पुष्कर में ब्रह्मा और नवनिर्मित साईं बाबा मंदिर के किए दर्शन

त्रिपुरा के राज्यपाल इन्द्रसेना नल्लू मंगलवार को अजमेर की यात्रा पर थे. राज्यपाल इन्द्रसेना नल्लू पहले तीर्थ नगरी पहुंचे, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच उनका काफिला जगत पिता ब्रह्मा के मंदिर पहुंचा. उन्होंने जगत पिता ब्रह्मा प्रतिमा के दर्शन किए. यहां से राज्यपाल का काफिला मोतीसर रोड पर स्थित नवनिर्मित साईं बाबा धाम मंदिर पहुंचा, जहां नवनिर्मित मंदिर को देखकर त्रिपुरा के राज्यपाल गदगद हो गए.

अजमेर: त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ने पुष्कर में मोतीसर रोड पर स्थित नवनिर्मित साईं बाबा मंदिर के दर्शन किए. साथ ही साईं बाबा मंदिर में सोम द्वार का शुभारंभ किया. इससे पहले उन्होंने जगत पिता ब्रह्मा मंदिर पहुंच कर दर्शन कर आशीर्वाद लिया.

उन्होंने साईं बाबा मंदिर के नवनिर्मित सोम द्वार का विधिवत शुभारंभ किया. इसके बाद मंदिर पहुंच कर साईं बाबा मंदिर के दर्शन किए. दर्शन के बाद बातचीत में राज्यपाल इन्द्रसेना नल्लू ने कहा कि पुष्कर में शिरडी के साईं का दर्शन हो रहा है. पुष्कर में बहुत ही सुंदर साईं बाबा मंदिर का निर्माण हुआ है. मंगलवार को साईं बाबा मंदिर के द्वार का शुभारम्भ करने का अवसर मिला है.

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शिरडी के साईं बाबा की कृपा से मंदिर का भव्य निर्माण हुआ है. उन्होंने कहा कि विश्व में जो भी गड़बड़ी चल रही है, उसका शांति से समाधान निकले, साथ ही उन्होंने प्रार्थना की है कि भगवान विश्व के सभी देशों में शांति स्थापित करें. मंदिर में दर्शन के उपरांत त्रिपुरा के राज्यपाल का अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में जियारत का भी कार्यक्रम है.

इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ने साई बाबा के किए दर्शन (ETV Bharat Ajmer)

दरगाह में त्रिपुरा के राज्यपाल के आगमन से पहले प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है. वहीं, सुरक्षा के लिए पुलिस जब्ता भी तैनात किया गया है. दरगाह में जियारत के बाद वे हैदराबाद के लिए रवाना होंगे.