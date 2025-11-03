त्रिपुरा CM डॉ. माणिक साहा की सुरक्षा में सेंध; फर्जी IPS/IRS अधिकारी मुख्यमंत्री के कमरे में घुसा
मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा अपने दो दिवसीय लखनऊ दौरे पर लखनऊ आए थे और विभूतिखंड स्थित होटल में ठहरे हुए थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 3, 2025 at 9:53 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा की सुरक्षा व्यवस्था में सेंधमारी हो गई. सुरक्षा के तमाम कड़े इंतजामों को धता बताते हुए दिल्ली का रहने वाला एक शख्स खुद को एडीजी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और आईआरएस अफसर बताते हुए सीएम के कमरे में घुस गया.
यह फर्जीवाड़ा तब उजागर हुआ जब सीएम साहा को बातचीत के दौरान उस पर शक हुआ, जिसके बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक प्रशांत मोहन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. प्रशांत मोहन दिल्ली का रहने वाला है और UPSC कोचिंग चलाता है.
मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा अपने दो दिवसीय लखनऊ दौरे पर लखनऊ आए थे और विभूतिखंड स्थित होटल में ठहरे हुए थे. होटल की इंट्री से लेकर उनके फ्लोर तक लखनऊ पुलिस फोर्स, एलआईयू स्थानीय खुफिया इकाई और त्रिपुरा के सुरक्षाकर्मियों का कड़ा पहरा था.
एडीजी बनकर दाखिल हुआ बहरूपिया, जवानों ने किया सैल्यूट: एक अधेड़ व्यक्ति रविवार को होटल में दाखिल हुआ. जब सुरक्षाकर्मियों ने उसका परिचय पूछा, तो उसने खुद को पुलिस विभाग का एडीजी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बताया. उच्च पद का अधिकारी सुनकर मौके पर मौजूद सभी सुरक्षाकर्मियों ने उसे सैल्यूट किया और वह बिना किसी बाधा के मुख्यमंत्री के कमरे की ओर बढ़ गया. बहरूपिया न केवल सीएम के कमरे तक पहुंचा, बल्कि उनसे मुलाकात भी की.
मुख्यमंत्री को शक हुआ तो खुला राज: फर्जी अधिकारी का नाटक तब खत्म हुआ, जब मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा को उस व्यक्ति की बातों पर शक हुआ. सीएम ने तनिक भी देर न करते हुए अपनी सिक्योरिटी को बुलाया और जांच कराई. जांच में खुलासा हुआ कि वह व्यक्ति न तो एडीजी था और ना ही किसी विभाग का उच्च अधिकारी, बल्कि एक फर्जी अफसर था.
असली पहचान उजागर होते ही होटल में अफरा-तफरी मच गई. मुख्यमंत्री की सुरक्षा टीम ने तत्काल उसे स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया. विभूतिखंड पुलिस ने प्रशांत मोहन के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने के बाद उसे जेल भेज दिया.
UPSC की कोचिंग चलाता है फर्जी अधिकारी: विभूतिखंड थाने के इंस्पेक्टर अमर सिंह ने बताया कि आरोपी प्रशांत मोहन दिल्ली में यूपीएससी की कोचिंग चलाता है. वह खुद भी कई बार यह परीक्षा दे चुका है, लेकिन उसका चयन नहीं हुआ. होटल स्टाफ से उसने खुद को आईआरएस अफसर बताया था.
ये भी पढ़ेंः स्वामी प्रसाद मौर्य कब क्या कह दें पता नहीं, बयान गंभीरता से नहीं लेता: शिवपाल यादव