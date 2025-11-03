ETV Bharat / state

त्रिपुरा CM डॉ. माणिक साहा की सुरक्षा में सेंध; फर्जी IPS/IRS अधिकारी मुख्यमंत्री के कमरे में घुसा

त्रिपुरा CM डॉ. माणिक साहा और आरोपी युवक प्रशांत मोहन. ( Photo Credit; ETV Bharat Archive/Lucknow Police )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा की सुरक्षा व्यवस्था में सेंधमारी हो गई. सुरक्षा के तमाम कड़े इंतजामों को धता बताते हुए दिल्ली का रहने वाला एक शख्स खुद को एडीजी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और आईआरएस अफसर बताते हुए सीएम के कमरे में घुस गया.

यह फर्जीवाड़ा तब उजागर हुआ जब सीएम साहा को बातचीत के दौरान उस पर शक हुआ, जिसके बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक प्रशांत मोहन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. प्रशांत मोहन दिल्ली का रहने वाला है और UPSC कोचिंग चलाता है.

​मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा अपने दो दिवसीय लखनऊ दौरे पर लखनऊ आए थे और विभूतिखंड स्थित होटल में ठहरे हुए थे. होटल की इंट्री से लेकर उनके फ्लोर तक लखनऊ पुलिस फोर्स, एलआईयू स्थानीय खुफिया इकाई और त्रिपुरा के सुरक्षाकर्मियों का कड़ा पहरा था.

एडीजी बनकर दाखिल हुआ बहरूपिया, जवानों ने किया सैल्यूट: एक अधेड़ व्यक्ति रविवार को होटल में दाखिल हुआ. जब सुरक्षाकर्मियों ने उसका परिचय पूछा, तो उसने खुद को पुलिस विभाग का एडीजी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बताया. उच्च पद का अधिकारी सुनकर मौके पर मौजूद सभी सुरक्षाकर्मियों ने उसे सैल्यूट किया और वह बिना किसी बाधा के मुख्यमंत्री के कमरे की ओर बढ़ गया. बहरूपिया न केवल सीएम के कमरे तक पहुंचा, बल्कि उनसे मुलाकात भी की.