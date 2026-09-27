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पत्नी और दो मासूमों की हत्या, फिर खुद को मारने की कोशिश, रायपुर में सनसनीखेज ट्रिपल मर्डर

रायपुर : राजधानी रायपुर में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. माना थाना क्षेत्र के डुमरतराई में एक पति ने कथित तौर पर चरित्र शंका के चलते अपनी पत्नी और दो मासूम बच्चों पर सब्जी काटने वाले चाकू से हमला कर दिया. हमले में पत्नी और दोनों बच्चों की मौत हो गई. वारदात के बाद आरोपी ने उसी चाकू से खुद पर भी हमला कर जान देने की कोशिश की. गंभीर हालत में आरोपी को मेकाहारा में भर्ती कराया गया है.

माना थाना क्षेत्र के डुमरतराई में यह वारदात देर रात करीब एक से डेढ़ बजे के बीच की बताई जा रही है. पुलिस के मुताबिक, भुनेश्वर साहू अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहता था. देर रात किसी बात को लेकर विवाद हुआ और देखते ही देखते मामला खूनी वारदात में बदल गया. आरोपी ने कथित तौर पर पहले अपनी पत्नी खिलेश्वरी साहू पर चाकू से हमला किया. इसके बाद उसने अपने दोनों बच्चों पर भी हमला कर दिया.

पत्नी और दो मासूमों की मौत

पुलिस जब मौके पर पहुंची तो दोनों बच्चे मृत अवस्था में पड़े थे. पत्नी की हालत भी बेहद गंभीर थी. पुलिस ने तत्काल उन्हें इलाज के लिए मेकाहारा रवाना किया, लेकिन उनकी भी मौत हो गई. मृत बच्चों की उम्र करीब 11 वर्ष और 8 वर्ष बताई गई है. इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.

रायपुर में ट्रिपल मर्डर (ETV BHARAT)

हत्या के बाद खुद को भी चाकू मारा

पत्नी और बच्चों पर हमला करने के बाद आरोपी ने उसी चाकू से खुद को भी गंभीर रूप से घायल कर लिया. पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर इलाज के लिए अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार जारी है. यानी एक ही वारदात में परिवार के तीन सदस्यों की जान चली गई, जबकि आरोपी खुद भी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है.

चरित्र शंका को लेकर आए दिन विवाद

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था. पड़ोसियों से पूछताछ में पत्नी के चरित्र को लेकर आरोपी द्वारा शंका किए जाने और इसी बात को लेकर मारपीट और झगड़े की जानकारी सामने आई है. हालांकि पुलिस ने इसे अभी प्रथम दृष्टया सामने आया कारण बताया है और मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

डेढ़ साल से किराए के मकान में रह रहा था परिवार

पुलिस के अनुसार यह परिवार करीब डेढ़ साल से डुमरतराई में किराए के मकान में रह रहा था. पत्नी सब्जी मंडी में काम करती थी. आरोपी भी पहले सब्जी मंडी में काम करता था, लेकिन पिछले करीब दो महीने से उसने वह काम छोड़ दिया था और अलग-अलग तरह के काम कर रहा था. पुलिस अब परिवार की आर्थिक और घरेलू परिस्थितियों के साथ-साथ वारदात से पहले हुए विवाद की भी जानकारी जुटा रही है.

मौके पर पहुंची पुलिस, जांच शुरू

घटना की सूचना मिलते ही माना थाना पुलिस मौके पर पहुंची. घटनास्थल को सुरक्षित कर जांच शुरू कर दी गई है. तीनों शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए मेकाहारा भेजा गया है. पुलिस आसपास के लोगों और पड़ोसियों से पूछताछ कर रही है. साथ ही वारदात में इस्तेमाल चाकू समेत अन्य साक्ष्यों को भी जांच में शामिल किया जा रहा है.

रायपुर के डुमरतराई में हुई इस वारदात ने एक पूरे परिवार को उजाड़ दिया है. पत्नी और दो मासूम बच्चों की मौत के बाद आरोपी पति अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है. फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और यह स्पष्ट करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ, जिसने घरेलू विवाद को एक खौफनाक ट्रिपल मर्डर में बदल दिया.