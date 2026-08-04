प्रयागराज में ट्रिपल मर्डर; एक ही कमरे में मिले तीन शव, इलाके में हड़कंप
शाहगंज में संदिग्ध परिस्थितियों में तीन शव बरामद, मृतकों में एक पुरुष और दो महिलाएं शामिल हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 4, 2026 at 3:08 PM IST|
Updated : August 4, 2026 at 3:25 PM IST
प्रयागराज: जनपद के शाहगंज थाना क्षेत्र के गढ़ी कला मोहल्ले में स्थित एक किराए के मकान से मंगलवार को तीन शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद किए गए. मृतकों में एक पुरुष और दो महिलाएं शामिल हैं, जो बोलने और सुनने में असमर्थ (मूक-बधिर) थे. पुलिस ने प्राथमिक जांच में आपसी विवाद के बाद हुई हिंसक झड़प में मौत की आशंका जताई है.
ACP रवि कुमार गुप्ता के अनुसार, सुशीला देवी के घर में मृतक परिवार पिछले कुछ महीनों से किराए पर रह रहा था. मंगलवार सुबह जब काफी देर तक उनके कमरे में कोई हलचल नहीं हुई और दरवाजा नही खुला, तो सुशीला देवी ने अंदर जाकर देखा, कमरे में तीन शव पड़े थे.
मकान मालकिन ने तत्तकाल इसकी सुचना स्थानीय पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलास ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटना की जांच शुरू कर दी. पुलिस पूछताछ में स्थानीय लोगों ने बताया कि कमरे में पति-पत्नी के साथ एक अन्य महिला भी रहती थी, सभी कबाड़ और कचरा बीनने का काम करते थे. तीनों ही मूक-बधिर थे.
शुरुआती तफ्तीश के आधार पर पुलिस का मानना है कि सुबह के समय तीनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ. बात बढ़ने पर तीनों ने एक-दूसरे पर किसी नुकीले चीजों से हमला कर दिया, जिसके कारण तीनों की मौके पर ही मौत हो गई. शवों पर चोट के स्पष्ट निशान पाए गए हैं.
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया, तथा साक्ष्य एकत्र कर, तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
ACP रवि कुमार गुप्ता ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला किसी बाहरी रंजिश या लूटपाट का न होकर आपसी झगड़े का प्रतीत हो रहा है. फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा.
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