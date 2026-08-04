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प्रयागराज में ट्रिपल मर्डर; एक ही कमरे में मिले तीन शव, इलाके में हड़कंप

प्रयागराज: जनपद के शाहगंज थाना क्षेत्र के गढ़ी कला मोहल्ले में स्थित एक किराए के मकान से मंगलवार को तीन शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद किए गए. मृतकों में एक पुरुष और दो महिलाएं शामिल हैं, जो बोलने और सुनने में असमर्थ (मूक-बधिर) थे. पुलिस ने प्राथमिक जांच में आपसी विवाद के बाद हुई हिंसक झड़प में मौत की आशंका जताई है.

ACP रवि कुमार गुप्ता के अनुसार, सुशीला देवी के घर में मृतक परिवार पिछले कुछ महीनों से किराए पर रह रहा था. मंगलवार सुबह जब काफी देर तक उनके कमरे में कोई हलचल नहीं हुई और दरवाजा नही खुला, तो सुशीला देवी ने अंदर जाकर देखा, कमरे में तीन शव पड़े थे.

ACP रवि कुमार गुप्ता (VIDEO credit;ETV Bharat)

मकान मालकिन ने तत्तकाल इसकी सुचना स्थानीय पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलास ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटना की जांच शुरू कर दी. पुलिस पूछताछ में स्थानीय लोगों ने बताया कि कमरे में पति-पत्नी के साथ एक अन्य महिला भी रहती थी, सभी कबाड़ और कचरा बीनने का काम करते थे. तीनों ही मूक-बधिर थे.