प्रयागराज में ट्रिपल मर्डर: संपत्ति विवाद में बड़े बेटे ने पिता, बहन और भांजी की हत्या की, शव कुएं में फेंका

प्रयागराज : मऊआइमा थाना क्षेत्र के लोकपुर बिसानी गांव में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई. संपत्ति विवाद में बड़े बेटे ने अपने ही पिता, बहन और भांजी की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी. हत्या के बाद तीनों शवों को गांव के पास स्थित एक कुएं में फेंक दिया. पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने तीनों हत्याओं की बात कबूल की है.

डीसीपी गंगानगर, कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया, आरोपी मुकेश पटेल के पिता राम सिंह ने अपनी संपत्ति छोटे बेटे के नाम कर दी थी, जिससे मुकेश नाराज था. इसी वजह से उसने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया. मुकेश पटेल ने पुलिस पूछताछ में बताया, पिता राम सिंह से लंबे समय से विवाद चल रहा था. वह शादीशुदा है और परिवार से अलग रहता है. छोटा भाई मुकुंद लाल पिता के साथ रहता था. दोनों भाइयों के बीच जमीन बंटवारे को लेकर तनातनी चल रही थी.

2 जनवरी को छोटे भाई पर चलाई थी गोली : डीसीपी गंगानगर, कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया, 2 जनवरी को जमीन को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि पिता के सामने ही मुकेश ने छोटे भाई मुकुंद पर गोली चला दी. गोली उसके चेहरे और गर्दन को छूती हुई निकल गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. मुकुंद को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया.

गोलीकांड के बाद भी नहीं थमा गुस्सा : छोटे भाई पर फायरिंग के बाद भी मुकेश का गुस्सा शांत नहीं हुआ. शनिवार देर शाम उसने पिता राम सिंह, उनकी बेटी साधना सिंह (21) और 14 वर्षीय भांजी आस्था को अगवा कर लिया. तीनों की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या करने के बाद शवों को घर से करीब 200 मीटर दूर स्थित एक कुएं में फेंक दिया गया और ऊपर से पुआल डालकर छिपा दिया.

परिवार के लोग घायल मुकुंद के इलाज में अस्पताल में लगे रहे. इसी दौरान तीनों की हत्या कर दी गई, जिसकी किसी को भनक तक नहीं लगी. राम सिंह, उनकी बेटी साधना और नातिन आस्था शुक्रवार रात करीब 11 बजे से लापता थे. इस बीच मुकुंद ने अस्पताल से ही पिता राम सिंह को फोन किया, तो नंबर बंद मिला. उसे अनहोनी की आशंका हुई तो पुलिस को कॉलकर मामले की जानकारी दी.