ETV Bharat / state

प्रयागराज में ट्रिपल मर्डर: संपत्ति विवाद में बड़े बेटे ने पिता, बहन और भांजी की हत्या की, शव कुएं में फेंका

शनिवार देर शाम तीनों को अगवा कर लिया था. हत्या के बाद शवों को घर से करीब 200 मीटर दूर कुएं में फेंक दिया.

प्रयागराज में ट्रिपल मर्डर.
प्रयागराज में ट्रिपल मर्डर. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 5, 2026 at 9:46 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज : मऊआइमा थाना क्षेत्र के लोकपुर बिसानी गांव में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई. संपत्ति विवाद में बड़े बेटे ने अपने ही पिता, बहन और भांजी की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी. हत्या के बाद तीनों शवों को गांव के पास स्थित एक कुएं में फेंक दिया. पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने तीनों हत्याओं की बात कबूल की है.

डीसीपी गंगानगर, कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया, आरोपी मुकेश पटेल के पिता राम सिंह ने अपनी संपत्ति छोटे बेटे के नाम कर दी थी, जिससे मुकेश नाराज था. इसी वजह से उसने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया. मुकेश पटेल ने पुलिस पूछताछ में बताया, पिता राम सिंह से लंबे समय से विवाद चल रहा था. वह शादीशुदा है और परिवार से अलग रहता है. छोटा भाई मुकुंद लाल पिता के साथ रहता था. दोनों भाइयों के बीच जमीन बंटवारे को लेकर तनातनी चल रही थी.

2 जनवरी को छोटे भाई पर चलाई थी गोली : डीसीपी गंगानगर, कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया, 2 जनवरी को जमीन को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि पिता के सामने ही मुकेश ने छोटे भाई मुकुंद पर गोली चला दी. गोली उसके चेहरे और गर्दन को छूती हुई निकल गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. मुकुंद को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया.

गोलीकांड के बाद भी नहीं थमा गुस्सा : छोटे भाई पर फायरिंग के बाद भी मुकेश का गुस्सा शांत नहीं हुआ. शनिवार देर शाम उसने पिता राम सिंह, उनकी बेटी साधना सिंह (21) और 14 वर्षीय भांजी आस्था को अगवा कर लिया. तीनों की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या करने के बाद शवों को घर से करीब 200 मीटर दूर स्थित एक कुएं में फेंक दिया गया और ऊपर से पुआल डालकर छिपा दिया.

परिवार के लोग घायल मुकुंद के इलाज में अस्पताल में लगे रहे. इसी दौरान तीनों की हत्या कर दी गई, जिसकी किसी को भनक तक नहीं लगी. राम सिंह, उनकी बेटी साधना और नातिन आस्था शुक्रवार रात करीब 11 बजे से लापता थे. इस बीच मुकुंद ने अस्पताल से ही पिता राम सिंह को फोन किया, तो नंबर बंद मिला. उसे अनहोनी की आशंका हुई तो पुलिस को कॉलकर मामले की जानकारी दी.

ड्रोन से गांव और खेतों की तलाशी : पुलिस आरोपी मुकेश के घर पहुंची, जहां ताला लगा मिला. ताला तोड़कर तलाशी लेने पर एक कमरे में बिस्तर पर खून के निशान मिले, जिससे पुलिस को बड़ी अनहोनी की आशंका हुई. गुमशुदगी दर्ज होने के बाद पुलिस ने गांव और आसपास के इलाकों में दो दिन तक सर्च ऑपरेशन चलाया. खेतों और सुनसान इलाकों की ड्रोन से भी जांच की गई. इसी बीच क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में सोमवार को मुकेश पटेल को हिरासत में लिया.

पूरे परिवार को खत्म करने का इरादा : पूछताछ के दौरान मुकेश टूट गया और उसने स्वीकार किया कि उसने पिता, बहन और भांजी की हत्या कर शव कुएं में फेंक दिए हैं. पुलिस पूछताछ में मुकेश ने बताया कि पिता ने पूरी संपत्ति छोटे भाई के नाम कर दी थी. इसी गुस्से में उसने पहले तीनों की हत्या की. इसके बाद वह छोटे भाई मुकुंद को भी मारने गया था, लेकिन गोली लगने के बावजूद वह बच गया.

छोटे भाई मुकुंद लाल ने पुलिस को बताया कि उसका भाई संपत्ति के लालच में अंधा हो गया था और पूरे परिवार को खत्म करना चाहता था. वहीं, बहन किरण का कहना है कि जमीन और मकान के विवाद ने पूरे परिवार को तबाह कर दिया.

पुलिस कर रही शव की तलाश : डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि शवों की बरामदगी की कार्रवाई चल रही है. शव निकलने के बाद पोस्टमॉर्टम कराया जाएगा. आरोपी मुकेश के खिलाफ हत्या, अपहरण और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मौके से हत्या में प्रयोग की गई कुल्हाड़ी भी बरामद की गई है. इसके अलावा मुकेश के पास से एक देशी तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है. मामले की विस्तृत जांच जारी है.

यह भी पढ़ें : ETV Bharat रियलिटी चेक; लखीमपुर खीरी में रात होते ही पुलिस चौकियों पर पसरा सन्नाटा, जानिए कोतवाली की 10 चौकियों का हाल

TAGGED:

TRIPLE MURDER IN PRAYAGRAJ
PRAYAGRAJ NEWS
UP CRIME
प्रयागराज में ट्रिपल मर्डर
TRIPLE MURDER IN PRAYAGRAJ

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.