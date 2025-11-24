पटना में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, एक की गोली मारकर हत्या के बाद लोगों ने दो को पीट-पीटकर मार डाला
गोपालपुर में ट्रिपल मर्डर और फायरिंग से सनसनी फैल गई है. बुजुर्ग समेत तीन की मौत के बाद पुलिस ने व्यापक पड़ताल शुरू की है.
Published : November 24, 2025 at 9:06 PM IST
पटना : बिहार की राजधानी पटना में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है. के गोपालपुर थानांतर्गत ग्राम डोमनचक में सोमवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब दो अपराधियों ने एक वृद्ध व्यक्ति को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया. घटना के तुरंत बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया और उन्होंने मौके पर ही दोनों अपराधियों को पकड़ लिया. भीड़ द्वारा की गई पिटाई में दोनों अपराधियों की मौत हो गई. वहीं गोलीबारी में घायल वृद्ध व्यक्ति को इलाज के लिए PMCH भेजा गया, जहां उपचार के दौरान उनकी भी मृत्यु हो गई. एक ही घटना में तीन लोगों की मौत से पूरे इलाके में तनाव का माहौल है.
बुजुर्ग को मारी गोली : घटना की जानकारी मिलते ही नगर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) परिचय कुमार भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जाँच प्रारंभ कर दी. उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि 70 से 80 वर्ष की आयु के बुजुर्ग अशर्फी राय को अपराधियों ने नजदीक से गोली मारी थी. फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और अपराधियों को पकड़ लिया. इसके बाद भीड़ ने दोनों को पीट-पीटकर अधमरा कर दिया, जिनकी बाद में मौत हो गई.
''मृत बुजुर्ग अशर्फी राय को गंभीर स्थिति में PMCH अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की कई बिंदु से जांच कर रही है. प्रारंभिक चरण में यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि अपराधियों का उद्देश्य क्या था और उन्होंने वृद्ध व्यक्ति को निशाना क्यों बनाया.''- परिचय कुमार, पूर्वी एसपी, पटना
FSL की टीम जांच में जुटी : पुलिस के अनुसार, दोनों मृत अपराधियों की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है. शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है. जांच को वैज्ञानिक आधार देने के लिए घटना स्थल से फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्र करने हेतु FSL की टीम को बुलाया गया है. टीम ने मौके से कई महत्वपूर्ण नमूने एकत्र किए हैं जो जांच में मददगार साबित होंगे.
CCTV को खंगाला जा रहा : इसके अलावा, आसपास लगे CCTV कैमरों के फुटेज का भी बारीकी से विश्लेषण किया जा रहा है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अपराधी किस दिशा से आए, कैसे भागने का प्रयास किया और क्या वे किसी बड़े गिरोह से जुड़े थे. ग्रामीणों से भी पूछताछ चल रही है ताकि घटना का पूरा क्रम स्पष्ट किया जा सके.
नगर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि भीड़ द्वारा की गई पिटाई में हुई मौतों को भी गंभीरता से लिया जा रहा है. पुलिस यह जांच कर रही है कि क्या यह भीड़ हिंसा के दायरे में आता है और इसमें शामिल लोगों की पहचान की जा सकती है या नहीं. उन्होंने कहा कि कानून किसी को भी खुद से सज़ा देने का अधिकार नहीं देता, चाहे आरोपी कितना भी अपराधी क्यों न हो.
लोगों में आक्रोश और दहशत : पूरी घटना से ग्रामीणों में दहशत और आक्रोश दोनों व्याप्त हैं. पुलिस ने इलाके में अतिरिक्त बल तैनात किया है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति न उत्पन्न हो. तीन मौतों वाली इस घटना ने पूरे क्षेत्र को हिला कर रख दिया है और पुलिस मामले को अत्यंत गंभीरता से देख रही है.
