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गोरखपुर में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप; छोटे भाई ने बड़े भाई, भाभी और भतीजे की हत्या की, गिरफ्तार

गोरखपुर: बांसगांव थाना क्षेत्र के बलुआ बुजुर्ग गांव में ट्रिपल मर्डर हुआ है. परिवार के छोटे भाई पर ही इन हत्याओं का आरोप है. छोटे भाई ने अपने बड़े भाई, उनकी पत्नी और बच्चे की हत्या कर दी है. तीन हत्याओं से क्षेत्र में हड़कंप है. पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे. घटना सोमवार तड़के करीब 3 बजे की है.

घटना की सूचना पाकर, एसएसपी, एसपी दक्षिणी समेत पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची. पुलिस ने हत्या के आरोपी बाल अपचारी को हिरासत में लेकर आला कत्ल भी बरामद कर लिया है. पुलिस की जांच में पारिवारिक विवाद में हत्या की बात सामने आई है. फिलहाल, मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी गई है.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, बांसगांव थाना क्षेत्र के बलुआ बुजुर्ग निवासी अपने कमरे में सो रहे थे. सोते समय उसके नाबालिग भाई ने रात में धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर तीन लोगों की हत्या कर दी. मृतकों में अमित गुप्ता (35), उनकी पत्नी रंजना गुप्ता (32) और 3 वर्षीय बेटा रेयांश गुप्ता शामिल है. अमित गुप्ता के पिता हरिलाल की तहरीर पर बांसगांव पुलिस एफआईआर दर्ज कर लिया है. आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

एसपी दक्षिणी दिनेश पुरी. (Video Credit: ETV Bharat)

एसपी दक्षिणी दिनेश पुरी ने बताया कि सोमवार तड़के करीब 3 बजे एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या की सूचना मिली. इस सूचना पर उच्च अधिकारियों समेत सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे. फॉरेंसिक टीम बुलाई गई और मौके का निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान यह पाया गया की एक बंद कमरे में अमित गुप्ता, रंजना गुप्ता और रेयांश की डेडबॉडी पड़ी हुई थी. तीनों शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.