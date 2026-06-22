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गोरखपुर में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप; छोटे भाई ने बड़े भाई, भाभी और भतीजे की हत्या की, गिरफ्तार

प्रारंभिक जांच में पाया जा रहा है की घटना मृतक के छोटे भाई द्वारा की गई है. हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद है.

गोरखपुर में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप.
गोरखपुर में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 22, 2026 at 7:41 AM IST

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Updated : June 22, 2026 at 8:39 AM IST

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गोरखपुर: बांसगांव थाना क्षेत्र के बलुआ बुजुर्ग गांव में ट्रिपल मर्डर हुआ है. परिवार के छोटे भाई पर ही इन हत्याओं का आरोप है. छोटे भाई ने अपने बड़े भाई, उनकी पत्नी और बच्चे की हत्या कर दी है. तीन हत्याओं से क्षेत्र में हड़कंप है. पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे. घटना सोमवार तड़के करीब 3 बजे की है.

घटना की सूचना पाकर, एसएसपी, एसपी दक्षिणी समेत पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची. पुलिस ने हत्या के आरोपी बाल अपचारी को हिरासत में लेकर आला कत्ल भी बरामद कर लिया है. पुलिस की जांच में पारिवारिक विवाद में हत्या की बात सामने आई है. फिलहाल, मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी गई है.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, बांसगांव थाना क्षेत्र के बलुआ बुजुर्ग निवासी अपने कमरे में सो रहे थे. सोते समय उसके नाबालिग भाई ने रात में धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर तीन लोगों की हत्या कर दी. मृतकों में अमित गुप्ता (35), उनकी पत्नी रंजना गुप्ता (32) और 3 वर्षीय बेटा रेयांश गुप्ता शामिल है. अमित गुप्ता के पिता हरिलाल की तहरीर पर बांसगांव पुलिस एफआईआर दर्ज कर लिया है. आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

एसपी दक्षिणी दिनेश पुरी. (Video Credit: ETV Bharat)

एसपी दक्षिणी दिनेश पुरी ने बताया कि सोमवार तड़के करीब 3 बजे एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या की सूचना मिली. इस सूचना पर उच्च अधिकारियों समेत सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे. फॉरेंसिक टीम बुलाई गई और मौके का निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान यह पाया गया की एक बंद कमरे में अमित गुप्ता, रंजना गुप्ता और रेयांश की डेडबॉडी पड़ी हुई थी. तीनों शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

प्रारंभिक जांच में पाया जा रहा है की घटना मृतक के छोटे भाई द्वारा कारित की गई है. जांच के बाद हत्या में प्रयुक्त हथियार भी पुलिस ने बरामद कर लिया है. मृतक के पिता की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है.

वहीं, बांसगांव थाना प्रभारी पंकज सिंह ने बताया की भोर में सूचना मिली कि एक ही परिवार के तीन सदस्यों की हत्या कर दी गई है. मौके पर पहुंच कर देखा तो कमरे में तीन शव पड़े हुए थे. इनकी शिनाख्त, अमित गुप्ता, उनकी पत्नी रंजना गुप्ता, और बेटा रेयांश के रूप में हुई.

पुलिस ने जब घर की जांच की तो नाबालिग आरोपी छत पर दुबका हुआ था. उससे पूछताछ में पता चला कि वह उपेक्षित महसूस कर रहा था और उसे लग रहा था कि पिता उसको तवज्जो नहीं दे रहे हैं.

पहले कस्बे में दुकान थी, जिसे वह संचालित कर रहा था, लेकिन अमित गुप्ता के आने के बाद उस दुकान पर अमित गुप्ता बैठने लगे. इसी वजह से उसने हत्या की है. फिलहाल पुलिस ने बाल अपचारी को हिरासत में लिया है और सभी बिंदुओं को एकत्र कर मामले की तरह तक जाने की कोशिश कर रही है.

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Last Updated : June 22, 2026 at 8:39 AM IST

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