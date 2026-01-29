ETV Bharat / state

चेन्नई में बिहार के परिवार की सामूहिक हत्या, तीन लोगों के कत्ल की पूरी कहानी

शेखपुरा : 15 जनवरी 2026, शेखपुरा का दीपक यादव (बदला हुआ नाम) चेन्नई जाता है. अपने साथ पत्नी और डेढ़ साल के बेटे को भी ले जाता है. सोचता है कि तमिलनाडु में कमाऊंगा, खाऊंगा और जिंदगी बिताऊंगा. पर उसे क्या पता था कि जिस जिंदगी की तलाश में वह 2155 किलोमीटर दूर जा रहा है, वहां जिंदगी नहीं मौत मिलेगी.

पति-पत्नी और बच्चे की हत्या : दरअसल, चेन्नई में बिहार के शेखपुरा के एक परिवार की सामूहिक हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. इस दर्दनाक घटना में पति, पत्नी और 2 साल के मासूम बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी गई. हत्या के बाद शवों को अलग-अलग स्थानों पर फेंक दिया गया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.

खून से सनी बोरी से मामले का खुलासा : घटना को लेकर बताया जाता है कि, मृतक दीपक यादव अपने पूरे परिवार के साथ काम करने के लिए चेन्नई गया था. जहां अडयार थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर इलाके में दंपति और उनके डेढ़ साल के बच्चे की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई. इस हत्याकांड का खुलासा उस वक्त हुआ जब स्थानीय लोगों ने खून से सनी एक बोरी देखी, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई.

बिहार के 5 लोग गिरफ्तार : पुलिस की जांच में पता चला कि मृतक बिहार के शेखपुरा जिले का रहने वाला है. इसके बाद पुलिस ने परिजनों से संपर्क किया. घटना की जानकारी मिलते ही परिजन चेन्नई पहुंचे, जहां पूरे परिवार की हत्या की पुष्टि हुई. चेन्नई पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस हत्याकांड में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है.

गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी बिहार के ही रहने वाले हैं. बाप और बेटे का शव पुलिस ने बरामद कर लिया है. जबकि 24 साल की महिला की लाश अब तक नहीं मिली है. इधर शेखपुरा में मृतकों के घर मातम पसरा हुआ है.