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बुलंदशहर ट्रिपल मर्डर; बर्थडे पार्टी में चेहरे पर केक लगाने पर हत्या के दो आरोपी मुठभेड़ में घायल

बुलंदशहर: जिले में बर्थडे पार्टी में चेहरे पर केक लगाने के विवाद में ट्रिपल मर्डर के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस के अनुसार, बर्थर्ड पार्टी में न बुलाने पर विवाद के बाद तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी. इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को पड़ने गई, तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दो आरोपियों के पैर में गोली लगी. आरोपियों की पहचना रिंकू सैनी और भारत सैनी के रूप में हुई है. दोनों बदमाश पर 50-50 हजार का ईनाम घोषित था. फिलहाल पुलिस घायल बदमाशों को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया है. मृतक की पहचान अमदीप, मनीष सैनी और आकाश सैनी के रूप में हुई है.

जानकारी के अनुसार, 25-26 अप्रैल की रात हुए ट्रिपल मर्डर मामले में एसएसपी दिनेश कुमार ने फरार आरोपी रवि सैनी, जीतू सैनी, अनुज, सौरभ, रिंकू, मनीष, भारत सैनी और सोनू पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था. इसके अलावा एसएसपी ने काम में लापरवाही बरतने पर खुर्जा कोतवाली प्रभारी, चौकी प्रभारी और बीट कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया है. बता दें कि इस हत्या मामले में अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. बाकी अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.

एसएसपी दिनेश कुमार का कहना हैं कि हत्याकांड में शामिल आरोपियों की कुंडली खंगाल जा रही है. आरोपियों पर गैंगस्टर, गुंडा एक्ट की कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा आरोपियों की आमदनी के स्रोत की भी जांच की जाएगी. इस ट्रिपल मर्डर केस में नई थ्योरी भी सामने आई है. बताया जा रहा है कि जीतू का जन्मदिन सीमा पॉटरी में सेलिब्रेट किया जा रहा था. बाद में फिर एक अन्य पॉटरी में जन्मदिन की पार्टी की गई. अमरदीप को पार्टी में नहीं बुलाया गया था. इसलिए अमरदीप ने जिम स्वामी रूपा को फोन किया और पूछा क्या जीतू ने जन्मदिन पार्टी में बुलाया है? ना सुनने पर अमरदीप जिम में केक लेकर पहुंचा.

केक काटने के दौरान अमरदीप ने जीतू और उसके दोस्तों को भी बुलाया. जिम में पार्टी के दौरान पॉटरी में हुई पार्टी में नहीं बुलाने पर विवाद शुरू हुआ. विवाद तब ज्यादा बढ़ गया जब अमरदीप ने जीतू के मुंह पर केक लगा दिया. इसी दौरान ट्रिपल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया.