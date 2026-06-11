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पानीपत में तीन दोस्तों की मौत, स्कॉर्पियो ने तीनों को कुचला, परिजन बोले- "ये हादसा नहीं हत्या", जांच में जुटी पुलिस

पानीपत के डिकाडला में स्कॉर्पियो की टक्कर से तीन युवकों की मौत हो गई. परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है.

DIKADLA TRIPLE DEATH CASE
स्कॉर्पियो ने तीन दोस्तों को कुचला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 11, 2026 at 1:05 PM IST

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Updated : June 11, 2026 at 1:22 PM IST

3 Min Read
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पानीपत: जिले के समालखा क्षेत्र के गांव डिकाडला में देर रात हुई एक दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. खेत से घर लौट रहे स्कूटी सवार तीन युवकों को एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने टक्कर मारकर कुचल दिया, जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद चालक वाहन समेत फरार हो गया. मृतकों की पहचान विनोद, नरेंद्र और अनीप उर्फ दीपक के रूप में हुई है.

खेत से लौटते समय हुआ हादसा: स्थानीय लोगों की मानें तो तीनों युवक देर रात खेतों से वापस अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान गांव के पास एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. घटना की सूचना मिलते ही गांव में शोक और आक्रोश का माहौल बन गया.

पानीपत डिकाडला में तीन दोस्तों की मौत (ETV Bharat)

परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप: मृतक दीपक के भाई एवं ब्लॉक पार्षद अमित ने इस घटना को महज सड़क हादसा मानने से इनकार किया है. उन्होंने कहा कि, "यह कोई सामान्य दुर्घटना नहीं है. तीन-तीन युवकों की एक साथ मौत होना कई सवाल खड़े करता है. हमें पूरा विश्वास है कि यह पूर्व नियोजित और सुनियोजित हत्या है. पुलिस निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे.पूरे मामले की गहन जांच सीआईए और किसी उच्च स्तरीय जांच एजेंसी से कराई जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों को सजा मिले."

पुलिस ने संभाला मोर्चा: इधर, घटना की सूचना मिलते ही समालखा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों युवकों को अस्पताल पहुंचाया गया. हालांकि चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इसके बाद पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी.

डीएसपी ने दी जांच की जानकारी: मामले में डीएसपी नरेंद्र ने बताया कि, "कंट्रोल रूम से सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची थी. परिजनों की शिकायत के आधार पर नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. प्रारंभिक जांच में पुरानी रंजिश की बात सामने आई है, जिसे गंभीरता से जांचा जा रहा है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सीआईए की दो टीमों और थाना पुलिस की एक टीम को लगाया गया है. आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा. मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है."

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Last Updated : June 11, 2026 at 1:22 PM IST

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