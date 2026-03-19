Rajasthan Day 2026 : नव संवत्सर, नवरात्रि और राजस्थान दिवस की धूम, CM और राज्यपाल ने दी शुभकामनाएं
राजस्थान में आज नव संवत्सर, चैत्र नवरात्रि और राजस्थान दिवस का उल्लास है. मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है.
Published : March 19, 2026 at 8:48 AM IST
जयपुर : प्रदेश भर में आज 'नव संवत्सर 2083', 'चैत्र नवरात्रि' और 'राजस्थान दिवस' का त्रिवेणी संगम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, राज्यपाल हरिभाऊ बागडे सहित प्रमुख नेताओं ने समस्त प्रदेशवासियों को नव संवत्सर और 'राजस्थान दिवस' की हार्दिक शुभकामनाएं दी है.
मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने एक विशेष वीडियो संदेश जारी कर प्रदेश की जनता को बधाई दी. उन्होंने कहा कि आज का दिन हमारी गौरवशाली विरासत, समृद्ध संस्कृति और उन मानवीय मूल्यों के उत्सव का दिन है, जिन्होंने राजस्थान को पूरी दुनिया में एक अलग पहचान दिलाई है. सीएम ने विशेष रूप से 'विकसित राजस्थान 2047' के विजन को दोहराते हुए कहा कि हम सभी को मिलकर प्रदेश के विकास में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए.
समस्त प्रदेशवासियों को 'राजस्थान दिवस' की हार्दिक शुभकामनाएं!— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) March 19, 2026
आज का दिन हमारी गौरवशाली विरासत, समृद्ध संस्कृति और उन मानवीय मूल्यों के उत्सव का दिन है, जिन्होंने राजस्थान को विश्व पटल पर विशिष्ट पहचान दिलाई है।
आइये, हम सब मिलकर 'विकसित राजस्थान 2047' के संकल्प को सिद्ध करने… pic.twitter.com/n9C6ppa86L
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शौर्य, त्याग और बलिदान की पावन धरा राजस्थान के सभी भाई-बहनों को 'राजस्थान दिवस' की कोटि-कोटि बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं!— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) March 19, 2026
हमारी 'पधारो म्हारे देस' की अतिथि सत्कार परंपरा और 'वीर प्रसूता' माटी का संकल्प ही हमारी असली ताकत है।
आज के इस विशेष अवसर पर आइए हम सब अपनी समृद्ध… pic.twitter.com/K5zDfWNWDx
माँ भगवती की उपासना के पावन पर्व चैत्र नवरात्रि की समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं!— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) March 19, 2026
शक्ति की अधिष्ठात्री देवी माँ दुर्गा से प्रार्थना है कि वे हम सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्रदान करें।
जय माँ भवानी! pic.twitter.com/sE7Rq0Qaa1
नई पीढ़ी सांस्कृतिक परंपराओं से हो रही रूबरू : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि चैत्र नवरात्र मातृ शक्ति की आराधना का पर्व है. देवी दुर्गा के नौ रूप मातृ शक्ति की विविधता और महत्ता को दर्शाते हैं. यह पर्व हमें आत्मशुद्धि तथा संयमित जीवन जीने की राह दिखाता है. उन्होंने कहा कि नव संवत्सर हमें नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ने तथा प्रदेश और समाज के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित करता है. उन्होंने बताया कि राजस्थान दिवस को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा (भारतीय तिथि) के अनुसार मनाने की जो पहल पिछले वर्ष शुरू की गई थी, उससे नई पीढ़ी अपनी सांस्कृतिक जड़ों से रूबरू हो रही है. राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य पर राज्य सरकार द्वारा प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.
राज्यपाल ने सराही नई परंपरा : राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने भी राजस्थान दिवस, नव संवत्सर और नवरात्रि के अवसर पर प्रदेशवासियों के लिए खुशहाली और शांति की प्रार्थना की. राज्यपाल ने मुख्यमंत्री द्वारा राजस्थान दिवस को भारतीय तिथि के अनुसार मनाने के निर्णय की सराहना की. उन्होंने कहा कि ‘राजस्थान’ शब्द सुनते ही स्वाभिमान की अनुभूति होती है. यह दिन केवल एक तारीख नहीं, बल्कि सद्भाव और वीरता की परंपरा को सहेजने का एक बड़ा अवसर है. राज्यपाल ने शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा से सभी के जीवन में समृद्धि प्रदान करने की प्रार्थना की. उन्होंने आह्वान किया कि सभी नागरिक नए संकल्पों के साथ राष्ट्र और समाज के उत्थान में योगदान दें. उन्होंने शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा के नौ रूपों को नमन करते हुए प्रार्थना की कि देवी सभी के जीवन में खुशहाली, शांति और समृद्धि प्रदान करें.
समस्त देशवासियों को नव संवत्सर, विक्रम संवत-2083 की हार्दिक शुभकामनाएं!— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) March 19, 2026
भारतीय संस्कृति का यह पावन पर्व आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। प्रकृति के नव श्रृंगार के साथ हमारा राष्ट्र भी प्रगति के नए सोपानों को छुए। pic.twitter.com/tmzTxWTaOA
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