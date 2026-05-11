हांसी में देर रात भीषण सड़क हादसा, तीन बाइकों की जबरदस्त टक्कर, 10वीं के छात्र की मौत
हांसी के इंदिरा चौक पर तीन बाइकों की टक्कर में 10वीं के छात्र की मौत हो गई. दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए.
Published : May 11, 2026 at 10:50 AM IST
हांसी: हांसी के इंदिरा चौक पर देर रात तीन मोटरसाइकिलों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई. हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही एक छात्र की मौत हो गई, जबकि दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.
10वीं कक्षा के छात्र की मौत: हादसे में जान गंवाने वाले छात्र की पहचान रोकित के रूप में हुई है, जो 10वीं कक्षा में पढ़ता था. परिजनों के अनुसार रोकित अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था. उसकी मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम पसर गया. बताया जा रहा है कि रोकित के पिता मजदूरी का काम करते हैं और बेटे की मौत से पूरा परिवार सदमे में है.
दो घायलों को अग्रोहा मेडिकल किया रेफर: हादसे में घायल हुए दो युवकों को तुरंत हांसी के नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. अस्पताल में देर रात तक लोगों की भीड़ लगी रही और परिजन घायलों की हालत को लेकर चिंतित नजर आए.
हादसे के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ : मृतक के परिजन सुनील ने बताया कि, "तीनों मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गई थीं. हादसे में रोकित ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. वह दसवीं कक्षा में पढ़ता था और अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था. हादसे के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है."
जांच में जुटी पुलिस: पुलिस जांच अधिकारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि, "हादसे में रोकित की मौत हुई है, जबकि दो अन्य घायलों को बेहतर इलाज के लिए अग्रोहा रेफर किया गया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि हादसा तेज रफ्तार के कारण हुआ या किसी अन्य वजह से तीनों बाइकें आपस में टकराईं."
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