ETV Bharat / state

हिमाचल में हवाई सफर को मिलेगी नई उड़ान, केंद्र और प्रदेश के बीच 10 साल का करार, जानें क्या बदलेगा?

केंद्र और राज्य के बीच MoU साइन ( Etv Bharat FILE )

शिमला: पहाड़ों की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के बीच हिमाचल में हवाई सफर को सुगम बनाने और विमानन सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हुई है. प्रदेश में हवाई संपर्क को सुदृढ़ करने के लिए हिमाचल सरकार, केंद्र सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं. संशोधित क्षेत्रीय संपर्क योजना-उड़ान के तहत हुए इस समझौते से मौजूदा हवाई सेवाओं के संचालन के साथ नई उड़ानों और पात्र विमानन अवसंरचना के विकास का रास्ता मजबूत होगा. समझौता 10 साल तक प्रभावी रहेगा. वहीं, पर्वतीय क्षेत्रों में हवाई सेवाओं के संचालन की अधिक लागत को देखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र से वित्तीय सहायता के मौजूदा अनुपात में बदलाव कर 90:10 की व्यवस्था लागू करने का आग्रह किया है. ऐसे में आने वाले समय में हिमाचल के हवाई संपर्क को लेकर केंद्र और प्रदेश के बीच वित्तीय सहयोग की व्यवस्था भी महत्वपूर्ण रहने वाली है. 10 साल तक प्रभावी रहेगा समझौता, नई उड़ानों को मिलेगा सहयोग हिमाचल प्रदेश में हवाई संपर्क एवं विमानन अवसंरचना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से नई दिल्ली में हिमाचल प्रदेश सरकार, भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्य त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए. पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के सचिव संदीप कुमार ने बताया, "समझौते पर केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू और केंद्रीय नागर विमानन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए. समझौता ज्ञापन के माध्यम से मौजूदा और नई उड़ान हवाई सेवाओं के साथ पात्र विमानन अवसंरचना के विकास एवं संचालन के लिए सहयोग का व्यापक ढांचा तैयार किया गया है. यह समझौता 10 वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा". फिलहाल 20 प्रतिशत राज्य और 80 प्रतिशत केंद्र का योगदान