हिमाचल में हवाई सफर को मिलेगी नई उड़ान, केंद्र और प्रदेश के बीच 10 साल का करार, जानें क्या बदलेगा?
इस समझौते के तहत हिमाचल में एयर कनेक्टिविटी का बढ़ावा मिलेगा. जिससे पर्यटन क्षेत्र को मजबूती मिलेगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 22, 2026 at 7:30 PM IST
शिमला: पहाड़ों की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के बीच हिमाचल में हवाई सफर को सुगम बनाने और विमानन सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हुई है. प्रदेश में हवाई संपर्क को सुदृढ़ करने के लिए हिमाचल सरकार, केंद्र सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं.
संशोधित क्षेत्रीय संपर्क योजना-उड़ान के तहत हुए इस समझौते से मौजूदा हवाई सेवाओं के संचालन के साथ नई उड़ानों और पात्र विमानन अवसंरचना के विकास का रास्ता मजबूत होगा. समझौता 10 साल तक प्रभावी रहेगा.
वहीं, पर्वतीय क्षेत्रों में हवाई सेवाओं के संचालन की अधिक लागत को देखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र से वित्तीय सहायता के मौजूदा अनुपात में बदलाव कर 90:10 की व्यवस्था लागू करने का आग्रह किया है. ऐसे में आने वाले समय में हिमाचल के हवाई संपर्क को लेकर केंद्र और प्रदेश के बीच वित्तीय सहयोग की व्यवस्था भी महत्वपूर्ण रहने वाली है.
10 साल तक प्रभावी रहेगा समझौता, नई उड़ानों को मिलेगा सहयोग
हिमाचल प्रदेश में हवाई संपर्क एवं विमानन अवसंरचना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से नई दिल्ली में हिमाचल प्रदेश सरकार, भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्य त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए.
पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के सचिव संदीप कुमार ने बताया, "समझौते पर केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू और केंद्रीय नागर विमानन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए. समझौता ज्ञापन के माध्यम से मौजूदा और नई उड़ान हवाई सेवाओं के साथ पात्र विमानन अवसंरचना के विकास एवं संचालन के लिए सहयोग का व्यापक ढांचा तैयार किया गया है. यह समझौता 10 वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा".
फिलहाल 20 प्रतिशत राज्य और 80 प्रतिशत केंद्र का योगदान
समझौते के तहत वर्तमान व्यवस्था में राज्य सरकार द्वारा 20 प्रतिशत व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) का योगदान किया जाएगा, जबकि शेष 80 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार वहन करेगी. हालांकि, हिमाचल प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और पर्वतीय क्षेत्रों में हवाई सेवाओं के संचालन की अधिक लागत को ध्यान में रखते हुए वित्तीय सहायता के अनुपात में बदलाव की मांग उठाई गई है.
मुख्यमंत्री ने की 90:10 के अनुपात की मांग
संदीप कुमार ने बताया, "मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में केंद्रीय नागर विमानन मंत्री से हिमाचल प्रदेश के लिए संशोधित 90:10 के वीजीएफ योगदान अनुपात को लागू करने का आग्रह किया है. प्रस्तावित व्यवस्था के तहत हवाई सेवाओं के लिए 90 प्रतिशत वित्तीय सहायता केंद्र सरकार और 10 प्रतिशत योगदान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा. हालांकि, यह अनुपात लागू करने की मांग है, जबकि वर्तमान व्यवस्था में राज्य का योगदान 20 प्रतिशत और केंद्र का 80 प्रतिशत है".
पर्यटन और दूरदराज के क्षेत्रों को मिलेगा लाभ
प्रदेश में हवाई संपर्क बेहतर होने से पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. इसके साथ ही पर्यटकों और व्यावसायिक यात्रियों की आवाजाही सुगम होगी तथा दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंच में सुधार होगा.
समझौते के तहत नई हवाई सेवाओं के विकास और मौजूदा सेवाओं के संचालन में सहयोग का प्रावधान किया गया है. ऐसे में हिमाचल प्रदेश में विमानन सुविधाओं के विस्तार और हवाई संपर्क को मजबूत करने की दिशा में यह समझौता महत्वपूर्ण पहल है.
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