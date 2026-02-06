ETV Bharat / state

सीसीएल के माइंस में दाखिल हुए सैकड़ों कोयला चोर! कर दी ट्रिप ऑपरेटर की पिटाई

सीसीएल गिरिडीह कोलियरी के कबरीबाद माइंस में जुटी लोगों की भीड़. ( फोटो-ईटीवी भारत )

गिरिडीह: सीसीएल गिरिडीह कोलियरी के कबरीबाद माइंस से हाइवा पर कोयला लादकर क्रशर जा रहे ट्रिप ऑपरेटर (आउटसोर्सिंग ) की पिटाई की गई है. जिसमें कोलडीहा निवासी ट्रिप ऑपरेटर मो वसीम घायल हो गए हैं. उनका इलाज बनियाडीह लंकास्टर अस्पताल में चल रहा है.

घायल मो. वसीम के मुताबिक गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात लगभग 02:00 बजे वह माइंस से कोयला लोड करने के बाद क्रशर जा रहा था. उन्होंने बताया कि रास्ते में दर्जनों की संख्या में कोयला चोरों ने रुकने का इशारा किया. लेकिन उन्होंने वाहन नहीं रोका और सीधा क्रशर पहुंच गए. क्रशर पहुंचते ही कुछ कोयला चोर वहां आ गए और उसे ड्राइवर सीट से नीचे उतारकर जमकर पिटाई कर दी. वसीम के मुताबिक रात में जैसे ही पुलिस गश्ती दल और सीसीएल सुरक्षा विभाग का गश्ती दल दूसरी तरफ चला जाता है तो कोयला लदे वाहनों को रोकने की कोशिश कोयला चोरों द्वारा की जाती है.

घायल ट्रिप ऑपरेटर का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

पुलिस ने शुरू की जांच

इधर, मामले की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर श्याम किशोर महतो ने फौरन रात में ही गश्ती दल को भेजा, लेकिन तब तक सभी चोर फरार हो गए थे. शुक्रवार सुबह इंस्पेक्टर के निर्देश पर पुलिस अवर निरीक्षक संजय कुमार अस्पताल पहुंचे और घायल चालक का बयान लिया. इस दौरान घायल चालक ने मारपीट में शामिल आरोपियों की पहचान पुलिस को बताई. चालक ने आरोपियों का नाम भी पुलिस को बताया. घायल ऑपरेटर का बयान लेने के बाद एसआई संजय कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम उन युवकों की तलाश में जुट गई है. पुलिस का कहना है कि हमला करने के आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा.

जीएम और पीओ पहुंचे घटनास्थल