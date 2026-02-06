सीसीएल के माइंस में दाखिल हुए सैकड़ों कोयला चोर! कर दी ट्रिप ऑपरेटर की पिटाई

सीसीएल के माइंस में दाखिल हुए सैकड़ों कोयला चोर! कर दी ट्रिप ऑपरेटर की पिटाई
गिरिडीह में कोयला चोर गिरोह के सदस्यों ने एक आउटसोर्सिंग कंपनी के कर्मी पर हमला किया है.
Published : February 6, 2026 at 3:47 PM IST
गिरिडीह: सीसीएल गिरिडीह कोलियरी के कबरीबाद माइंस से हाइवा पर कोयला लादकर क्रशर जा रहे ट्रिप ऑपरेटर (आउटसोर्सिंग ) की पिटाई की गई है. जिसमें कोलडीहा निवासी ट्रिप ऑपरेटर मो वसीम घायल हो गए हैं. उनका इलाज बनियाडीह लंकास्टर अस्पताल में चल रहा है.
घायल मो. वसीम के मुताबिक गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात लगभग 02:00 बजे वह माइंस से कोयला लोड करने के बाद क्रशर जा रहा था. उन्होंने बताया कि रास्ते में दर्जनों की संख्या में कोयला चोरों ने रुकने का इशारा किया. लेकिन उन्होंने वाहन नहीं रोका और सीधा क्रशर पहुंच गए. क्रशर पहुंचते ही कुछ कोयला चोर वहां आ गए और उसे ड्राइवर सीट से नीचे उतारकर जमकर पिटाई कर दी. वसीम के मुताबिक रात में जैसे ही पुलिस गश्ती दल और सीसीएल सुरक्षा विभाग का गश्ती दल दूसरी तरफ चला जाता है तो कोयला लदे वाहनों को रोकने की कोशिश कोयला चोरों द्वारा की जाती है.
पुलिस ने शुरू की जांच
इधर, मामले की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर श्याम किशोर महतो ने फौरन रात में ही गश्ती दल को भेजा, लेकिन तब तक सभी चोर फरार हो गए थे. शुक्रवार सुबह इंस्पेक्टर के निर्देश पर पुलिस अवर निरीक्षक संजय कुमार अस्पताल पहुंचे और घायल चालक का बयान लिया. इस दौरान घायल चालक ने मारपीट में शामिल आरोपियों की पहचान पुलिस को बताई. चालक ने आरोपियों का नाम भी पुलिस को बताया. घायल ऑपरेटर का बयान लेने के बाद एसआई संजय कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम उन युवकों की तलाश में जुट गई है. पुलिस का कहना है कि हमला करने के आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा.
जीएम और पीओ पहुंचे घटनास्थल
दूसरी तरफ मामले की जानकारी मिलने के बाद क्षेत्र के महाप्रबंधक गिरीश कुमार राठौर और परियोजना पदाधिकारी गोपाल सिंह मीणा भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली. जीएम और पीओ ने पुलिस पदाधिकारी से भी बात की. साथ ही सुरक्षा विभाग को कई निर्देश दिए. महाप्रबंधक और परियोजना पदाधिकारी ने कहा कि चोर माइंस में नहीं दाखिल होने पाएं इसपर ध्यान देने की जरूरत है. यहां बता दें कि रात में कोयला चोरी करने सैकड़ों लोग माइंस में आ जाते हैं. कोयला चोरी करनेवालों में काफी संख्या महिलाओं और नाबालिगों की भी रहती है.
“सीसीएल कबरीबाद के आउटसोर्सिंग में कार्यरत कर्मी ने पिटाई की बात कही है. इनका कहना है कि कोयला चोरों में उन्हें पीटा है. इस मामले की जांच की जा रही है. जिस किसी ने भी ऐसी हरकत की है सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी. कोयला चोरों के खिलाफ पुलिस निरंतर कार्रवाई करती रहती है.” - श्याम किशोर महतो, इंस्पेक्टर सह प्रभारी, मुफस्सिल थाना
ये भी पढ़ें-
गिरिडीह में कोयला चोरों की दादागिरी, टोकने पर कहा- 'स्पेशल ब्रांच' से हूं फिर CCL कर्मियों पर कर दिया हमला
मालगाड़ी खुलते ही चढ़ जाते हैं कोयला चोर, पीछे डंडा लेकर हांकते रहते हैं कोलकर्मी
'पापा बाहर मत जाओ, वरना कोयला चोर गोली से उड़ा देंगे', डर के साए में जीने को मजबूर ग्रामीण, सरकार और प्रशासन से लगा रहे गुहार