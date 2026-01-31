ETV Bharat / state

ट्रिप अधूरी होने पर भी OLA ने लिया पूरा पैसा, अब पैसेंजर को देना होगा 10 हजार रुपए का जुर्माना

नई दिल्ली: दक्षिणी दिल्ली के उपभोक्ता फोरम ने ओला कैब्स (Ola Cabs) को यात्री की ट्रिप अधूरी रहने की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं करने पर ओला कैब्स पर दस हजार रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया. दक्षिणी दिल्ली उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष मोनिका ए श्रीवास्तव ने मुआवजे की ये रकम उपभोक्ता यात्री को देने का आदेश दिया है.

दरअसल, दिल्ली की गीता कालोनी निवासी शीतल राणा ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत की थी कि उन्होंने 13 मार्च 2023 को दिल्ली से वृंदावन और वृंदावन से दिल्ली आने-जाने के लिए ओला कैब्स से ट्रिप बुक किया था. इसके लिए शीतल ने 4797 रुपए का भुगतान भी किया था. लेकिन यात्रा वृंदावन में ही रोक दी गई. यात्रा रोकने की वजह से शीतल अपने परिवार वालों के साथ वृंदावन में ही फंस गईं.

वृंदावन में फंसे होने के बाद शीतल राणा ने वृंदावन से किदवई नगर के लिए दूसरी कैब 1767 रुपए का भुगतान किया. शीतल राणा ने इस बात की शिकायत ओला कैब्स से की. लेकिन शिकायतों पर बिना कार्रवाई के 'हल' के रुप में मार्क कर दिया. उपभोक्ता फोरम ने शिकायतों पर कार्रवाई किए बिना उन्हें 'हल' की श्रेणी में डालने को सेवा में गंभीर चूक माना है.