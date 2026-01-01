नववर्ष पर रणथंभौर में श्रद्धा का सैलाब, त्रिनेत्र गणेश के दरबार में हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई ढोक
नववर्ष के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु रणथंभौर स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर पहुंंचे और अपने आराध्य का आशीर्वाद लिया
Published : January 1, 2026 at 3:33 PM IST
सवाई माधोपुर: रणथंभौर में विराजमान त्रिनेत्र गणेश मंदिर में नए साल के आगमन पर विशेष पूजा-अर्चना की गई. भक्तों ने प्रथम पूज्य त्रिनेत्र गणेश जी के ढोक लगाकर नए साल की शुरूआत की. इस दौरान गुरुवार को हजारों की संख्या में भक्त त्रिनेत्र गणेश जी के दर्शन को पहुंचे. भक्तों ने गणेश को नमन कर अपने और परिवार के लिए मनौतियां मांगी.
वहीं गणेश मंदिर के प्रधान सेवक हिमांशु गौतम ने कहा कि जिस प्रकार वर्ष 2025 की विदाई हुई और 2026 का आगमन हुआ, इसको लेकर आज साल के प्रथम दिन मंदिर में श्रद्धालुओं का सुबह से तांता लगा हुआ है. सभी श्रद्धालु त्रिनेत्र गणेश जी के दर्शन कर नव वर्ष का स्वागत कर रहे हैं. मंदिर ट्रस्ट की ओर से श्रद्धालुओं के लिए कई व्यवस्थाएं की गई हैं. दर्शनों के लिए बैरीकेट लगाए गए हैं. उन्होंने बताया कि नव वर्ष पर मंदिर को सजाया गया है. वहीं आज गणेश जी को 56 भोग अर्पित किए गए हैं.
वहीं गणेश धाम पुलिस चौकी इंचार्ज रूप सिंह का कहना है कि त्रिनेत्र गणेश मंदिर में आज सुबह से ही दर्शनार्थी पहुंच रहे हैं. उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा माकूल इंतजाम किए गए हैं. श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ ही सुविधा का भी ध्यान रखा गया है. पुलिस प्रशासन इसे लेकर पूरी तरह मुस्तैद है. श्रद्धालुओं के वाहनों को शेरपुर हैलीपेड पर ही रोक दिया गया है. जहां से अनुबंधित जीपों में सवार होकर श्रद्धालु रणथंभौर दुर्ग पहुंचकर गणेश जी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं.