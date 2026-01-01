ETV Bharat / state

नववर्ष पर रणथंभौर में श्रद्धा का सैलाब, त्रिनेत्र गणेश के दरबार में हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई ढोक

सवाई माधोपुर: रणथंभौर में विराजमान त्रिनेत्र गणेश मंदिर में नए साल के आगमन पर विशेष पूजा-अर्चना की गई. भक्तों ने प्रथम पूज्य त्रिनेत्र गणेश जी के ढोक लगाकर नए साल की शुरूआत की. इस दौरान गुरुवार को हजारों की संख्या में भक्त त्रिनेत्र गणेश जी के दर्शन को पहुंचे. भक्तों ने गणेश को नमन कर अपने और परिवार के लिए मनौतियां मांगी.

वहीं गणेश मंदिर के प्रधान सेवक हिमांशु गौतम ने कहा कि जिस प्रकार वर्ष 2025 की विदाई हुई और 2026 का आगमन हुआ, इसको लेकर आज साल के प्रथम दिन मंदिर में श्रद्धालुओं का सुबह से तांता लगा हुआ है. सभी श्रद्धालु त्रिनेत्र गणेश जी के दर्शन कर नव वर्ष का स्वागत कर रहे हैं. मंदिर ट्रस्ट की ओर से श्रद्धालुओं के लिए कई व्यवस्थाएं की गई हैं. दर्शनों के लिए बैरीकेट लगाए गए हैं. उन्होंने बताया कि नव वर्ष पर मंदिर को सजाया गया है. वहीं आज गणेश जी को 56 भोग अर्पित किए गए हैं.