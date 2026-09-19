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सफाई कर्मी की मौत मामला: AAP पार्षद के इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा का प्रदर्शन, निष्पक्ष जांच की मांग की

त्रिलोकपुरी में सफाई कर्मी की मौत मामले में निगम पार्षद विजय कुमार के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है.

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भाजपा का प्रदर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 19, 2026 at 1:27 PM IST

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नई दिल्ली: त्रिलोकपुरी में सफाई कर्मी दीपक की मौत के मामले को लेकर निगम पार्षद विजय कुमार के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है. इसी मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के पार्षद विजय कुमार के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया. प्रदर्शन का नेतृत्व पार्षद प्रियंका गौतम और पूर्व उपमहापौर राजकुमार ढिल्लों ने किया.

प्रदर्शनकारियों ने दीपक की मौत के मामले में निष्पक्ष जांच और दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. भाजपा नेताओं और प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि दीपक को कथित तौर पर आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाया गया, जिसके बाद उसे आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा. हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी.

रविकांत, विधायक, भाजपा (ETV Bharat)

कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी

प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग पार्षद कार्यालय के बाहर जुटे. कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए दीपक के परिवार को न्याय दिलाने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मामले से जुड़े सभी तथ्यों की जांच होनी चाहिए और यदि जांच में किसी जनप्रतिनिधि या अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए.

स्टाफ से बहस के बाद बढ़ा विवाद

प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों और पार्षद कार्यालय के कर्मचारियों के बीच तीखी बहस हो गई. देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया और झड़प की स्थिति बन गई. इसके बाद प्रदर्शनकारियों का आक्रोश और बढ़ गया. प्रदर्शनकारियों ने कार्यालय के बाहर लगे पार्षद विजय कुमार के पोस्टर को भी फाड़ दिया. मौके पर काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही.

आंदोलन जारी रखने की चेतावनी

भाजपा नेताओं ने कहा कि दीपक की मौत का मामला गंभीर है और उसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए. उन्होंने पूरे प्रकरण की पारदर्शी जांच कराने की मांग की. साथ ही कहा कि मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन को आगे भी जारी रखा जाएगा. फिलहाल मामले में संबंधित पक्षों का आधिकारिक पक्ष और जांच के निष्कर्ष सामने आना बाकी है. आरोपों की वास्तविक स्थिति जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी.

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