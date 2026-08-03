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'पीडब्ल्यूडी का हाॅर्टिकल्चर सब-डिविजन नादौन शिफ्ट, 29 जुलाई को जारी हो चुकी है अधिसूचना'

बिलासपुर से PWD हॉर्टिकल्चर सब-डिविजन को नादौन स्थानांतरित करने पर त्रिलोक जमवाल भड़के, सुक्खू सरकार पर तीखा हमला बोला है.

बीजेपी विधायक त्रिलोक जमवाल
बीजेपी विधायक त्रिलोक जमवाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 3, 2026 at 4:30 PM IST

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बिलासपुर: सदर के विधायक त्रिलोक जमवाल ने पीडब्ल्यूडी के बिलासपुर स्थित हाॅर्टिकल्चर सब-डिविजन को शिफ्ट करने पर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार का तालाबंदी का शौक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है. जनहित में कोई नया काम करने केे बजाए विभिन्न संस्थानों कोे धड़ाधड़ बंद करने के साथ ही कई संस्थानों को एक से दूसरी जगह शिफ्ट करने का सिलसिला लगातार जारी है. इसी कड़ी में अब पीडब्ल्यूडी के हाॅर्टिकल्चर सब-डिविजन कोे बिलासपुर से मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र नादौन में शिफ्ट करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है.

त्रिलोक जमवाल ने कहा कि आखिर सरकार को बिलासपुर से इतनी नाराजगी क्यों है. क्या इस जिले की जनता का भाजपा के 3 विधायक चुनना कांग्रेस सरकार के गुस्से का कारण है. प्रदेश के मुखिया द्वारा दूसरों का हक छीनकर अपने गृह क्षेत्र में रेवड़ियां बांटना दुर्भाग्यपूर्ण है. कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद से विभिन्न संस्थानों पर ताले लगाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. कांग्रेस सरकार ने साढ़े तीन वर्षों में भाजपा कार्यकाल में जनहित में खोले गए हजारों संस्थान बंद कर दिए हैं. इनमें जल शक्ति विभाग का डिविजन ऑफिस, हरलोग उप-तहसील, गर्ल्स आईटीआई, 28 प्राईमरी व मिडल स्कूलों समेत कई अन्य संस्थान शामिल हैं. कृषि विभाग के कई एक्सटेंशन सेंटर बंद कर दिए गए, जब इससे भी सरकार का दिल नहीं भरा तो वर्ष 1971 से बिलासपुर में चल रहा एमएंडी सर्कल हमीरपुर शिफ्ट कर दिया गया. इसमें एसई, एक्सईएन, एसडीओ, जेई से लेकर कई कर्मचारी कार्यरत थे. उसके बाद बिलासपुर का गर्ल्स स्कूल बंद करने के भी फरमान जारी कर दिए गए, लेकिन भाजपा और अभिभावकों के पुरजोर विरोध के चलते 29 दिनों के बाद सरकार को वो फैसला वापस लेना पड़ा था.

बीजेपी विधायक त्रिलोक जमवाल (ETV Bharat)

त्रिलोक जमवाल ने आगे कहा कि सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में कई विषय खत्म करके बच्चों से अपनी पसंद व रुचि की शिक्षा का विकल्प छीन लिया गया है. इसी कड़ी में अब पीडब्ल्यूडी के हाॅर्टिकल्चर सब-डिविजन को भी बिलासपुर से नादौन शिफ्ट कर दिया गया है. गत 29 जुलाई को इस बारे अधिसूचना जारी हो चुकी है. जिला मुख्यालय में वर्ष 1988 से चल रहे इस सब-डिविजन में एसडीओ और जेई समेत विभिन्न श्रेणियों के कुल स्वीकृत 41 में से 27 पदों पर कर्मचारी कार्यरत हैं. बागवानी को बढ़ावा देने और इससे संबंधित विभिन्न गतिविधियों को धरातल पर अमलीजामा पहनाने और उनका निरीक्षण करने के साथ ही इस सब-डिविजन के तहत आने वाली कोठीपुरा, सुंगल, बनेर व गंभरोला नर्सरियों में तैयार किए जाने वाले पौधे ऊना, नूरपुर, डलहौजी, धर्मपुर, देहरा और हमीरपुर सर्कल में भेजे जाते है. नर्सरियां विकसित करने में 3 से 4 साल लग जाते हैं.

'बिलासपुर का हक छीन रहे मुख्यमंत्री'

बीजेपी विधायक ने सवाल उठाते हुए कहा कि मामले से जुड़ा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि नादौन में नर्सरियां विकसित करने के लिए फिलहाल कोई जगह उपलब्ध नहीं है. सब-डिविजन के लिए आधारभूत ढांचा विकसित करने पर भी करोड़ों रुपये खर्च होंगे, जबकि प्रदेश सरकार हर मामले में आर्थिक तंगी का रोना रोती रहती है. इस सब-डिविजन को नादौन में शिफ्ट करने से जाहिर है कि मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र की जनता को खुश करने के लिए बिलासपुर का हक छीना जा रहा है. बेहतर होगा कि ये आदेश तुरंत रद्द किए जाएं, अन्यथा सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा. अपने हकों के लिए बिलासपुर की जनता आंदोलन करना बखूबी जानती है.

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