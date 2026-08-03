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'पीडब्ल्यूडी का हाॅर्टिकल्चर सब-डिविजन नादौन शिफ्ट, 29 जुलाई को जारी हो चुकी है अधिसूचना'

बीजेपी विधायक त्रिलोक जमवाल ( ETV Bharat )

बिलासपुर: सदर के विधायक त्रिलोक जमवाल ने पीडब्ल्यूडी के बिलासपुर स्थित हाॅर्टिकल्चर सब-डिविजन को शिफ्ट करने पर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार का तालाबंदी का शौक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है. जनहित में कोई नया काम करने केे बजाए विभिन्न संस्थानों कोे धड़ाधड़ बंद करने के साथ ही कई संस्थानों को एक से दूसरी जगह शिफ्ट करने का सिलसिला लगातार जारी है. इसी कड़ी में अब पीडब्ल्यूडी के हाॅर्टिकल्चर सब-डिविजन कोे बिलासपुर से मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र नादौन में शिफ्ट करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है. त्रिलोक जमवाल ने कहा कि आखिर सरकार को बिलासपुर से इतनी नाराजगी क्यों है. क्या इस जिले की जनता का भाजपा के 3 विधायक चुनना कांग्रेस सरकार के गुस्से का कारण है. प्रदेश के मुखिया द्वारा दूसरों का हक छीनकर अपने गृह क्षेत्र में रेवड़ियां बांटना दुर्भाग्यपूर्ण है. कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद से विभिन्न संस्थानों पर ताले लगाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. कांग्रेस सरकार ने साढ़े तीन वर्षों में भाजपा कार्यकाल में जनहित में खोले गए हजारों संस्थान बंद कर दिए हैं. इनमें जल शक्ति विभाग का डिविजन ऑफिस, हरलोग उप-तहसील, गर्ल्स आईटीआई, 28 प्राईमरी व मिडल स्कूलों समेत कई अन्य संस्थान शामिल हैं. कृषि विभाग के कई एक्सटेंशन सेंटर बंद कर दिए गए, जब इससे भी सरकार का दिल नहीं भरा तो वर्ष 1971 से बिलासपुर में चल रहा एमएंडी सर्कल हमीरपुर शिफ्ट कर दिया गया. इसमें एसई, एक्सईएन, एसडीओ, जेई से लेकर कई कर्मचारी कार्यरत थे. उसके बाद बिलासपुर का गर्ल्स स्कूल बंद करने के भी फरमान जारी कर दिए गए, लेकिन भाजपा और अभिभावकों के पुरजोर विरोध के चलते 29 दिनों के बाद सरकार को वो फैसला वापस लेना पड़ा था. बीजेपी विधायक त्रिलोक जमवाल (ETV Bharat)