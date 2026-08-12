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स्वतंत्रता दिवस पर मदरसों में फहराएगा तिरंगा, मुस्लिम धर्मगुरुओं ने किया यूपी सरकार के फैसले का स्वागत

मदरसों में तिरंगा फहराने के निर्देश पर बोले धर्मगुरु—'यही असली राष्ट्रवाद है'

मदरसों में गूंजेगा राष्ट्रगान!
मदरसों में गूंजेगा राष्ट्रगान! (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 12, 2026 at 7:05 AM IST

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सहारनपुर: 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मदरसों में तिरंगा फहराने, राष्ट्रगान कराने और छात्रों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने संबंधी निर्देशों को लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है. इस पहल की सराहना करते हुए इस्लामिक धर्मगुरुओं ने कहा कि देश के सभी मदरसों में स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया जाना चाहिए और हर घर तिरंगा अभियान से मदरसों को भी जोड़ा जाना चाहिए.

मदरसों में मनेगा जश्न-ए-आजादी! (Video Credit: ETV Bharat)

यूपी सरकार ने जारी किया है निर्देश: यूपी सरकार के मंत्री सारी द्वारा जारी सर्कुलर की सराहना करते हुए इस्लामिक धर्मगुरु मदरसों में तिरंगा फहराने के साथ- साथ राष्ट्रगान गाने की अपील कर रहे हैं. मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि मंत्री दानिश आजाद अंसारी की ओर से मदरसों के लिए जारी किया गया सर्कुलर बहुत अच्छा कदम है. इसमें 15 अगस्त के दिन मदरसों में तिरंगा फहराने, राष्ट्रगान गाने और सभी छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित करने की बात कही गई है. उन्होंने कहा कि वह इस सर्कुलर की सराहना करते हैं.

हर घर तिरंगा होना चाहिए, क्योंकि तिरंगा देश के प्रति प्रेम और मोहब्बत का प्रतीक है. यही राष्ट्रवाद है और इस्लाम भी यह सिखाता है कि जिस देश में इंसान रहता है, उससे मोहब्बत करनी चाहिए.- मौलाना साजिद रशीदी, इस्लामिक धर्मगुरु


जकात से चलने वाले मदरसों से अपील: मौलाना साजिद रशीदी ने मदरसा संचालकों से अपील की कि जो मदरसे जकात के माध्यम से संचालित होते हैं, वे भी अपने यहां 15 अगस्त को तिरंगा फहराएं और राष्ट्रगान का आयोजन करें. उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों की बाकायदा वीडियोग्राफी कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाना चाहिए, ताकि देश में मौजूद उन लोगों को जवाब दिया जा सके जो यह धारणा रखते हैं कि मुसलमान तिरंगा नहीं फहराते या राष्ट्रगान नहीं गाते.

केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे देश के मदरसों में 15 अगस्त को तिरंगा फहराने और राष्ट्रगान के आयोजन होने चाहिए. इससे देश के प्रति मुस्लिम समाज की मोहब्बत और राष्ट्र के प्रति सम्मान का संदेश जाएगा - मौलाना साजिद रशीदी, इस्लामिक धर्मगुरु

देवबंदी उलेमा भी फैसले से खुश: देवबंदी उलेमा कारी इश्हाक गोरा ने भी 15 अगस्त को लेकर मदरसों में होने वाले आयोजनों पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि आगामी जश्न-ए-आजादी को लेकर आदेश जारी हुआ है और 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत मदरसों में भी तिरंगा फहराने के लिए कहा गया है. कारी इश्हाक गोरा ने कहा कि मदरसों में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां पहले से ही शुरू हो जाती हैं. उनके संपर्क में जितने भी मदरसे हैं, उनमें 15 अगस्त के कार्यक्रमों की तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं. उन्होंने कहा कि 15 अगस्त केवल जश्न मनाने का दिन नहीं है, बल्कि यह उन शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों को याद करने का भी अवसर है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना योगदान दिया.

मदरसों के जिम्मेदारों से मेरी अपील की कि स्वतंत्रता दिवस को केवल उत्सव के तौर पर न मनाएं, बल्कि नई पीढ़ी को देश की आजादी के इतिहास और अपने बुजुर्गों के योगदान के बारे में भी जानकारी दें. आने वाली पीढ़ियों को यह बताया जाना चाहिए कि देश की आजादी में किस तरह लोगों ने अपनी भूमिका निभाई और किन कुर्बानियों के बाद भारत आजाद हुआ.- देवबंदी उलेमा कारी इश्हाक गोरा

मुस्लिम धर्मगुरुओं की इन अपीलों के बाद 15 अगस्त को मदरसों में तिरंगा फहराने और राष्ट्रगान के आयोजनों को लेकर तैयारियां तेज होने की बात कही जा रही है. इन बयानों में देशभक्ति, राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को नई पीढ़ी तक पहुंचाने पर जोर दिया गया है.

यह भी पढ़ें: लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने किया 'हर घर तिरंगा' अभियान का शुभारंभ, तिरंगे के साथ ली सेल्फी

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