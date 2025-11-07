ETV Bharat / state

ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में निकली तिरंगा रैली, वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरे होने पर जश्न

विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने कहा वंदे मातरम गीत ने देशवासियों को प्रेरणा देकर एकजुट किया

VANDE MATARAM 150 YEARS
Etv Bharat (Photo- ETV Bharat)
गैरसैंण: भारत के राष्ट्रीय गीत 'वन्दे मातरम' के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में गैरसैण के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने आज शुक्रवार को तिरंगा रैली निकाली. इस अवसर पर विधानसभा की अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण व विधायक अनिल नौटियाल भी तिरंगा रैली कार्यक्रम में शामिल हुए.

ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में निकली तिरंगा रैली: तिरंगा रैली में शामिल सभी छात्र छात्राओं द्वारा रामलीला मैदान में एकत्रित होकर वंदे मातरम गीत गाया गया. मुख्य बाजार से डाक बंगला रोड व तहसील होते हुए मुख्य बाजार तक एक विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया. इस अवसर पर श्री गुरु राम राय, सरस्वती विद्या मंदिर, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, सरस्वती शिशु मंदिर, जेएसएनएसएन, आदर्श पब्लिक स्कूल, सीडलिंग स्कूल सहित कई विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने तिरंगा रैली में प्रतिभाग किया.

वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर तिरंगा रैली: इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने कहा कि आज राष्ट्रीय गीत को 150 वर्ष पूरे हो गए हैं. उसकी महत्ता को समझते हुए हमने आज जागरूकता रैली निकाली है. उन्होंने बताया कि बंकिम चन्द्र चटर्जी द्वारा लिखे गए इस गीत को हमने 1950 में राष्ट्रीय गीत की उपाधि दी. तब से लगातार हम इस गीत को गाते हुए आये हैं. ऋतु खंडूड़ी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात में इस गीत के बारे में बताया गया तो हम इस गीत का महत्व समझने लगे.

VANDE MATARAM 150 YEARS
वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरे होने पर गैरसैंण में तिरंगा रैली निकाली (Photo- ETV Bharat)

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा वंदे मातरम गीत प्रेरणा देकर एकजुट करता है: हम ये जानने लगे कि इस धरती मां के लिए ये गीत है, जो हमे प्रेरणा देता है कि स्वतंत्रता से पहले किस तरह से भारत की जनता को एकजुट किया जाए, इस गीत ने वो काम किया. आज भी हमें एकजुटता की आवश्यकता है.

VANDE MATARAM 150 YEARS
छात्रा छात्राओं ने तिरंगा रैली में भाग लिया (Photo- ETV Bharat)

ऋतु खंडूरी ने कहा कि हम 2047 में भारत को विकसित देश के तौर पर देखना चाहते हैं. इसके लिए आवश्यक है कि हम एकजुट हों. उन्होंने कहा कि वंदे मातरम से सुंदर और प्रेरक गीत कोई और नहीं हो सकता जो पूरे देश और समाज को एकजुट करने में मदद करता हो.

VANDE MATARAM 150 YEARS
उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण वंदे मातरम के नारों से गूंज उठी (Photo- ETV Bharat)

विधायक ने कहा वंदे मातरम ने देश को एक सूत्र में बांधा: वहीं क्षेत्रीय विधायक अनिल नौटियाल ने कहा कि वंदे मातरम गीत ने पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया है. विधायक ने कहा कि वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूर्ण होने पर आज पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है. आज पूरे देश में तिरंगा रैली व वंदे मातरम गीत गाकर एकजुटता का संदेश दिया जा रहा है. देशवाशी एकजुट रहकर ही देश को मजबूत कर सकते हैं.

VANDE MATARAM 150 YEARS
तिरंगा रैली का दृश्य (Photo- ETV Bharat)

कर्णप्रयाग विधानसभा सीट के विधायक अनिल नौटियाल ने कहा कि आज प्रधानमंत्री द्वारा वंदे भारत ट्रेन सहित कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो विकास के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं.

VANDE MATARAM 150 YEARS
तिरंगा रैली में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी (Photo- ETV Bharat)
VANDE MATARAM VOICE OF FREEDOM
GAIRSAIN TRICOLOR RALLY
तिरंगा रैली गैरसैंण चमोली
वंदे मातरम के 150 साल
VANDE MATARAM 150 YEARS

