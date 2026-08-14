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15 अगस्त 2026, बीजापुर के 33 गांवों में पहली बार लहराएगा तिरंगा

बीजापुर में आजादी का जश्न ( ETV BHARAT )

बीजापुर विकासखंड के 6, भैरमगढ़ विकासखंड के 15, भोपालपटनम विकासखंड के 7 और उसूर विकासखंड के 5 गांव शामिल हैं. 15 अगस्त को इन गांवों में पहली बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा. तिरंगा फहराए जाने की खबर से ग्रामीणों में उत्साह और खुशी का माहौल है.

बीजापुर : छत्तीसगढ़ के नक्सलमुक्त बीजापुर जिले के 33 गांवों में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया जाएगा. बीजापुर जिले के चार विकासखंडों के 33 गांव इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बनेंगे.

⦁ पालसेगुण्डी, झिल्ली, मारामटा, एहकला

⦁ पल्लेवाया, डोडूम, मिरतुर, नीलमडग

⦁ बंदेपारा, कोरंजेड, कचलारम, मरीमल्ला

⦁ कस्तूरपाड़, चिन्ना उटलापल्ली

⦁ पेद्दा उटलापल्ली, एड़ापल्ली, बोटेलंका

स्वतंत्रता दिवस पर इन गांवों में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. कार्यक्रमों के जरिए लोगों में देशभक्ति की भावना, संविधान के प्रति सम्मान और लोकतांत्रिक व्यवस्था में भागीदारी का संदेश पहुंचाया जाएगा. गांवों के बच्चों और युवाओं के लिए भी यह अवसर विशेष महत्व रखता है, क्योंकि वे पहली बार अपने गांव में राष्ट्रीय पर्व के दौरान तिरंगे को औपचारिक रूप से फहराते हुए देखेंगे. ग्रामीणों का कहना है कि पहली बार तिरंगा फहराए जाने का यह अवसर यादगार रहेगा.

बीजापुर जैसे आदिवासी और वनांचल क्षेत्र में इस पहल को सामाजिक जुड़ाव की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राष्ट्रीय पर्व के आयोजन से ग्रामीणों में यह भावना मजबूत होगी कि विकास और लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ उनका जुड़ाव लगातार बढ़ रहा है. 15 अगस्त को इन 33 गांवों में लहराता तिरंगा राष्ट्रीय एकता और देश के प्रति सम्मान का संदेश देगा.