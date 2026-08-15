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जहां ढेर हुआ नक्सलियों का महासचिव बसवराजू उसी अबूझमाड़ के बोटेर में पहली बार फहराया तिरंगा, लाल सलाम की गूंज भारत माता की जय में बदली

आजादी के 79 साल बाद बोटेर की धरती पर पहली बार तिरंगा फहराया गया. सभी हाथों में तिरंगा लेकर आजादी के जश्न में शामिल हुए.

ABUJHMAD INDEPENDENCE DAY
अबूझमाड़ स्वतंत्रता दिवस (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 15, 2026 at 4:39 PM IST

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नारायणपुर:अबूझमाड़ का सुदूर और दुर्गम इलाका बोटेर, कभी यह इलाका नक्सलियों की मौजूदगी और दहशत के लिए जाना जाता था. करीब एक साल पहले इसी इलाके के जंगलों में सुरक्षा बलों के साथ हुई भीषण मुठभेड़ में नक्सल संगठन के महासचिव नंबाला केशव राव उर्फ बसवराजू और उसके साथियों के मारे जाने के बाद यहां हालात तेजी से बदलने लगे. मार्च 2026 में बोटेर क्षेत्र में सुरक्षा कैंप की स्थापना हुई और अब पहली बार यहां ग्रामीणों ने बिना किसी डर के स्वतंत्रता दिवस मनाया.

अबूझमाड़ में घने जंगलों के बीच बोटेर गांव

नारायणपुर जिला मुख्यालय से करीब 120 किलोमीटर दूर बसा बोटेर आज भी बेहद दुर्गम इलाका है. नारायणपुर से ओरछा ब्लॉक मुख्यालय तक करीब 67 किलोमीटर और वहां से लगभग 55 किलोमीटर दूर बोटेर स्थित है. बोटेर तक पहुंचना आज भी किसी चुनौती से कम नहीं है. दुपहिया वाहन से केवल नजदीकी पुलिस कैंप कुडमेल तक पहुंचा जा सकता है. इसके बाद करीब 9 किलोमीटर का सफर पैदल तय करना पड़ता है. इस रास्ते में कई छोटे-बड़े नदी-नाले, बांस और लकड़ियों से बने अस्थायी पुल, कीचड़ से भरे फिसलन वाले पहाड़ी रास्ते और घने जंगल पड़ते हैं. जंगली जानवरों के खतरे के बीच इन्हीं दुर्गम रास्तों को पार कर बोटेर पहुंचना पड़ता है.

बोटेर की धरती पर पहली बार तिरंगा फहराया (ETV Bharat Chhattisgarh)

साल 2026 में पहली बार मनाया स्वतंत्रता दिवस

इस साल मार्च में बोटेर क्षेत्र में सुरक्षा कैंप की स्थापना के बाद यहां पहली बार स्वतंत्रता दिवस का आयोजन हुआ. पुलिस जवानों की मौजूदगी में ग्रामीणों ने पूरे उत्साह के साथ तिरंगा फहराया. बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर आजादी के जश्न में शामिल हुए. किसी के हाथ में तिरंगा था तो कोई तिरंगे रंग की पवन चक्की लेकर आजादी की खुशी महसूस करता नजर आया. ग्रामीणों के लिए यह सिर्फ स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम नहीं था, बल्कि उनके जीवन में आए एक बड़े बदलाव का प्रतीक था. ग्रामीणों ने बताया कि यह पहली बार है जब उनके गांव में तिरंगा फहराया गया है. इससे पहले नक्सलियों के फरमान के चलते गांव में लाल झंडा या काला झंडा ही दिखाई देता था.

Abujhmad Independence Day
बोटेर के लोगों ने की मूलभूत सुविधाओं की मांग (ETV Bharat Chhattisgarh)

स्वतंत्रता दिवस पर बोटेर गांव में पहली बार झंडा फहराया गया. बहुत बड़ी उपलब्धि है. नक्सलमुक्त होने के बाद बोटेर के साथ ही कई गांवों में पहली बार झंडा फहराया गया- संदीप पटेल, पुलिस अधीक्षक, नारायणपुर

पहले कभी तिरंगा नहीं फहराया. नक्सली मना करते थे. पहले काला झंडा फहराया जाता था. अब गांव वाले भी खुश है कि गांव में तिरंगा फहरा रहे हैं. बच्चे भी स्कूल जा पा रहे हैं. विकास भी धीरे धीरे हो रहा है- सुनीता, अतिथि शिक्षक एवं अबूझमाड़ निवासी

नक्सलियों के दबाव और भय के कारण ग्रामीण लंबे समय तक सामान्य जीवन नहीं जी पा रहे थे. विकास कार्यों का विरोध करने के लिए भी ग्रामीणों पर दबाव बनाया जाता था. सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं की मांग करना भी उनके लिए आसान नहीं था. ग्रामीणों का कहना है कि अब परिस्थितियां बदल रही हैं. सुरक्षा कैंप की स्थापना के बाद उन्हें सुरक्षा का अहसास हुआ है और नक्सलियों की गांव तक पहुंच लगभग खत्म हो गई है.

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बसवराजू का गांव बोटेर (ETV Bharat Chhattisgarh)

नक्सलमुक्त होने से ग्रामीण खुश

ग्रामीण बताते हैं कि नक्सली संगठन का महासचिव नंबाला केशव राव उर्फ बसवराजू अपने साथियों के साथ बोटेर के आसपास के जंगलों में मौजूद रहता था. उसकी मौजूदगी के चलते पूरा क्षेत्र दहशत में रहता था. करीब एक साल पहले सुरक्षा बलों की कार्रवाई में बसवराजू और उसके साथियों के मारे जाने के बाद इलाके में नक्सली गतिविधियों में कमी आने लगी. इसके बाद मार्च 2026 में सुरक्षा कैंप की स्थापना ने ग्रामीणों के बीच सुरक्षा की भावना को और मजबूत किया. ग्रामीणों के मुताबिक अब वे पहले की तुलना में अधिक स्वतंत्रता के साथ अपना जीवन जी पा रहे हैं.

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बोटेर में पहली बार मनाया गया आजादी का जश्न (ETV Bharat Chhattisgarh)

लाल झंडा और काला झंडा फहराते थे. अब तो नक्सलवाद खत्म हो गया है. अब तो पुलिस वाले यहां कैंप डाले हैं-केये मांडवी, ग्रामीण बोटेर

नक्सलमुक्त होने के बाद अब ग्रामीण मांग रहे सड़क बिजली पानी

ग्रामीणों ने बताया कि पहले उन्हें अपने हिस्से के राशन में से भी नक्सलियों को हिस्सा देना पड़ता था. कई बार कठिन परिस्थितियों में जुटाए गए अनाज का हिस्सा नक्सलियों को देना उनकी मजबूरी थी. अब स्थिति बदल चुकी है. ग्रामीणों का कहना है कि मेहनत और संघर्ष से हासिल किया गया राशन अब उनके परिवार के लिए सुरक्षित है. लेकिन राशन तक पहुंचना आज भी आसान नहीं है. बारिश के दिनों में सरकारी राशन लेने के लिए उनको करीब 55 किलोमीटर पैदल चलकर ओरछा जाना पड़ता है. गर्मी के दिनों में मुफ्त में मिलने वाले सरकारी राशन को गांव तक लाने के लिए ग्रामीणों ने ट्रैक्टर किराए पर लिया, जिसके लिए उन्हें करीब 8 हजार रुपये तक खर्च करना पड़ा.

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बोटेर के गांव की आदिवासी महिलाओं के हाथों में तिरंगा (ETV Bharat Chhattisgarh)

गांव जाने के लिए सड़क तो नहीं है. पैदल आना जाना करते हैं. ओरछा चावल लेने आए थे. 50 किलोमीटर पैदल जाकर राशन लेने जाते हैं. पहले गांव में नक्सली थे इसलिए कभी तिरंगा नहीं फहराए. नक्सली तिरंगा फहराने का विरोध करते थे. रोड, स्कूल, आंगनबाड़ी चाहिए -कारु ओयामी, ग्रामीण अबूझमाड़ कुमम

बोटेर में आज तिरंगा जरूर लहरा रहा है, लेकिन गांव की मूलभूत समस्याएं अभी भी गंभीर हैं. करीब 60 लोगों की आबादी वाले इस गांव में 27 घर हैं. अधिकांश घर कच्चे हैं और घास-फूस की छतों से बने हुए हैं. गांव में सरकारी स्कूल तो है, लेकिन ग्रामीणों के मुताबिक शिक्षक लंबे समय से नियमित रूप से गांव नहीं पहुंच रहे हैं. इसके चलते गांव के बच्चे आज भी शिक्षा और साक्षरता से दूर हैं. बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी और अन्य बुनियादी सरकारी सुविधाओं की स्थिति भी बेहद कमजोर है. सड़क की पहुंच नहीं है जिससे समस्या और बढ़ जाती है. कोई बीमार हो जाने पर उसे कई किलोमीटर पैदल चलकर कावड़ में कंधे में उठाकर कुड़मेल तक पहुंचाना पड़ता है.

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गांव में रहती है 60 लोगों की आबादी (ETV Bharat Chhattisgarh)

गांव में कभी स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाए. नक्सली मना करते थे. अस्पताल, स्कूल, रोड, मोबाइल नेटवर्क चाहिए -रमेश कुमार पोयामी, ग्रामीण बोटेर

कभी नक्सलियों के दबाव में विकास कार्यों का विरोध करने वाले ग्रामीण आज खुद अपने गांव तक विकास पहुंचाने की मांग कर रहे हैं. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ग्रामीणों ने शासन-प्रशासन से बेहतर सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और राशन की सुचारू उपलब्धता की मांग की. ग्रामीणों का कहना है कि अगर सड़क और मूलभूत सुविधाएं गांव तक पहुंचती हैं तो उनका कठिन जीवन काफी आसान हो सकता है. यह बदलाव अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहां कभी विकास का विरोध करने के लिए मजबूर ग्रामीण दिखाई देते थे, वहीं आज ग्रामीण अपने गांव के विकास के लिए शासन-प्रशासन की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं.

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नारायणपुर जिला मुख्यालय से 120 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच बसा है बोटेर (ETV Bharat Chhattisgarh)

पानी चाहिए, रोड चाहिए, नेटवर्क चाहिए. चावल फ्री मिलता है लेकिन पूरे गांव वाले मिलकर एक गाड़ी के लिए 8 हजार रुपये दिए. पहले नक्सलियों के कारण हम कुछ मांग नहीं कर पाते थे. -केये मांडवी, ग्रामीण बोटेर

बोटेर में आजादी का जश्न

बोटेर में स्वतंत्रता दिवस के दौरान ग्रामीणों ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय और राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में नारे लगाए. यह दृश्य इस दुर्गम इलाके में बदलते हालात की तस्वीर पेश करता है. जिस जमीन पर कभी नक्सली विचारधारा और लाल सलाम का प्रभाव दिखाई देता था, वहीं आज तिरंगा लहरा रहा है और भारत माता की जय के नारे गूंज रहे हैं. बच्चों के चेहरों पर सबसे ज्यादा खुशी दिखाई दी. उनके लिए हाथ में तिरंगा लेकर आजादी का जश्न मनाना शायद पहली बार का अनुभव था.

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गांव तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं, बाइक से भी आना मुश्किल (ETV Bharat Chhattisgarh)

अबूझमाड़ का बोटेर आज बदलाव की एक ऐसी तस्वीर पेश कर रहा है, जहां दहशत की जगह सुरक्षा, लाल झंडे की जगह तिरंगा और खामोशी की जगह भारत माता की जय के नारे सुनाई दे रहे हैं. हालांकि बोटेर के ग्रामीणों को अभी वास्तविक विकास का लंबा इंतजार है. सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पेयजल और राशन जैसी बुनियादी सुविधाएं आज भी उनके लिए बड़ी चुनौती हैं. लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब ग्रामीण इन सुविधाओं की मांग डर के साए में नहीं, बल्कि उम्मीद के साथ कर रहे हैं. बोटेर में लहराता तिरंगा सिर्फ स्वतंत्रता दिवस का प्रतीक नहीं, बल्कि ग्रामीणों के लिए एक नए दौर की उम्मीद है. एक ऐसा दौर जिसमें सुरक्षा के साथ विकास पहुंचे और अबूझमाड़ का यह दुर्गम गांव भी देश की विकास यात्रा में मजबूती से शामिल हो सके.

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