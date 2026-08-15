बस्तर के 93 गांवों में पहली बार लहराया तिरंगा, राष्ट्रीय पर्व को लेकर बस्तर में दिखा गजब का उत्साह: डिप्टी सीएम
डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने मुख्यमंत्री का संदेश पढ़ा और प्लाटून कमांडर के साथ तस्वीर खिंचाई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 15, 2026 at 2:29 PM IST
बस्तर: देश में धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया मनाया जा रहा है.. बस्तर में भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला. बस्तर जिले के ऐतिहासिक लालबाग मैदान में छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने तिरंगा ध्वज फहराया. प्लाटून जवानों की 16 टुकड़ियों ने सलामी दी और मार्चपास्ट किया. डिप्टी सीएम ने मुख्यमंत्री का संदेश पढ़ा और प्लाटून कमांडर के साथ तस्वीर भी खिंचाई.
बस्तर में स्वतंत्रता दिवस का समारोह
बस्तर संभाग जो पहले नक्सल प्रभावित रहा, 31 मार्च 2026 को नक्सलमुक्त हो गया. नक्सलमुक्त होने के बाद सभी गांवों में शान से तिरंगा झंडा लहराया गया. डिप्टी सीएम सह गृहमंत्री का प्रभार देख रहे विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर के अंतिम छोर तक तिरंगा शान से लहरा रहा है. डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि 31 मार्च 2026 से पूर्व बस्तर के सभी स्थानों में तिरंगा नहीं पहुंचता था. क्योंकि माओवादी संगठन बस्तर में काफी हावी थे. इस वर्ष का 15 अगस्त काफी खास है, क्योंकि बस्तर के सभी जगहों में कोने कोने में तिरंगा फहराया गया है.
बस्तर के कोने-कोने में संविधान कर रहा काम-विजय शर्मा
विजय शर्मा ने कहा कि संविधान को नहीं मानने वाले समाप्त हो गए हैं. बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान बस्तर के सभी इलाक़ो में लागू हुआ है. हर व्यक्ति स्वतंत्रत होकर अपने हक और अधिकार की बात कर सकता है. कोई जनअदालत अब नहीं है, जो कभी खौफ का पर्याय हुआ करता था. डिप्टी सीएम ने कहा कि तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम पूरे बस्तर में घूमे, बड़ा अच्छा हमारा अभियान रहा, इस अभियान से हजारों युवा जुड़े.
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