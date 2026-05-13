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जयपुर बम ब्लास्ट की 18वीं बरसी, मृतकों को दी गई श्रद्धांजलि, आतंकियों को फांसी की मांग

जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट की 18वीं बरसी पर मृतकों व शहीद पुलिसकर्मियों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई.

बम ब्लास्ट की 18वीं बरसी पर मृतकों को दी गई श्रद्धांजलि दी गई
बम ब्लास्ट की 18वीं बरसी पर मृतकों को दी गई श्रद्धांजलि दी गई (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 13, 2026 at 10:20 PM IST

4 Min Read
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जयपुर: शहर में हुए सीरियल बम ब्लास्ट की 18वीं बरसी पर मंगलवार शाम को शहर के विभिन्न हिस्सों में भावुक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए. बम धमाकों में जान गंवाने वाले 71 निर्दोष नागरिकों और तीन शहीद पुलिसकर्मियों को याद करते हुए लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ एक स्वर में आवाज उठाई और दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की.

धरोहर बचाओ समिति के अध्यक्ष एडवोकेट भारत शर्मा के नेतृत्व में सांगानेरी गेट स्थित हनुमान मंदिर के बाहर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया. यहां मृतकों की याद में पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद एक विशाल पैदल मार्च निकाला गया, जो चांदपोल हनुमान मंदिर तक पहुंचा. मार्च के दौरान बम ब्लास्ट वाले सभी स्थानों पर रुककर कैंडल जलाई गईं, भजन-कीर्तन किए गए और हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ कर मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई.

जयपुर बम ब्लास्ट की 18वीं बरसी पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम (ETV Bharat Jaipur)

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13 मई 2008 को जयपुर के परकोटा इलाके में एक के बाद एक 8 स्थानों पर सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे. इस भयावह हमले में करीब 71 लोगों की मौत हुई थी जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए थे. इनमें कोतवाली थाने के दीपक यादव व भारत भूषण शर्मा तथा माणक चौक थाने के शहनवाज सहित तीन जांबाज पुलिसकर्मी भी शहीद हो गए थे. एडवोकेट भारत शर्मा ने कहा, “13 मई 2008 को जो निर्दोष लोग मारे गए, आज हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जहां-जहां ब्लास्ट हुए, उन सभी जगहों पर जाकर हमने उनकी याद में प्रार्थना की. हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आतंकवादियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा मिले. निचली अदालत ने सजा सुनाई थी, लेकिन कांग्रेस सरकार के दौरान हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया. सुप्रीम कोर्ट में SLP स्वीकार हो चुकी है, हमें न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है.”

जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट की बरसी
शहीद पुलिस कर्मियों को छोटी चौपड़ पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई (ETV Bharat Jaipur)

कार्यक्रम में भाजपा विधायक बालमुकुंद आचार्य और पूर्व सांसद रामचरण बोहरा भी विशेष रूप से शामिल हुए. विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि आतंकवादियों ने उस दिन कई परिवारों को हमेशा के लिए उदास कर दिया था. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद पर प्रभावी लगाम लगी है. 2014 से पहले बम धमाके आम थे, लेकिन अब देश की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है, फिर भी हमें सतर्क रहना होगा. जयपुर में हाल ही में हवा महल क्षेत्र से एक आतंकवादी के छिपे होने की खबर आई थी. ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों की जानकारी तुरंत पुलिस को देनी चाहिए.

जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट की बरसी
बम ब्लास्ट में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि (ETV Bharat Jaipur)

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देर शाम छोटी चौपड़ पर पुलिस विभाग की ओर से अलग कार्यक्रम आयोजित किया गया. पुलिस अधिकारियों और जवानों ने शहीद पुलिसकर्मियों की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और मोमबत्तियां जलाकर उनकी शहादत को याद किया. कोतवाली थाना अधिकारी राजेश गौतम ने कहा कि 13 मई 2008 की वह शाम पूरे जयपुर को दहला देने वाली थी. पुलिस परिवार के तीन जवान शहीद हुए थे. हम उनकी याद को हमेशा अमर रखेंगे.

जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट की बरसी
सांगानेरी गेट स्थित हनुमान मंदिर में श्रद्धांजलि के लिए एकत्रित लोग (ETV Bharat Jaipur)

व्यापार मंडल, स्थानीय नागरिकों और विभिन्न संगठनों के सदस्यों ने भी दोनों कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. सभी ने आतंकवाद के खिलाफ सामाजिक एकजुटता का संदेश देते हुए कहा कि सनातनी समाज को दुराचारियों और आतंकियों के खिलाफ एक मोर्चा बनाना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना दोबारा न हो सके. 17 साल बीत जाने के बावजूद जयपुर बम ब्लास्ट की वह भयावह शाम लोगों के जेहन से नहीं उतरी है. पीड़ित परिवार आज भी न्याय की आस लगाए बैठे हैं.

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