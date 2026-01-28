कालापहाड़ विस्फोट में शहीद हुए जवानों को दी गई श्रद्धांजलि, एक दशक पहले हुआ था लैंड माइंस ब्लास्ट

कालापहाड़ विस्फोट में शहीद हुए जवानों को दी गई श्रद्धांजलि, एक दशक पहले हुआ था लैंड माइंस ब्लास्ट
काला पहाड़ ब्लास्ट में शहीद हुए सात पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई.
Published : January 28, 2026 at 11:19 AM IST
पलामू: काला पहाड़ विस्फोट में शहीद हुए जवानों को पलामू पुलिस ने याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी. 27 जनवरी 2016 को पलामू के छतरपुर एवं हुसैनाबाद के सीमावर्ती इलाके के काला पहाड़ इलाके में लैंड माइंस विस्फोट हुआ था. इस विस्फोट में पुलिस के सात जवान शहीद हो गए थे. सीआरपीएफ 134 बटालियन एवं पलामू पुलिस टीम ने उस समय नक्सलियों के खिलाफ एक सर्च अभियान चलाया था.
नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में थे शामिल
सर्च अभियान के बाद सीआरपीएफ एवं पुलिस टीम वापस लौट रही थी इसी क्रम में छतरपुर थाना क्षेत्र के काला पहाड़ में महुदंड रोड पर माओवादियों ने लैंड माइंस विस्फोट किया था. इस विस्फोट की घटना में झारखंड पुलिस के सात जवान विस्फोट की चपेट में आए और शहीद हो गए थे. सभी जवान हुसैनाबाद थाना में तैनात थे और सभी सीआरपीएफ की टीम के साथ नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए निकले थे.
पलामू एसपी ने दी श्रद्धांजलि
मंगलवार एवं बुधवार को पलामू पुलिस के जवानों ने काला पहाड़ विस्फोट में शहीद हुए जवानों को याद किया एवं उन्हें श्रद्धांजलि दी. पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने भी शहीद जवानों का याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी.
श्रद्धांजलि सभा में कई पदाधिकारी रहे मौजूद
हुसैनाबाद थाना में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया. हुसैनाबाद एसडीपीओ मोहम्मद याकूब, हुसैनाबाद इंस्पेक्टर विनोद राम एवं हुसैनाबाद थाना प्रभारी सोनू कुमार चौधरी के नेतृत्व में सभा का आयोजन किया गया. हुसैनाबाद थाना प्रभारी सोनू कुमार चौधरी ने बताया कि काला पहाड़ घटना में शहीद जवानों को याद किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई.
ये भी पढ़ें:
नक्सल ऑपरेशन में एक दशक बाद पलामू पुलिस को हुआ नुकसान! 2016 में काला पहाड़ विस्फोट में सात जवान हुए थे शहीद
पलामू मुठभेड़ में पुलिस जवान को लगी 9 गोली, 15 मिनट तक लगातार होती रही फायरिंग, शशिकांत गंझू के बारे में थी सटीक सूचना
पलामू में भीषण मुठभेड़, दो जवान शहीद, TSPC नक्सलियों के साथ हुआ एनकाउंटर