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पाकुड़ में मनाया हूल दिवस, याद किये गये शहीद सिदो-कान्हू

पाकुड़ में हूल दिवस पर निकाली गई रैली ( Etv Bharat )

पाकुड़: जिला मुख्यालय सहित प्रखंड मुख्यालयों एवं ग्रामीण इलाकों में हूल दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है. जिला मुख्यालय के सिदो-कान्हू मुर्मू पार्क में शहीद सिदो-कान्हू, चांद- भैरव की प्रतिमा पर प्रशासनिक अधिकारियों, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, ग्राम प्रधानों, सामाजिक एवं छात्र संगठनों ने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी.

शहीद सिदो-कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया

ग्राम प्रधानों ने शहीद सिदो-कान्हू, चांद-भैरव की पूजा अर्चना पारंपरिक रीति रिवाज से की. हूल दिवस के अवसर पर कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने झांकी निकाली. झारखंड मुक्ति मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता रैली की शक्ल में पार्क पहुंचे और प्रतिमा पर माल्यार्पण किया. वहीं उप विकास आयुक्त अरविंद लाल, पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह, नगर परिषद अध्यक्ष सबरी पाल के अलावा भाजपा, कांग्रेस, आजसू, जदयू तथा राजद के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी सिदो- कान्हू और चांद-भैरव की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी.

हूल दिवस पर जानकारी देते छात्र नेता और स्थानीय (Etv Bharat)

हूल दिवस के अवसर पर लिट्टीपाड़ा के डुमरिया में पूर्व विधायक दिनेश विलियम मरांडी, विधायक हेमलाल मुर्मू ने अपने समर्थकों के साथ शहीद सिदो-कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया.