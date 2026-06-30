पाकुड़ में मनाया हूल दिवस, याद किये गये शहीद सिदो-कान्हू

पाकुड़ में मनाया हूल दिवस, याद किये गये शहीद सिदो-कान्हू
पाकुड़ में हूल दिवस के मौके पर सिदो-कान्हू मुर्मू पार्क में शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई.
Published : June 30, 2026 at 3:02 PM IST
पाकुड़: जिला मुख्यालय सहित प्रखंड मुख्यालयों एवं ग्रामीण इलाकों में हूल दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है. जिला मुख्यालय के सिदो-कान्हू मुर्मू पार्क में शहीद सिदो-कान्हू, चांद- भैरव की प्रतिमा पर प्रशासनिक अधिकारियों, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, ग्राम प्रधानों, सामाजिक एवं छात्र संगठनों ने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी.
शहीद सिदो-कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया
ग्राम प्रधानों ने शहीद सिदो-कान्हू, चांद-भैरव की पूजा अर्चना पारंपरिक रीति रिवाज से की. हूल दिवस के अवसर पर कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने झांकी निकाली. झारखंड मुक्ति मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता रैली की शक्ल में पार्क पहुंचे और प्रतिमा पर माल्यार्पण किया. वहीं उप विकास आयुक्त अरविंद लाल, पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह, नगर परिषद अध्यक्ष सबरी पाल के अलावा भाजपा, कांग्रेस, आजसू, जदयू तथा राजद के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी सिदो- कान्हू और चांद-भैरव की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी.
हूल दिवस के अवसर पर लिट्टीपाड़ा के डुमरिया में पूर्व विधायक दिनेश विलियम मरांडी, विधायक हेमलाल मुर्मू ने अपने समर्थकों के साथ शहीद सिदो-कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया.
आज भी लोग सिदो-कान्हू, चांद-भैरव को याद करते हैं
स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई 1855 में अंग्रेज सैनिकों के साथ पाकुड़ के धनुष पूजा में हुई थी, जहां एक रात में ही अंग्रेजो ने मार्टिलो टावर का निर्माण कराया था और स्वतंत्रता संग्राम में शामिल सिदो-कान्हू, चांद- भैरव सहित हजारों लोगों पर इसी मार्टिलो टावर से गोलिया बरसायी थीं लेकिन सिदो-कान्हू, चांद- भैरव सहित आंदोलन में शामिल लोगों ने तीर धनुष से अंग्रेज सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए थे और अंग्रेज सैनिकों को वहां से भागना पड़ा था. पाकुड़ जिला मुख्यालय के धनुष पूजा में सिदो-कान्हू मुर्मू के नाम से पार्क बनाया गया है और यहीं पर स्थित मार्टिलो टावर को देख कर लोग याद ताजा करते हैं.
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