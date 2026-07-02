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पाकुड़ में शहीद एसपी अमरजीत बलिहार सहित जवानों को दी गयी श्रद्धांजलि, 2013 में नक्सली हमले में हुई थी शहादत

पाकुड़: आज ही के दिन दो जुलाई 2013 को नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहादत देने वाले पाकुड़ के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अमरजीत बलिहार सहित पांच जवानों की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें पुलिस परिवार ने श्रद्धांजलि दी.

पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह, उप विकास आयुक्त अरविंद कुमार लाल, अपर समाहर्ता जेम्स सुरीन, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस निरीक्षक थानेदारों सहित जवानों ने शहीद अमरजीत बलिहार की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया एवं उनकी शहादत को सलाम किया. इस मौके पर शहीद जवानों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया.

जानकारी देते पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह (Etv Bharat)

जवानों की प्रतिमा स्थापित करने की मांग

श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद पाकुड़ एसपी अनुदीप सिंह ने कहा कि तत्कालीन एसपी अमरजीत बलिहार सहित जवानों की शहादत को भुलाया नहीं जा सकता. उन्होंने कहा कि हम शहीदों को सिर्फ याद नहीं करते बल्कि उनके परिजनों का ख्याल भी रखते हैं और उन्हें सम्मानित करने का काम किया जाता रहा है. पूछे गये सवाल पर एसपी अनुदीप सिंह ने कहा कि जवानों की प्रतिमा स्थापित करने की मांग पुलिस कर्मी काफी दिनों से कर रहे हैं. जवानों की प्रतिमा स्थापित हो इसके लिए उपायुक्त से वार्ता की जाएगी और इसके लिए जल्द प्रयास किया जायेगा.